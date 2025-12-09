Yönetmelik'in tüm düzenlemeleri yayımlanma tarihinde yürürlüğe girmemekte olup, bazı düzenlemeler için geçiş süreleri öngörülmüştür.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 19Nisan2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 15Şubat2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ("Eski Yönetmelik") yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik'in tüm düzenlemeleri yayımlanma tarihinde yürürlüğe girmemekte olup, bazı düzenlemeler için geçiş süreleri öngörülmüştür.

Yönetmelik, özel sağlık hizmeti sunumuna ilişkin önemli yenilikler getirmiştir:

Kapsamda değişiklik yapılmıştır. Eski Yönetmelik, tıp merkezleri, poliklinikler (A ve B tipi), laboratuvarlar, müesseseler ve muayenehanelere yönelik düzenlemeler içerirken, laboratuvarlar Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuş, fizik tedavi ve rehabilitasyon müesseseleri ise Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir. İlaveten, Yönetmelik tahtında polikliniklerdeki tip ayrımı kaldırılarak tüm poliklinikler ortak bir sınıfta tanımlanmıştır. Bu doğrultuda Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan tıp merkezleri, poliklinikler, fizik tedavi müesseseleri ve muayenehanelere ilişkin düzenlemeler içermektedir.

Uzman tabip kadro sayılarında değişiklik yapılmıştır. Eski Yönetmelik'te tıp merkezleri için öngörülen uzman tabip kadrosu sayısı en az on iken, Yönetmelik'te bu sayı en az iki uzmanlık dalında olmak üzere en az beş uzman tabip olarak belirlenmiştir. Poliklinikler için ise Eski Yönetmelik'te en az iki tabip olarak belirlenen uzman tabip kadrosu sayısı, Yönetmelik'te en az iki ve en çok dört tabip olarak düzenlenmiştir.

Tıp merkezlerine akreditasyon şartı getirilmiştir. Yönetmelik ile tıp merkezlerine, ruhsatlandırmadan itibaren üç yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ("TÜSKA") akreditasyon belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu belgeyi alamayan tıp merkezlerinde, durumu hastalara bildiren bir tabela asılması gerekmektedir. TÜSKA akreditasyon belgesi olmayan tıp merkezleri, her yıl Ocak ayında Sağlık Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilecektir. Eski Yönetmelik döneminde ruhsatlandırılmış ve faal olan tıp merkezleri, TÜSKA akreditasyon belgesi alma yükümlülüğünü, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde yerine getirmek zorundadır.

Acil ünite kriterleri ayrıntılandırılmıştır. Yönetmelik uyarınca acil üniteleri yalnızca 24 saat kesintisiz hizmet veren, en az 3000 m² kapalı alanı olan ve en az on uzman tabibe sahip tıp merkezlerinde kurulabilecektir.

Hizmet satın alımına ilişkin yenilikler getirilmiştir. Yönetmelik ile getirilen düzenleme uyarınca laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, kamu veya özel sektörden hizmet alımı yoluyla sağlanabilecektir. Bu kapsamda hizmet alan ve veren taraflar, sözkonusu uygulama ve sonuçlarından müştereken sorumlu olacaktır. Ayrıca, bu hizmetlerle ilgili tetkik istem ve sonuçları elektronik sistem üzerinden yürütülecek ve hizmet alan kuruluşun sistemine entegre edilecektir.

Tıp merkezlerindeki doğum ünitelerine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Yönetmelik, bünyesinde normal doğum yaptırılabilecek tıp merkezlerindeki doğum ünitelerine ilişkin kriterleri ayrıntılı olarak belirlemiştir. Doğum ünitesi bulunan tıp merkezlerinden, Yönetmelik'te belirtilen şartları taşımayanlar, 31Aralık2025 tarihine kadar bu şartları sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde sözkonusu tıp merkezlerinin doğum üniteleri kapatılacaktır. Ayrıca tıp merkezlerinde planlı sezaryen gerçekleştirilmesi yasaklanmış olup, ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezlerinde ise doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecektir.

Planlama uygunluk belgesi düzenlemesi getirilmiştir. Yönetmelik ile Bakanlık tarafından belirlenen planlama uyarınca planlama uygunluk belgesi düzenleneceği yönünde bir hüküm getirilmiştir. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarının uzmanlık dalları ve kadro sayıları Bakanlıkça planlanacak ve bu doğrultuda bir planlama uygunluk belgesi verilecektir. Belgenin devri mümkün değildir. Ayrıca belgenin düzenlenmesinden itibaren poliklinikler için bir yıl ve tıp merkezleri için iki yıl içinde ön izin alınmaması halinde belge geçerliliğini yitirecektir.

Sağlık Kuruluşlarının taşınmaları durumunda ruhsatlandırma sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Eski Yönetmelik uyarınca tıp merkezi taşınmalarında iki yıl içerisinde ön izin belgesi alınması ve ön izin tarihinden itibaren üç yıl içerisinde ruhsatlandırılmak suretiyle toplam beş yıl içinde taşınma işlemlerinin tamamlanması zorunlu idi.Yönetmelik kapsamında ise iki yıl içinde ön izin belgesi alınması ve ön izin tarihinden itibaren iki yıl içerisinde ruhsatlandırılmak suretiyle toplam dört yıl içinde taşınma işlemlerinin tamamlanması zorunlu tutulmuştur. Polikliniklerde ise A ve B tipi ayrımı kaldırılmış olup, poliklinik ve müesseselerin taşınmasında bir yıl içinde ön izin belgesi alınması ve ön izin tarihinden itibaren iki yıl içerisinde ruhsatlandırılmak suretiyle toplam üç yıl içinde taşınma işlemlerinin tamamlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Ruhsatın askıya alınması ve iptali detaylandırılmıştır. Yönetmelik tahtında ruhsatın askıya alınması ve iptali süreçleri detaylandırılmış, tıbbi endikasyon ve uygulamaların denetlenmesine ilişkin hükümler genişletilmiştir. Yönetmelik kapsamında belirlenen kriterler çerçevesinde eksiklik tespit edilmesi halinde ilgili eksikliklerin belirlenen süreler içerisinde giderilmesi ve belirlenen sürelerde eksiklikler giderilene kadar kuruluşun bir kısmında veya tamamında faaliyetlerin geçici olarak durdurulması öngörülmüştür. Faaliyet durdurma tarihinden itibaren altı ay içerisinde eksikliklerin ve/veya uygunsuzlukların giderilmemesi halinde sağlık kuruluşunun ruhsatı askıya alınacak ve altı aylık ek süre verilecektir. Bu sürenin sonunda eksikliğin/uygunsuzluğun giderilerek faaliyete geçilememesi halinde sağlık kuruluşunun ruhsatı Bakanlık tarafından iptal edilecektir. İlaveten faaliyeti geçici olarak kısmen durdurulmasına rağmen ilgili sağlık kuruluşu nezdinde hasta kabulüne devam edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti iki kat süreyle tamamen durdurulacaktır. Faaliyeti tamamen durdurulmasına rağmen hasta kabulüne devam edilen sağlık kuruluşunun ruhsatı ise Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

Muayenehane tabiplerinin tıp merkezinde çalışma düzenine ilişkin hükümler getirilmiştir. Yönetmelik uyarınca belirli şartlara tabi olmak üzere muayenehane sahibi tabipler, bir tıp merkeziyle sözleşme imzalamak suretiyle hastalarını bu merkezde tedavi edebilecektir. Bu kapsamda, tıp merkezindeki tedavisi süresince hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane tabibi ve özel tıp merkezi müştereken sorumlu olacaktır.

