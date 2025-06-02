MKK ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Arasında Entegrasyon Sağlanacak

13 Mart 2025 tarih ve 32840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ'in...

A. Giriş

13 Mart 2025 tarih ve 32840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ'in (“Tebliğ“) 32'nci maddesi uyarınca, platformlar ve saklama kuruluşlarının (“Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları”), kurum kaydi sisteminde tutulan müşteri kripto varlık bakiye bilgilerine yönelik Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) ile entegrasyon sağlamaları ve MKK tarafından talep edilen raporlamaları yapmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda MKK tarafından 27 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan duyuruda (“Duyuru”), MKK ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları arasındaki entegrasyonun sağlanması için Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'nin devreye alındığı ve sistemin altyapı geliştirmelerinin devam ettiği belirtilmiştir.

B. Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi

MKK tarafından yayımlanan Duyuru'da, Tebliğ kapsamında Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları'nın yükümlülüklerine paralel olarak, kripto varlık alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama ve diğer işlemler ile platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bakiye bilgilerinin MKK tarafından oluşturulacak Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ne raporlanacağı belirtilmiştir.

Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'nin kurulması ile birlikte yatırımcıların da MKK'nın e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden, kripto varlıklarına ait Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi kayıtları ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları kayıtlarını karşılaştırma imkanı olacaktır.

C. Son Başvuru Tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“Kurul”) internet sitesinde açıklanmış olan ve faaliyette bulunacaklarını beyan eden ancak henüz faaliyet izni bulunmayan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları'nın, Kurula faaliyet izni başvurusunda bulunabilmesi için MKK tarafından gerekli teknik ve sistem entegrasyon testleri başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları'nın 20 Haziran 2025 tarihine kadar teknik ve sistem entegrasyon testleri için gerekli iletişim bilgileri ve başvuru belgeleri ile beraber MKK'ya başvurmaları gereklidir.

Kurul tarafından Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları'na ilişkin yayımlanan Faaliyette Bulunanlar Geçici Listesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

D. Sonuç

Kripto varlık piyasasında şeffaflığın ve yatırımcı güvenliğinin artırılması amacıyla getirilen bu düzenleme, sektörde önemli bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları'nın, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile entegrasyon süreçlerini tamamlamaları, hem yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından hem de yatırımcıların varlıklarını güvenli bir şekilde izleyebilmeleri bakımından kritik öneme sahiptir.

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