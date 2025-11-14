ARTICLE
UNHCR–Göç İdaresi Anlaşmasına Dayalı Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımına Kurul İzni

Kasım 2025 – Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), 11 Kasım 2025 tarihinde internet sitesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği...
Turkey Privacy
Ceren Ceyhan and Simge Erdem
Kasım 2025 – Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), 11 Kasım 2025 tarihinde internet sitesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ("UNHCR") arasında akdedilen uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşma ile yurt dışına kişisel veri aktarımına 21 Ekim 2025 tarihinde izin verdiğini duyurdu.

Yeni Yurt Dışına Aktarım Mekanizmasının İlk Uygulaması

12 Mart 2024 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan değişiklikte mevzuatımıza yeni yurt dışına veri aktarım mekanizmaları dahil olmuştu. Bu mekanizmalardan birisi ile; (i) Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile (ii) yabancı ülkedeki kamu kurum ve kuruluşları ya da uluslararası kuruluşlar arasında yapılacak kişisel veri aktarımında, kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler içeren uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan bir anlaşma yoluyla, uygun güvence sağlanabileceği düzenlenmişti.

Bu kapsamda, anlaşma müzakereleri sırasında Kurul'un görüşünün alınması ve anlaşma nihai hâle geldikten sonra herhangi bir aktarım başlamadan önce Kurul'dan izin alınması gerekmektedir.

UNCHR – Gör İdari Başkanlığı'na verilen bu izin, yukarıda bahsedilen yeni yurt dışına veri aktarım mekanizması kapsamında verilen ilk izin oldu.

Authors
Photo of Ceren Ceyhan
Ceren Ceyhan
Photo of Simge Erdem
Simge Erdem
