Griezelen Of Niet?

Met Halloween voor de deur kan het leuk zijn te griezelen. Als het aankomt op merkbescherming zit je er echter niet op te wachten. Annerie Beentje bespreekt wat je kunt doen om je product goed te beschermen tegen griezels die inbreuk maken. Dit om horror story's te vermijden.

Halloween komt er weer aan, een dag, of moet ik zeggen nacht, waar mensen zich als Dracula, wandelend skelet of monster verkleden. Kinderen gaan langs deuren waar ze schrik wordt aangejaagd met spinnenwebben, fladderende vleermuizen en jammerende spoken. De traktatie die volgt in de vorm van afgehakte vingers van chocolade of cupcakes in de vorm van spinnen, is hen de schrik echter meer dan waard.

De fascinatie voor de combinatie van eng en leuk zien we ook terug in de meest recente hype: de Labubu. Een op het eerste gezicht schattig knuffeltje dat bij nadere inspectie zijn puntige tanden op een griezelige manier bloot lacht. De Labubu is een creatie van Kasing Lung, een illustrator uit Hong Kong die in zijn kindertijd naar Nederland kwam en onze taal beter wilde leren begrijpen. Hij las daarnaast graag (strip)boeken over Noorse folklore en mythologie en het is duidelijk waar zijn inspiratie vandaan kwam want in die boeken komen ook veel enge trollen en monsters voor.

Voor de serie "The Monsters" creëerde Kasing Lung in 2015 de Labubu en dit fluffy monstertje is nu een enorme hit en bungelt aan menig rugzak. In de eerste helft van 2025 genereerde Pop Mart met de Labubu een omzet van dik $ 160 miljard. En daar schrikt de concurrentie natuurlijk van wakker. Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste look-a-like op de markt kwam, de Lafufu.

Zoals je hieronder kunt zien is de Lafufu een keiharde kopie van de Labubu. Slechts een paar details zijn anders. Als je ze naast elkaar ziet dan valt onder meer op dat de oren iets verder uit elkaar zijn geplaatst en dat de wenkbrauwen bij de Lafufu zijn verdwenen.

7 verschillen

Wij horen regelmatig; "als er 7 verschillen zijn dan mag het toch"? Meestal is het antwoord daarop - NEE! Zeker met kleine verschillen gaat die vlieger niet op. En als zo'n afbeelding een 'zoek-de-7-verschillen-plaatje' is waar je moeite moet doen om de verschillen te vinden, mag het zeker niet. De verschillen moeten echt aanzienlijk zijn wil een rechter oordelen dat er geen sprake is van inbreuk.

Wat te doen tegen namaak?

De Labubu werd al in 2015 ontworpen. Een modelregistratie was daarom niet meer mogelijk. In China geldt voor modelbescherming de eis van absolute nieuwheid. Het model mag ten tijde van de aanvraag nergens op de wereld op de markt zijn.

Ook voor de Europese Unie, waar je een jaar respijt hebt om een model alsnog te registreren, was het niet meer mogelijk een afdwingbaar modelrecht te vestigen. In 2019 werd het merk LABUBU ingeschreven in China, in de Europese Unie pas in 2024. Dat gaf de concurrentie dus de nodige ruimte. Een aantal kwade geesten hebben inmiddels ook een merkaanvrage ingediend voor Lafufu. Ongetwijfeld zullen deze aanvragen worden aangepakt door Pop Mart. In een aantal gevallen heeft Pop Mart zich nog wel kunnen beroepen op auteursrecht zoals tegen 7-Eleven 7-Eleven Accused of Selling Fake LABUBU Figures in New Lawsuit.

Tijdig je merk en/of model registreren zorgt ervoor dat nachtmerries uitblijven.

Dit artikel is geschreven door Annerie Beentje, Managing Consultant en werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.