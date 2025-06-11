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11 June 2025

Сравнительное руководство по налоговым спорам: Казахстан

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Партнер GRATA International Асель Ильясова, Старший юрист Ляззат Жилкибагарова и Младший...
Kazakhstan Tax
Assel Ilyassova
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Партнер GRATA International Асель Ильясова, Старший юрист Ляззат Жилкибагарова и Младший юрист Махаббат Мухидинкызы приняли участие в подготовке казахстанской главы в международном сборнике "Сравнительное руководство по налоговым спорам" ресурса Mondaq.

Раздел включает 14 секций и представляет детальный анализ разрешения налоговых споров в Казахстане, охватывая следующие темы:

  • Законодательная база
  • Налоговые проверки
  • Добровольное раскрытие информации и амнистии
  • Форум для рассмотрения налоговых споров
  • Подача налогового спора
  • Раскрытие информации и привилегии
  • Доказательства
  • Процедуры
  • Средства правовой защиты
  • Апелляции
  • Затраты, сборы и финансирование
  • Международные налоговые споры
  • Тренды и прогнозы
  • Рекомендации и потенциальные проблемы

Будьте в курсе последних изменений в сфере налоговых споров в Казахстане.

Вы можете ознакомиться с полным руководством здесь и найти отдельную статью по ссылке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Assel Ilyassova
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