Сравнительное руководство по налоговым спорам: Казахстан

Партнер GRATA International Асель Ильясова, Старший юрист Ляззат Жилкибагарова и Младший юрист Махаббат Мухидинкызы приняли участие в подготовке казахстанской главы в международном сборнике "Сравнительное руководство по налоговым спорам" ресурса Mondaq.

Раздел включает 14 секций и представляет детальный анализ разрешения налоговых споров в Казахстане, охватывая следующие темы:

Законодательная база

Налоговые проверки

Добровольное раскрытие информации и амнистии

Форум для рассмотрения налоговых споров

Подача налогового спора

Раскрытие информации и привилегии

Доказательства

Процедуры

Средства правовой защиты

Апелляции

Затраты, сборы и финансирование

Международные налоговые споры

Тренды и прогнозы

Рекомендации и потенциальные проблемы

Будьте в курсе последних изменений в сфере налоговых споров в Казахстане.

Вы можете ознакомиться с полным руководством здесь и найти отдельную статью по ссылке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.