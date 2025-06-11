Сравнительное руководство по налоговым спорам: Казахстан

Партнер GRATA International Асель Ильясова, Старший юрист Ляззат Жилкибагарова и Младший юрист Махаббат Мухидинкызы приняли участие в подготовке казахстанской главы в международном сборнике "Сравнительное руководство по налоговым спорам" ресурса Mondaq.
Раздел включает 14 секций и представляет детальный анализ разрешения налоговых споров в Казахстане, охватывая следующие темы:
- Законодательная база
- Налоговые проверки
- Добровольное раскрытие информации и амнистии
- Форум для рассмотрения налоговых споров
- Подача налогового спора
- Раскрытие информации и привилегии
- Доказательства
- Процедуры
- Средства правовой защиты
- Апелляции
- Затраты, сборы и финансирование
- Международные налоговые споры
- Тренды и прогнозы
- Рекомендации и потенциальные проблемы
Будьте в курсе последних изменений в сфере налоговых споров в Казахстане.
Вы можете ознакомиться с полным руководством здесь и найти отдельную статью по ссылке.
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