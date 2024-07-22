Shareholder Relations In Contested Situations

株主総会・開示書類の事例と分析
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最新号主要目次
視点
- 政策保有株式を取り巻く状況の厳しさとその保有意義の説明
2024年6月総会対策
-
想定問答最終チェック
想定問答最終チェック
小原隆太郎（弁護士）
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準有事・有事の株主対応──アクティビスト株主の活発化・機関投資家の行動変化を踏まえて──
生方紀裕（弁護士）
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第三者割当てによる資金調達の事例分析──2023年4月～2024年3月──
小川周哉（弁護士）
荒井悦久（弁護士）
吉田昌平（弁護士）
橋元啓太（弁護士）
橋本大智（弁護士）
中山翔太（弁護士）
連載
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コーポレート・ガバナンス報告書の記載事例分析（4・完）
──2023年12月15日現在──
三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部 会社法務グループ
- ESG株主に聞く＜第6回＞ナナホシマネジメント
判例評釈
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振替株式の名義株主でない者を含む原告らによる東芝に対する有価証券報告書の虚偽記載等を原因とする損害賠償請求事件の検討
（東京地判令和5年12月21日 本誌480号122頁）
髙橋陽一（京都大学）
最近の裁判動向
- TOYO
TIRE免震ゴム品質不正に係る株主代表訴訟事件
大阪地判令6・1・26
- 主要な株主代表訴訟事件一覧表
2024年3月総会
- 株主総会資料の送付形態の分析と記載事例
2024年4月総会64社の分析
- 株主総会概況
開催日・開始時刻
開催会場・バーチャル総会
出席株主数
所要時間
書面等による事前質問
当日の質問（発言）者数
お土産
決議事項に関するトピック
報告事項に関するトピック
電子提供措置の開始日・有価証券報告書の開示日
電子提供制度対応に係る株主宛送付物等
◆一般会場開催会社の開催場所一覧
◆各社の開催状況一覧
- 狭義の招集通知・任意記載事項
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目的事項の表示・付議議案
◆付議議案一覧表
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付議議案の分析と記載事例
Ⅰ 剰余金処分議案
Ⅱ 定款変更議案
Ⅲ 役員選任議案
Ⅳ 会計監査人選任議案
Ⅴ 役員報酬関連議案
Ⅵ その他の議案
- 株主の質問
臨時総会動向（4月開催9社）
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Originally Published by SHOJIHOMU Co., Ltd. on 3 June 2024
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.