ESMAs Nye Retningslinjer: Hvordan Påvirker AI Investeringsservice For Detailinvestorer?

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har udsendt ny vejledning om brug af kunstig intelligens (AI) i forbindelse med investeringsservice rettet mod detailinvestorer. I denne artikel får du indsigt i den nye vejledning, AI's potentiale og risici, samt hvordan virksomheder kan sikre ansvarlig brug i overensstemmelse med MiFID II

Baggrund for den nye vejledning

ESMA har udsendt en vejledning om brugen af kunstig intelligens (AI) ved levering af investeringsydelser såsom porteføljepleje eller investeringsrådgivning til detailinvestorer. Den hurtige udvikling af AI giver betydelige muligheder for effektivitet, innovation og forbedret beslutningstagning i den finansielle sektor. Det medfører dog også iboende risici som datakvalitetsproblemer og potentiel mangel på gennemsigtighed. Vejledningen er en af de første af slagsen og giver indledende anvisninger til investeringsselskaber, herunder kreditinstitutter omfattet af MiFID II-reguleringerne, for at sikre, at AI bruges ansvarligt med prioritering af kundernes bedste interesser.

Hvilke muligheder giver AI indenfor investeringsservice?

AI kan revolutionere flere områder inden for investeringsservice. AI-drevne chatbots og virtuelle assistenter kan f.eks. forbedre kundesupport ved at besvare forespørgsler og give kontoinformation. AI-værktøjer kan også analysere kundedata for at give personlige investeringsanbefalinger og styre porteføljer, idet de behandler store mængder finansielle data for at forudsige markedstendenser og identificere investeringsmuligheder.

På compliance-området kan AI-systemer hjælpe virksomheder med at opsummere og analysere finansielle reguleringer, opdage manglende overholdelse af MiFID II-regler og forberede compliance-rapporter. Derudover kan AI evaluere risici forbundet med investeringsmuligheder og overvåge den samlede risiko i kunders porteføljer. AI kan også opdage usædvanlige mønstre i transaktioner og kommunikation, der kan indikere svigagtig aktivitet, og automatisere opgaver som dataindtastning, rapportgenerering og transaktionsbehandling, hvilket giver medarbejdere mulighed for at fokusere på mere komplekse opgaver.

Hvilke risici skal du som virksomhed være særligt opmærksom på?

Trods de mange fordele medfører AI også betydelige risici. Overafhængighed af AI til beslutningstagning uden menneskelig vurdering udgør risici, især i uforudsigelige finansmarkeder. AI-systemer opererer ofte som "black boxes", hvilket betyder, at deres interne funktioner er usynlige for brugeren. Man kan dermed give AI-systemet et input og få et output, men man kan ikke undersøge systemets algoritme og dermed den logik, der producerer outputtet. Dette gør AI-systemernes beslutningsgrundlag vanskelige at forstå og justere.

Derudover medfører de omfattende data, som AI-værktøjer benytter, betydelige privatlivs- og sikkerhedsproblemer samt ESG-overvejelser. AI kan også producere forkerte, unøjagtige eller forudindtagede resultater på grund af datakvalitetsproblemer og iboende algoritmiske fordomme.

MiFID II-krav

Ved brug af AI i investeringstjenester er det altafgørende at opretholde den grundlæggende forpligtelse til at handle i klientens bedste interesse. Investeringsselskaber skal tydeligt informere klienterne om AI's rolle i beslutningsprocesserne og sikre, at denne information præsenteres klart og retfærdigt. Tilsvarende skal brugen af AI i interaktioner med investorer være transparent.

Når AI integreres i investeringsservices såsom porteføljepleje eller investeringsrådgivning, er ledelsens rolle afgørende for at sikre overholdelse af MiFID II's organisatoriske krav. Der er behov for effektive risikostyringsrammer for at håndtere potentielle risici og bias.

Investeringsselskaber bør også være opmærksomme på MiFID II's krav vedrørende outsourcing af kritiske funktioner og sikre tilstrækkelig due diligence ved udvælgelse af tredjepartsudbydere. Desuden kræver MiFID II, at virksomheder, der anvender AI, opretholder høje kvalitetsstandarder og implementerer stramme kontroller for at sikre nøjagtigheden af de leverede oplysninger. Det er også vigtigt at etablere klare dokumentations- og rapporteringsmekanismer for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i AI-relaterede risikostyringspraksis.

LES' bemærkninger

ESMA understreger, at mens AI præsenterer betydelige muligheder, kræver det også omhyggelig styring for at sikre overholdelse af MiFID II og beskytte investorernes interesser. Vi opfordrer derfor virksomheder til at søge yderligere ressourcer og engagere sig med tilsynsmyndigheder for effektivt at håndtere AI-relaterede udfordringer. ESMA og nationale tilsynsmyndigheder vil fortsat overvåge udviklingen af AI og den relevante EU-lovgivning for at afgøre, om der er behov for yderligere handling.

Vi finder det derudover afgørende, at investeringsselskaber ikke blot implementerer AI-værktøjer, men også kontinuerligt vurderer og justerer deres brug for at sikre, at de forbliver i overensstemmelse med regulatoriske krav og etiske standarder. Dette initiativ fra ESMA tjener som en vigtig påmindelse om behovet for balance mellem innovation og ansvarlighed. Ved at fremme gennemsigtighed, implementere robuste risikostyringspraksisser og sikre overholdelse af juridiske krav kan virksomheder udnytte AI's potentiale og samtidig beskytte investorernes tillid og interesser.

ESMA's initiativ fungerer som indledende vejledning for investeringsselskaber om ansvarlig brug af AI i lyset af MiFID II-forpligtelserne. Investering i uddannelse og træning af medarbejdere, samt opretholdelse af en stærk intern kontrolstruktur, vil være afgørende for at navigere i de komplekse udfordringer, som AI-teknologier medfører. Dette er et skridt mod en fremtid, hvor AI kan bruges sikkert og effektivt til at forbedre investeringsservice til detailinvestorer, samtidig med at investorernes beskyttelse forbliver i centrum.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om brugen af AI i investeringsservice og overholdelse af MiFID II-reguleringerne, er du velkommen til at kontakte partner Kim Høibye, associeret partner Jakub Zakrzewski eller advokatfuldmægtig Honas Kader.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.