Иностранные Инвестиции В КСА

В рамках программы (Видение-2030) КСА стремится диверсифицировать экономику и стимулировать рост, привлекая иностранные инвестиции через прозрачную и благоприятную среду. Эти меры направлены на обеспечение устойчивого развития и укрепление позиции КСА как ведущего экономического центра в регионе.
Закон об иностранных инвестициях
КСА установило комплексные правила для защиты прав иностранных инвесторов, что способствует укреплению доверия к рынку. Данные правила стимулируют инвестиции в различные сектора, что соответствует целям программы (Видение-2030).
Мониторинг прямых иностранных инвестиций
Для поддержки частного сектора Министерство инвестиций запустило электронный опрос по прямым иностранным инвестициям. Компании с иностранными инвестициями в КСА обязаны участвовать, предоставляя ценные данные о тенденциях и объемах инвестиций, что поможет в принятии стратегических решений.
Местные инвестиции в КСА
КСА переживает значительные преобразования, направленные на диверсификацию своей экономики и содействие устойчивому развитию. Ключевые секторы, такие как технологии, промышленность и возобновляемые источники энергии, становятся приоритетными направлениями для местных инвестиций, предлагая исключительные возможности для предпринимателей и инвесторов.
Государственные инвестиции
Государственные инвестиции играют важную роль в экономической трансформации КСА, обеспечивая локализацию технологий и расширение производства. Стратегическое партнерство с международными компаниями и инициативы по привлечению инвестиций с высокой стоимостью соответствуют целям программы Видение-2030, укрепляя статус КСА как глобального инвестиционного центра.
Государственный инвестиционный фонд (PIF)
Основанный в 1971 году, государственный инвестиционный фонд (PIF) играет ключевую роль в развитии национальной экономики, поддерживая ведущие компании и проекты, имеющие важнейшее значение для экономики. В 2015 году фонд прошел масштабную реструктуризацию и был передан под управление Совета по делам экономики и развития, возглавляемого наследным принцем Мохамедом бин Салманом.
PIF стремится достичь целей программы Видение-2030 через увеличение активов, развитие новых секторов и создание стратегических партнерских отношений. Фонд действует независимо, что гарантирует прозрачность управления и высокую операционную эффективность.
Экономические и инвестиционные отчеты
PIF регулярно готовит аналитические отчеты, содержащие важную информацию об экономике и инвестиционном секторе. Отчеты помогают инвесторам принимать взвешенные решения и выявлять перспективные возможности для роста.
Мегапроекты
Мегапроекты играют ключевую роль в диверсификации экономики и сокращении зависимости от нефти. Они охватывают недвижимость и инфраструктуру, стимулируя экономический рост.
Стратегический глобальный инвестиционный портфель
Государственный инвестиционный фонд (PIF) стремится позиционировать страну как лидера в будущей глобальной экономике посредством долгосрочных инвестиций и установления стратегических партнерских отношений. Для этого разработано шесть интегрированных инвестиционных пакетов, в том числе:
1. Пакет инвестиций саудовских компаний – направлен на увеличение стоимости инвестиций в саудовские компании.
2. Пакет диверсифицированных глобальных инвестиций – направлен на распределение долгосрочных активов с помощью различных видов инвестиций.
3. Пакет стратегических глобальных инвестиций – усиливает глобальное влияние КСА в будущих отраслях.
4. Пакет мегапроектов Саудовской Аравии – включает крупномасштабные проекты для поддержки экономических преобразований.
5. Пакет проектов в области недвижимости и развития инфраструктуры КСА– ориентирован на инвестиции в недвижимость, улучшение качества жизни и привлечение ведущих застройщиков.
6. Пакет развивающихся и перспективных секторов – стимулирует рост новых отраслей и создание рабочих мест.
Стратегические цели PIF
Государственный инвестиционный фонд стремится к достижению цели программы Видение-2030 путем расширения инвестиций и укрепления своих глобальных позиций. Он уделяет особое внимание инновациям и передовым технологиям, укрепляя свою роль в обеспечении устойчивого экономического роста.
Законы и правила для инвесторов
КСА разработала законы и политику для создания понятной и привлекательной инвестиционной среды, включая:
- Принципы и политика инвестирования;
- Двусторонние соглашения с другими странами;
- Условия использования электронными услугами Министерства инвестиций.
Деятельность инвестора и услуги
КСА стремится упростить инвестиционную деятельность, предоставляя рекомендации по необходимым законам и лицензиям. Инициатива «Invest Saudi» продвигает инвестиционные возможности в КСА и служит основным контактным центром для иностранных инвесторов.
Саудовский бизнес-центр
Эта организация оптимизирует процесс создания и ведения бизнеса, объединяя все государственные услуги на одной платформе. Время, необходимое для открытия бизнеса, значительно сократилось, что способствует росту частного сектора.
Национальный центр конкурентоспособности
Созданный в 2019 году, этот центр направлен на улучшение конкурентной среды Саудовской Аравии. Он выявляет препятствия и предлагает решения для улучшения бизнес-среды, способствуя устойчивому развитию и инклюзивности.
Платформа обратной связи от частного сектора
Эта платформа обеспечивает взаимодействие между частным сектором и государственными органами, собирая отзывы о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия, и способствуя сотрудничеству.
Центры инноваций
Эти центры ориентированы на развитие новых технологий и поддержку предпринимателей, малого и среднего бизнеса (МСБ) на всех этапах реализации их проектов.
Закон о банкротстве
КСА приняло законодательство о банкротстве, позволяющее должникам реструктурировать свои финансы при одновременной защите прав кредиторов. Для повышения осведомленности и эффективности был создан Комитет по банкротству.
Программа борьбы с коммерческим сокрытием
КСА реализовала инициативы по противодействию коммерческому сокрытию – незаконной предпринимательской деятельности иностранных инвесторов. Программа направлена на повышение осведомленности и установление строгих ограничений для нарушителей.
Саудовская фондовая биржа (Tadawul)
Tadawul – основная платформа для торговли ценными бумагами, предоставляющая разнообразные инвестиционные возможности для местных и иностранных инвесторов. Программа квалифицированных иностранных инвесторов (QFI) предоставляет зарубежным инвесторам прямой доступ к рынку.
Услуги для инвесторов
Доступен ряд электронных услуг, упрощающих инвестиционные процессы, в том числе:
- Продление вида на жительство для инвесторов с аннулированными лицензиями;
- Выдача коммерческих регистраций;
- Приобретение пакетов инвестиционных возможностей.
КСА активно формирует привлекательную инвестиционную среду через различные инициативы и реформы, укрепляя свои позиции как глобального лидера в экономическом росте и диверсификации. Принимая эти изменения, КСА стремится повысить свою конкурентоспособность и создать устойчивое будущее для своих граждан.
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