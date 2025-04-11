Иностранные Инвестиции В КСА

В рамках программы (Видение-2030) КСА стремится диверсифицировать экономику и стимулировать рост, привлекая иностранные инвестиции через прозрачную и благоприятную среду. Эти меры направлены на обеспечение устойчивого развития и укрепление позиции КСА как ведущего экономического центра в регионе.

Закон об иностранных инвестициях

КСА установило комплексные правила для защиты прав иностранных инвесторов, что способствует укреплению доверия к рынку. Данные правила стимулируют инвестиции в различные сектора, что соответствует целям программы (Видение-2030).

Мониторинг прямых иностранных инвестиций

Для поддержки частного сектора Министерство инвестиций запустило электронный опрос по прямым иностранным инвестициям. Компании с иностранными инвестициями в КСА обязаны участвовать, предоставляя ценные данные о тенденциях и объемах инвестиций, что поможет в принятии стратегических решений.

Местные инвестиции в КСА

КСА переживает значительные преобразования, направленные на диверсификацию своей экономики и содействие устойчивому развитию. Ключевые секторы, такие как технологии, промышленность и возобновляемые источники энергии, становятся приоритетными направлениями для местных инвестиций, предлагая исключительные возможности для предпринимателей и инвесторов.

Государственные инвестиции

Государственные инвестиции играют важную роль в экономической трансформации КСА, обеспечивая локализацию технологий и расширение производства. Стратегическое партнерство с международными компаниями и инициативы по привлечению инвестиций с высокой стоимостью соответствуют целям программы Видение-2030, укрепляя статус КСА как глобального инвестиционного центра.

Государственный инвестиционный фонд (PIF)

Основанный в 1971 году, государственный инвестиционный фонд (PIF) играет ключевую роль в развитии национальной экономики, поддерживая ведущие компании и проекты, имеющие важнейшее значение для экономики. В 2015 году фонд прошел масштабную реструктуризацию и был передан под управление Совета по делам экономики и развития, возглавляемого наследным принцем Мохамедом бин Салманом.

PIF стремится достичь целей программы Видение-2030 через увеличение активов, развитие новых секторов и создание стратегических партнерских отношений. Фонд действует независимо, что гарантирует прозрачность управления и высокую операционную эффективность.

Экономические и инвестиционные отчеты

PIF регулярно готовит аналитические отчеты, содержащие важную информацию об экономике и инвестиционном секторе. Отчеты помогают инвесторам принимать взвешенные решения и выявлять перспективные возможности для роста.

Мегапроекты

Мегапроекты играют ключевую роль в диверсификации экономики и сокращении зависимости от нефти. Они охватывают недвижимость и инфраструктуру, стимулируя экономический рост.

Стратегический глобальный инвестиционный портфель

Государственный инвестиционный фонд (PIF) стремится позиционировать страну как лидера в будущей глобальной экономике посредством долгосрочных инвестиций и установления стратегических партнерских отношений. Для этого разработано шесть интегрированных инвестиционных пакетов, в том числе:

1. Пакет инвестиций саудовских компаний – направлен на увеличение стоимости инвестиций в саудовские компании.

2. Пакет диверсифицированных глобальных инвестиций – направлен на распределение долгосрочных активов с помощью различных видов инвестиций.

3. Пакет стратегических глобальных инвестиций – усиливает глобальное влияние КСА в будущих отраслях.

4. Пакет мегапроектов Саудовской Аравии – включает крупномасштабные проекты для поддержки экономических преобразований.

5. Пакет проектов в области недвижимости и развития инфраструктуры КСА– ориентирован на инвестиции в недвижимость, улучшение качества жизни и привлечение ведущих застройщиков.

6. Пакет развивающихся и перспективных секторов – стимулирует рост новых отраслей и создание рабочих мест.

Стратегические цели PIF

Государственный инвестиционный фонд стремится к достижению цели программы Видение-2030 путем расширения инвестиций и укрепления своих глобальных позиций. Он уделяет особое внимание инновациям и передовым технологиям, укрепляя свою роль в обеспечении устойчивого экономического роста.

Законы и правила для инвесторов

КСА разработала законы и политику для создания понятной и привлекательной инвестиционной среды, включая:

Принципы и политика инвестирования;

Двусторонние соглашения с другими странами;

Условия использования электронными услугами Министерства инвестиций.

Деятельность инвестора и услуги

КСА стремится упростить инвестиционную деятельность, предоставляя рекомендации по необходимым законам и лицензиям. Инициатива «Invest Saudi» продвигает инвестиционные возможности в КСА и служит основным контактным центром для иностранных инвесторов.

Саудовский бизнес-центр

Эта организация оптимизирует процесс создания и ведения бизнеса, объединяя все государственные услуги на одной платформе. Время, необходимое для открытия бизнеса, значительно сократилось, что способствует росту частного сектора.

Национальный центр конкурентоспособности

Созданный в 2019 году, этот центр направлен на улучшение конкурентной среды Саудовской Аравии. Он выявляет препятствия и предлагает решения для улучшения бизнес-среды, способствуя устойчивому развитию и инклюзивности.

Платформа обратной связи от частного сектора

Эта платформа обеспечивает взаимодействие между частным сектором и государственными органами, собирая отзывы о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия, и способствуя сотрудничеству.

Центры инноваций

Эти центры ориентированы на развитие новых технологий и поддержку предпринимателей, малого и среднего бизнеса (МСБ) на всех этапах реализации их проектов.

Закон о банкротстве

КСА приняло законодательство о банкротстве, позволяющее должникам реструктурировать свои финансы при одновременной защите прав кредиторов. Для повышения осведомленности и эффективности был создан Комитет по банкротству.

Программа борьбы с коммерческим сокрытием

КСА реализовала инициативы по противодействию коммерческому сокрытию – незаконной предпринимательской деятельности иностранных инвесторов. Программа направлена на повышение осведомленности и установление строгих ограничений для нарушителей.

Саудовская фондовая биржа (Tadawul)

Tadawul – основная платформа для торговли ценными бумагами, предоставляющая разнообразные инвестиционные возможности для местных и иностранных инвесторов. Программа квалифицированных иностранных инвесторов (QFI) предоставляет зарубежным инвесторам прямой доступ к рынку.

Услуги для инвесторов

Доступен ряд электронных услуг, упрощающих инвестиционные процессы, в том числе:

Продление вида на жительство для инвесторов с аннулированными лицензиями;

Выдача коммерческих регистраций;

Приобретение пакетов инвестиционных возможностей.

КСА активно формирует привлекательную инвестиционную среду через различные инициативы и реформы, укрепляя свои позиции как глобального лидера в экономическом росте и диверсификации. Принимая эти изменения, КСА стремится повысить свою конкурентоспособность и создать устойчивое будущее для своих граждан.

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