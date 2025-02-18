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18 February 2025

Compliance With The Competition Law For Commercial Entities (Arabic)

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Eyad Reda

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Eyad Reda Law Firm (“ERLF”) is a well-established, renowned and respected law firm, offering a seamless combination of Saudi law and specialist sector expertise across different practice areas.

ERLF is established according to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, with a great reputation and respect in the professional sector for a journey that extends twenty years. ERLF adopts a clear vision and a direct message, dedicating to it its goals along with activating and maintaining the values ​​on which it is based.

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... يُنظم نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ ولائحته ال
Saudi Arabia Antitrust/Competition Law
Eyad Reda Law Firm LLP

نظام المنافسة السعودي

يُنظم نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٩هـ ولائحته التنفيذية التركز الاقتصادي، وذلك إلى جانب عمليات أخرى ذات صلة مباشرة ووثيقة بسلامة واستقرار حالة المنافسة داخل المملكة، أو خارجها وذلك عندما يؤثر سلبًا على المنافسة داخل المملكة ، وقد عرف النظام التركز الاقتصادي على أنه " كل عمل ينشأ منه نقل كلي، أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أو أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.
وتطبق أحكام النظام على ممارسي النشاط الاقتصادي سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين، إلا أنه يُستثنى من تطبيق أحكام النظام المؤسسات العامة والشركات التي تكون مملوكة بالكامل للدولة عندما يكون أي منها مصرح لها حصريا بموجب أداة استثناء رسمية بتقديم سلعة في مجال محدد، أما أداة الاستثناء الرسمية فيقصد بها: أمر ملكي أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامي

التركز الاقتصادي

تطرق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية الى ذكر مصطلح "التركز الاقتصادي" والذي يقصد به أي تعامل يتعلق بنقل ملكية أصول، أو حقوق، أو أسهم، أو حصص، أو التزامات من منشأة إلى منشأة أخرى سواء نقلا جزئيا أو كليا عن الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، ويكون كذلك بالجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وأي عمل يؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر سواء من خلال التأثير في قراراتها، أو تعيين جهازها الإداري، أو تحديد آلية التصويت فيها.

إلا أنه يشترط على المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي أن تتقدم إلى الهيئة العامة للمنافسة بطلب الموافقة عليه عند تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملتا مليون ريال سعودي، كما عليها التقدم إلى الهيئة العامة للمنافسة بطلب الموافقة قبل (۹۰) تسعين يوما من إتمام التركز الاقتصادي وعليها خلال ذلك الالتزام بتقديم المستندات والبيانات أو المعلومات اللازمة بالإضافة إلى تعبئة النماذج المطلوبة وسداد المقابل المالي المقرر لفحص التركز الاقتصادي.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Eyad Reda Law Firm LLP
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