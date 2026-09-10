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10 September 2026

Consolidating Nigeria’s Pension Industry: Legal, Regulatory And Transactional Considerations For Mergers Between Pension Fund Administrators

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Stren & Blan Partners

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Nigeria's pension industry faces a transformative period as the National Pension Commission introduces revised minimum capital requirements for Pension Fund Administrators and Pension Fund Custodians, with a compliance deadline of 30 June 2027. This regulatory shift will compel operators and their shareholders to fundamentally reassess their capital positions, funding capabilities, and strategic direction for the future.
Nigeria Finance and Banking
Francisca Igboanugo,Oreoluwa Nehizena,Onapina Aipoh
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Nigeria’s pension industry is entering another important phase of development following the National Pension Commission’s (“PenCom”) revised minimum capital requirements for Pension Fund Administrators (“PFAs”) and Pension Fund Custodians (“PFCs”), with existing operators required to comply by 30 June 2027. The revised framework is expected to require operators and their shareholders to reassess their capital position, funding capacity and long-term strategy.

National Pension Commission, ‘Addendum to the Circular on Revised Minimum Capital Requirements for Licensed Pension Fund Administrators and Pension Fund Custodians’ (12 November 2025).

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