Belangrijk voor offshore-werkschepen: nieuw Kennisgroepstandpunt over de afdracht-vermindering zeescheepvaart

BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.

De Kennisgroep heeft recent helderheid verschaft over de vraag wanneer een schip kwalificeert als zeeschip voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA).



De afdrachtvermindering geldt alleen voor zeevarenden aan boord van een zeeschip, zoals gedefinieerd in de wet. Voor offshore-installatieschepen is vaak de vraag of de WVA van toepassing is.

Het antwoord van de Kennisgroep:

Een schip kwalificeert in principe als zeeschip als het, gemeten in tijd, meer dan 50% van zijn activiteiten inzet voor een of meer van de volgende vormen van internationale zeevaart:

Internationaal zeevervoer: vervoer tussen een Nederlandse haven en een buitenlandse haven of buitenlandse offshore-installatie;

Vervoer tussen verschillende buitenlandse havens of buitenlandse offshore-installaties.

LET OP: vervoer tussen twee havens of offshore-installaties binnen dezelfde staat is geen internationaal verkeer.

Internationaal zeevervoer: dit is ook het vervoer overzee ten behoeve van de exploratie of exploitatie van natuurlijke rijkdommen (inclusief: de opwekking van energie uit wind of water).

Kabelleggers, pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen zijn volgens de Kennisgroep in beginsel geen zeeschip in de zin van de WVA. De Kennisgroep geeft aan dat deze schepen niet primair zijn bestemd voor zeevervoer.

Overigens is de uiteindelijke kwalificatie als zeeschip (of niet) afhankelijk van de feiten en omstandigheden per boekjaar. Als gevolg van de feitelijke activiteiten in een jaar, kan bijvoorbeeld voor de crew aan boord van het kraanschip dus alsnog WVA worden geclaimd. Essentieel is dan dat de hoofdfunctie van het schip aantoonbaar is gericht op het zeevervoer. Belangrijke hulpmiddelen bij deze beoordeling zijn:

de activiteitenlogboeken;

de vaartijd op zee;

het doel van de reizen (vervoer vs. werkzaamheden); en

de inrichting van het schip.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.