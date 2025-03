Golden Quay – A Unique Opportunity For Superyacht Owners And Maritime Executives In Abu Dhabi

As the UAE continues to position itself as a global hub for investment, tourism, and luxury, a new initiative "Golden Quay" has been launched, which offers a 10-year UAE Golden Visa for superyacht owners and professionals in the maritime industry. Here's what you need to know about this exciting new opportunity.

What is the Golden Quay Programme?

The Golden Quay initiative, was introduced by the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, in partnership with the Abu Dhabi Investment Office (ADIO) and Yas Marina. It grants superyacht owners and leaders in the maritime industry a long-term UAE residency visa. This programme is part of Abu Dhabi's broader strategy to become a premier global destination for luxury tourism and maritime investment by 2030.

Who Can Apply?

This visa programme targets two main groups:

Private Yacht Owners: If you own a yacht that is 40 meters or longer, from anywhere in the world, and are looking for long-term residency in the UAE, you're eligible to apply. Maritime Industry Executives: Key professionals in the maritime sector, including:

CEOs of yacht-building companies

Major shareholders in yacht manufacturing

Central yacht agents

Yacht service providers

Yacht insurance specialists

Additionally, first-degree family members of the main applicant can also be included. In this regard, it is offering a comprehensive residency solution for families.

How Does the Application Process Work?

Yas Marina and ADIO will act as the official nominating bodies for the Golden Quay programme. These organizations will evaluate applicants and submit nominations to the UAE authorities. This streamlined process ensures that your application is handled efficiently, and you're guided through the steps needed to secure your visa.

Get in Touch Today

If you're interested in exploring the Golden Quay programme, don't hesitate to reach out. Our team provides expert guidance to ensure a smooth application process and help you fully maximize the benefits of this unique opportunity.

Golden Quay - Abu Dabi'deki süperyat sahipleri ve denizcilik sektörü yöneticileri için eşsiz bir fırsat

Birleşik Arap Emirlikleri küresel bir yatırım, turizm ve lüks merkezi olarak konumlandırılmaya devam ederken, süperyat sahipleri ve denizcilik sektöründeki iş insanları için 10 yıl süreli Golden Visa imkânı içeren "Golden Quay" girişimi hayata geçirilmiştir. Sizleri bu yeni ve cazip fırsat hakkında bilgilendirmek üzere yazımızı kaleme aldık.

Golden Quay Programı nedir?

Golden Quay girişimi, Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Abu Dabi Yatırım İdaresi (ADIO) ve Yas Marina ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu program süperyat sahiplerine ve denizcilik sektörünün liderlerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun süreli ikamet vizesi sağlamaktadır ve Abu Dabi'nin 2030 yılına kadar dünyanın önde gelen lüks turizm ve denizcilik yatırımı destinasyonlarından biri haline gelme stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kimler Başvurabilir?

Bu vize programı iki ana grubu hedeflemektedir:

Bireysel Yat Sahipleri: Dünya çapında bulunduğunuz yerden bağımsız olarak, boyu 40 metre veya daha büyük bir yata sahipseniz, BAE'de uzun süreli ikamet başvurusu yapmaya hak kazanabilirsiniz. Denizcilik Sektörü Yöneticileri: Denizcilik sektöründeki önde gelen profesyoneller

Yat inşa şirketlerinin CEO'ları

Yat üretimindeki ana hissedarlar

Merkezi yat acenteleri

Yat hizmet tedarikçileri

Yat sigortası uzmanları

Ayrıca, esas başvuranın birinci derece aile bireyleri için de geçerli olabilmektedir. Bu yönüyle aileler için kapsayıcı bir ikamet çözümü sunulmaktadır.

Başvuru Prosedürü

Golden Quay programı için Yas Marina ve ADIO yetkili başvuru kuruluşları olarak hareket edecektir. Bu kuruluşlar başvuru sahiplerini değerlendirerek adayları ilgili resmi makamlara sunacaktır. Bu düzenlenmiş süreç, başvurunuzun etkin şekilde yürütülmesini ve vize alımınız için izlenmesi öngörülen adımlarda size rehberlik edilmesini sağlamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Golden Quay programını incelemek isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Ekibimiz, sorunsuz bir başvuru süreci sağlamak ve sektöre bu özel fırsattan en üst düzeyde yararlanmanıza yardımcı olmak için sizlere destek vermektedir.

