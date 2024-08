Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno stabilito che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" non implica la nullità del contratto di mutuo purchè includa una chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.

Secondo le Sezioni Unite, l'omissione dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nel contratto di mutuo non ne determina - per ciò solo - la nullità: "deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale".

Come noto, nel piano cosiddetto "alla francese" il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano a rate costanti comprensive sia di interessi che del capitale. L'andamento dei ratei è decrescente sulla quota capitale e decrescente quanto agli interessi. Dunque nelle prime fasi del piano di ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota destinata al capitale è minore e l'andamento è destinato ad invertirsi con il passare del tempo.

Nel caso specifico il piano di ammortamento allegato al contratto indicava chiaramente il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso, con una ripartizione delle quote per capitale e per interessi, permettendo al mutuatario di calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.

Le Sezioni Unite spiegano che un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del TAN e del TAEG, nonché della periodicità e composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi in perfetta conformità con quanto richiesto dalle disposizioni di Banca d'Italia del 29 luglio 2009, che impongono agli istituti di credito di fornire un'informativa precontrattuale chiara e comprensibile ai clienti.

Pertanto, a mente di quanto riferito, le Sezioni Unite escludono che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento "alla francese" e del regime dicapitalizzazione "composto" degli interessi sia causa di nullità del contratto per violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti.

