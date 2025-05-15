Процедура реабилитации: как сохранить бизнес и избежать банкротства в Республике Казахстан?

Бизнес, как и любая другая сфера деятельности, подвержен рискам. Неудачи в предпринимательской деятельности, колебания на рынках, кризисные явления — все это может привести к финансовым трудностям, которые грозят предпринимателю банкротством.

Зачастую бывает так, что долги растут "как снежный ком" и предприниматель не успевает погасить одну задолженность, как параллельно формируется другая, и конечно же контрагенты, преследуя свои финансовые интересы, требуют погашения "здесь и сейчас", пользуются своим правом на обращение в суд, с применением мер обеспечения в виде наложения ареста. Как следствие, предприниматель и хочет работать, но просто связан "по рукам и ногам". Что же делать в такой ситуации?

В Казахстане предусмотрен механизм, который позволяет предпринимателям в сложной ситуации не только избежать ликвидации, но и восстановить свою платежеспособность — это процедура реабилитации.

Институт реабилитации впервые был предусмотрен в Законе РК «О банкротстве» № 67-I от 21 января 1997 года, в последующем и в Законе РК «О реабилитации и банкротстве» № 176-V ЗРК от 07 марта 2014 года.

Что такое реабилитация?

Реабилитация — это судебная процедура, направленная на восстановление платежеспособности Должника, сохранение бизнеса, продолжение хозяйственной деятельности и обеспечение исполнения обязательств перед кредиторами при содействии суда, назначенного управляющего и с учетом послаблений, предусмотренных действующим законом.

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