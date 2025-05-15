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15 May 2025

Процедура реабилитации: как сохранить бизнес и избежать банкротства в Республике Казахстан?

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Бизнес, как и любая другая сфера деятельности, подвержен рискам. Неудачи в предприн
Kazakhstan Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring
GRATA International
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Бизнес, как и любая другая сфера деятельности, подвержен рискам. Неудачи в предпринимательской деятельности, колебания на рынках, кризисные явления — все это может привести к финансовым трудностям, которые грозят предпринимателю банкротством.

Зачастую бывает так, что долги растут "как снежный ком" и предприниматель не успевает погасить одну задолженность, как параллельно формируется другая, и конечно же контрагенты, преследуя свои финансовые интересы, требуют погашения "здесь и сейчас", пользуются своим правом на обращение в суд, с применением мер обеспечения в виде наложения ареста. Как следствие, предприниматель и хочет работать, но просто связан "по рукам и ногам". Что же делать в такой ситуации?

В Казахстане предусмотрен механизм, который позволяет предпринимателям в сложной ситуации не только избежать ликвидации, но и восстановить свою платежеспособность — это процедура реабилитации.

Институт реабилитации впервые был предусмотрен в Законе РК «О банкротстве» № 67-I от 21 января 1997 года, в последующем и в Законе РК «О реабилитации и банкротстве» № 176-V ЗРК от 07 марта 2014 года.

Что такое реабилитация?

Реабилитация — это судебная процедура, направленная на восстановление платежеспособности Должника, сохранение бизнеса, продолжение хозяйственной деятельности и обеспечение исполнения обязательств перед кредиторами при содействии суда, назначенного управляющего и с учетом послаблений, предусмотренных действующим законом.

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