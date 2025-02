Faillissement Hotel Snouck Van Loosen

Op 28 januari 2025 is het faillissement uitgesproken van Hotel Snouck van Loosen (Het Snouckje B.V.) in Enkhuizen.

Hotel Snouck van Loosen (www.hotelsnouckvanloosen.nl) is in 2021 gerealiseerd na een volledige renovatie en omvat hotelkamers in diverse klassen, een restaurant, een café en een feestzaal en is gesitueerd in het historische havengebied van Enkhuizen, op 5 minuten loopafstand van het station.

Mr. Martijn Bonefaas is benoemd tot curator en zal dit faillissement behandelen. In de aankomende periode zal de situatie ter plaatse worden geïnventariseerd en beoordeeld.

De mogelijkheden van een doorstart worden op dit moment onderzocht. Indien u geïnteresseerd bent in een doorstart en/of de roerende zaken van de onderneming dan kunt u contact opnemen via m.bonefaas@vandiepen.com.

Schuldeisers kunnen zich per e-mail melden bij de curator. Nadat de situatie voldoende in kaart gebracht is, zullen zij nader geïnformeerd worden over het verdere verloop van het faillissement.

Vanwege de mogelijke omvang van de aanspraken in het faillissement kan beantwoording van vragen en e-mails van leveranciers enige tijd in beslag nemen. Wij vragen om uw begrip daarvoor.

