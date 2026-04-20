Toda & Nel-Lo Refuerza Su Área De Derecho Administrativo En Madrid Con La Incorporación De Francisco Javier Ramón Como Nuevo Socio

Toda & Nel-lo incorpora a Francisco Javier Ramón, exmagistrado con más de 25 años de experiencia, como nuevo socio de Derecho Administrativo y Regulatorio en Madrid. La llegada de Ramón y su equipo fortalece la práctica de derecho público del despacho y expande su especialización en áreas como derecho deportivo y energía, consolidando su estrategia de crecimiento nacional.

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El exmagistrado se suma al despacho junto a un equipo de dos profesionales, impulsando el crecimiento y la especialización en nuevas áreas, como derecho deportivo o energía. La incorporación coincide con el ecuador del plan estratégico y consolida el crecimiento del Despacho como firma con vocación nacional.

Toda & Nel-lo ha incorporado a Francisco Javier Ramón como nuevo socio de Derecho Administrativo y Regulatorio de la firma. Exmagistrado, Ramón cuenta con una sólida y reconocida trayectoria de más de 25 años en el ámbito del derecho administrativo, especialmente en urbanismo, energía y litigación contencioso-administrativa.

Con esta incorporación, el despacho refuerza su posicionamiento en Madrid, consolidando esta sede como eje estratégico de crecimiento de la firma. La llegada de Ramón responde al objetivo de Toda & Nel-lo de seguir ampliando sus capacidades en áreas clave del derecho público y ofrecer un asesoramiento altamente especializado a sus clientes.

Francisco Javier Ramón ha desarrollado una destacada carrera tanto en la judicatura como en el ejercicio de la abogacía, liderando asuntos de gran complejidad y relevancia, consolidando su prestigio en el mercado jurídico madrileño.

Su perfil combina un profundo conocimiento técnico con una amplia experiencia práctica en el asesoramiento y defensa en procedimientos contencioso-administrativos, en especial en materia urbanística, contratación pública, o responsabilidad patrimonial de la Administración, entre otros, lo que refuerza significativamente la propuesta de valor de Toda & Nel-lo en derecho administrativo, así como su cobertura geográfica.

La incorporación de Ramón se completa con la llegada de un equipo de dos profesionales: Mario Chaparro, como counsel, y Éric López, como abogado senior. Chaparro asumirá, además, la responsabilidad del Área de Derecho Deportivo de Toda & Nel-lo, aportando un amplio conocimiento en este sector y permitiendo al despacho profundizar en un área de práctica en la que cuenta con experiencia previa.

Ignacio Toda, socio fundador y codirector del Área de Derecho Público de Toda & Nel-lo, ha destacado que “la incorporación de Francisco Javier Ramón supone un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento a nivel nacional. Su prestigio, experiencia y conocimiento del derecho público refuerzan de forma muy relevante nuestra capacidad para asesorar en asuntos de alta complejidad”.

Por su parte, José María Buxeda, socio del Área de Mercantil y M&A y miembro del comité ejecutivo de la firma, ha señalado que “la llegada de Ramón, junto con su equipo, no solo fortalece nuestra práctica de Derecho Público y Regulatorio, sino que también nos permite profundizar en áreas como el derecho deportivo o energía, alineadas con nuestra visión de crecimiento y especialización. Su llegada coincide, además, con el ecuador del ambicioso plan estratégico de la firma y es un movimiento claro en el refuerzo de nuestro posicionamiento como firma con vocación nacional”.

Francisco Javier Ramón comenta “es un motivo de gran alegría sumarme al proyecto de Toda & Nel-lo y, en particular, liderar una práctica con el prestigio de la de Público y Urbanismo. Asumo esta nueva etapa con la máxima ilusión y ambición para acompañar a la firma en su hoja de ruta”.

Con este movimiento, Toda & Nel-lo reafirma su apuesta por el talento y la excelencia jurídica, consolidando su presencia en Madrid y ampliando su capacidad para ofrecer un asesoramiento integral en áreas estratégicas del derecho.

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