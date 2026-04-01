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1 April 2026

[Blog] La ruée vers l'extension .AI

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En trois ans, le nombre de noms de domaine enregistrés en .AI est passé d'environ 148 000 à plus de 800 000.
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En trois ans, le nombre de noms de domaine enregistrés en .AI est passé d'environ 148 000 à plus de 800 000.

A l'origine, le .AI est le ccTLD d'Anguilla. Toutefois, depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, l'essor de l'intelligence artificielle auprès du public et des entreprises a fortement encouragé l'adoption de cette extension, d'autant plus qu'elle peut être enregistrée par tous, sans condition. Ainsi, cela favorise son expansion mondiale.

Google le traite d'ailleurs comme un gTLD dans les pays anglophones depuis maintenant trois ans.

Aujourd'hui, de grandes entreprises ont déjà adopté cette extension, comme Claude : claude.ai, ou encore Google : google.ai.

La rareté des extensions courtes et pertinentes combinée à la saturation du .COM confère au .AI une forte valeur économique.

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