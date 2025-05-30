Прекращение трудовых отношений в Таджикистане

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?
Согласно Трудовому Кодексу Республики Таджикистан трудовой договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- По соглашению сторон;
- По инициативе работника;
- По инициативе работодателя;
- По истечению срока трудового договора;
- По обстоятельствам, не зависящими от воли сторон;
- Перехода работника на выбранную должность или назначения на должность
2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?
Законные основания для увольнения работника по инициативе работодателя определены в ст. 42 ТК РТ. Есть 19 оснований, предусмотренных данной статьей, например: Ликвидацию организации, сокращение численности штата, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работы и т.д.
3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?
При увольнении работника работодатель обязан соблюдать следующие процедуры:
1.
Получение
заявление
работника
об
увольнении;
2. Издание письменного акта об увольнении (приказ, распоряжение);
3. Письменное уведомление работника об увольнении, в случае увольнения работника по инициативе работодателя;
4. Соблюдение гарантий и компенсаций, предусмотренных законом случаях;
5. Выдача работнику трудовой книжки и иных документов, связанных с работой в день увольнения;
6. Окончательный расчет с работником всех причитающихся ему выплат в день увольнения.
4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?
1. По инициативе работника.
- В случае расторжения договора по инициативе работником в письменно предупредить работодателя за две недели до предполагаемой даты увольнения.
- Руководитель юридического лица вправе расторгнуть трудовой договор, уведомив собственника или его представителя письменно за два месяца.
2. По инициативе работодателя.
- Не менее чем за два месяца – при увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением численности штата работников.
- За одну неделю – при увольнении в период испытательного срока по результатам неудовлетворительного испытания.
5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в зависимости от установленных случаях, предусмотренных статьей 42 Трудового кодекса Республики Таджикистан, а именно: при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников и других основаниях, сотруднику выплачивается выходное пособие. Размер выходного пособия устанавливается в размере от одного до трех среднемесячных заработков, в зависимости от конкретного основания прекращения трудового договора.
6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?
Если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор в следующих случаях:
- если работник не выполнил задание в установленные сроки без уважительных причин;
- при систематическом неисполнении работником обязанностей, предусмотренных трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка.
Основания расторжения должны быть подтверждены документально и оформлены в соответствии с требованиями трудового законодательства.
7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?
В случае признания увольнения незаконным сотрудник имеет следующие права:
Обращение в Службу по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости населения для обжалования незаконного увольнения и восстановление на прежнем рабочем месте.
Обжалование увольнения в суде и восстановление на прежнем рабочем месте.
Выплата среднего заработка за время вынужденного прогула — за весь период до восстановления работник имеет право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня получения уведомления об увольнении или приказа.
8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?
Порядок расторжения трудового договора с иностранными гражданами в Республике Таджикистан осуществляется на общих основаниях, аналогичных порядку, применяемому к гражданам Республики Таджикистан. Основания и процедуры расторжения договора определяются нормами Трудового кодекса Республики Таджикистан без установления специальных отличий для иностранных работников.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.