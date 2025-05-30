Прекращение трудовых отношений в Таджикистане

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?

Согласно Трудовому Кодексу Республики Таджикистан трудовой договор может быть расторгнут в следующих случаях:

По соглашению сторон;

По инициативе работника;

По инициативе работодателя;

По истечению срока трудового договора;

По обстоятельствам, не зависящими от воли сторон;

Перехода работника на выбранную должность или назначения на должность

2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?

Законные основания для увольнения работника по инициативе работодателя определены в ст. 42 ТК РТ. Есть 19 оснований, предусмотренных данной статьей, например: Ликвидацию организации, сокращение численности штата, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работы и т.д.

3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?

При увольнении работника работодатель обязан соблюдать следующие процедуры:

1. Получение заявление работника об увольнении;

2. Издание письменного акта об увольнении (приказ, распоряжение);

3. Письменное уведомление работника об увольнении, в случае увольнения работника по инициативе работодателя;

4. Соблюдение гарантий и компенсаций, предусмотренных законом случаях;

5. Выдача работнику трудовой книжки и иных документов, связанных с работой в день увольнения;

6. Окончательный расчет с работником всех причитающихся ему выплат в день увольнения.

4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?

1. По инициативе работника.

В случае расторжения договора по инициативе работником в письменно предупредить работодателя за две недели до предполагаемой даты увольнения.

Руководитель юридического лица вправе расторгнуть трудовой договор, уведомив собственника или его представителя письменно за два месяца.

2. По инициативе работодателя.

Не менее чем за два месяца – при увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением численности штата работников.

За одну неделю – при увольнении в период испытательного срока по результатам неудовлетворительного испытания.

5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в зависимости от установленных случаях, предусмотренных статьей 42 Трудового кодекса Республики Таджикистан, а именно: при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников и других основаниях, сотруднику выплачивается выходное пособие. Размер выходного пособия устанавливается в размере от одного до трех среднемесячных заработков, в зависимости от конкретного основания прекращения трудового договора.

6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?

Если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор в следующих случаях:

если работник не выполнил задание в установленные сроки без уважительных причин;

при систематическом неисполнении работником обязанностей, предусмотренных трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка.

Основания расторжения должны быть подтверждены документально и оформлены в соответствии с требованиями трудового законодательства.

7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?

В случае признания увольнения незаконным сотрудник имеет следующие права:

Обращение в Службу по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости населения для обжалования незаконного увольнения и восстановление на прежнем рабочем месте.

Обжалование увольнения в суде и восстановление на прежнем рабочем месте.

Выплата среднего заработка за время вынужденного прогула — за весь период до восстановления работник имеет право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня получения уведомления об увольнении или приказа.

8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?

Порядок расторжения трудового договора с иностранными гражданами в Республике Таджикистан осуществляется на общих основаниях, аналогичных порядку, применяемому к гражданам Республики Таджикистан. Основания и процедуры расторжения договора определяются нормами Трудового кодекса Республики Таджикистан без установления специальных отличий для иностранных работников.

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