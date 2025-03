CJEU Judgment: Financial Institutions Must Comply With Disclosure Obligations

(Greek text further below)

Judgment C-472/2023 of the Court of Justice of the EU (CJEU): Financial Institutions must comply with Disclosure Requirements.

The Court of Justice of the European Union (CJEU) delivered Judgment No C-472/2023, on 13 February 2025, as questions arose in a preliminary procceding by the Polish Court of Justice (Warsaw District Court). The judgment is based on key articles of Directive 2008/48/EC in relation to consumer credit, concerning disclosure obligations of financial institutions towards consumers, and the consequences of non-compliance with these obligations.

Main Articles of Directive 2008/48/EC on which Decision C-472/2023 is based:

Article 10 of Directive 2008/48/EC: the Article focuses on disclosure obligations to be provided to consumers before the conclusion of a consumer credit agreement. According to the Article, financial institutions must fully and clearly inform consumers of the terms & conditions of the credit agreement before its conclusion. Article 23 of Directive 2008/48/EC: the Article regulates the consequences of failure of financial institutions to comply with disclosure obligations. It provides that financial institutions may be deprived of the right to charge consumers additional interest or fees if they fail to provide the required information to their customers at the time of the conclusion of the contract.

Preliminary Questions:

The Polish Court of Justice referred the following questions to the CJEU for a preliminary ruling:

Does the failure to provide consumers with the required information, as defined in Directive 2008/48/EC, lead to the loss of the right of the credit institution to charge interest or other charges? Does the creditor lose the right to demand interest or other charges in excess of the amount specified in the original contract in the event of failure to comply with the disclosure obligations under Directive 2008/48/EC, even if the debt remains outstanding?

CJEU judgment:

The CJEU ruled an important judgment in this case, highlighting that if a credit institution (e.g. bank, financial institution) fails to provide the required information under Directive 2008/48/EC, it may be deprived of its right to charge interest or other fees to the consumer, even if the debt remains unpaid. This judgment reinforces transparency and consumer rights and highlights the importance of a full and clear disclosure.

Conclusions:

The CJEU's decision C-472/2023 confirms that financial institutions must comply with disclosure obligations under Article 10 of Directive 2008/48/EC. Credit institutions are required to provide clear and comprehensible information to consumers prior to the conclusion of loan or credit agreements. Failure to comply with their obligations may have serious consequences, including restrictions to charge interest or additional charges. This decision strengthens consumer protection in the EU and promotes transparency in financial transactions, ensuring that consumers are fully aware of the terms of their contracts.

Απόφαση C-472/2023 του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ): Συμμόρφωση των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών με τις Απαιτήσεις Πληροφόρησης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2025, την απόφαση υπ' αριθμό C-472/2023, η οποία προέκυψε από τα προδικαστικά ερωτήματα που τέθηκαν από το Πολωνικό Δικαστήριο (Περιφερειακό Δικαστήριο της Βαρσοβίας). Η απόφαση εδράζεται σε βασικά άρθρα της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ σχετικά με τις καταναλωτικές πιστώσεις, τα οποία αφορούν τις υποχρεώσεις πληροφόρησης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών προς τους καταναλωτές και τις συνέπειες της μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων.

Κύρια Άρθρα της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ στα οποία εδράζεται η Απόφαση C-472/2023:

Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ: Επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις πληροφόρησης που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης καταναλωτικής πίστης. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως και με σαφήνεια τους καταναλωτές για τους όρους της σύμβασης πίστωσης πριν τη σύναψή της. Άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ: Ρυθμίζει τις συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων πληροφόρησης από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενδέχεται να στερηθούν το δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσθετους τόκους ή χρεώσεις από τους καταναλωτές, εφόσον δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Προδικαστικά Ερωτήματα:

Το Πολωνικό Δικαστήριο υπέβαλε τα εξής προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ:

Αν η μη παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στους καταναλωτές, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2008/48/ΕΚ, οδηγεί στην απώλεια του δικαιώματος του πιστωτικού οργανισμού να απαιτήσει τόκους ή άλλες χρεώσεις; Εάν ο πιστωτικός οργανισμός χάνει το δικαίωμα να απαιτήσει πληρωμές τόκων ή άλλων χρεώσεων πέρα από το ποσό που ορίζεται στην αρχική σύμβαση, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων πληροφόρησης σύμφωνα με την Οδηγία 2008/48/ΕΚ, ακόμη και αν το χρέος παραμένει ανεξόφλητο.

Απόφαση του ΔΕΕ:

Το ΔΕΕ, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, κατέληξε σε ένα σημαντικό συμπέρασμα, τονίζοντας ότι εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα (π.χ. Τράπεζα, Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα) δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με την Οδηγία 2008/48/ΕΚ, τότε ενδέχεται να στερηθεί του δικαιώματός του να απαιτήσει τόκους ή άλλες χρεώσεις από τον καταναλωτή, ακόμη και αν το χρέος παραμένει ανεξόφλητο. Η απόφαση αυτή ενισχύει τη σημασία της πλήρους και σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών, προστατεύοντας τα δικαιώματά τους και εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Συμπεράσματα:

Η απόφαση C-472/2023 του ΔΕΕ επιβεβαιώνει την κεντρική σημασία της συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που προβλέπει το άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν σαφή και κατανοητή πληροφόρηση στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη δανειακών ή πιστωτικών συμβάσεων. Η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτές τις υποχρεώσεις μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως η απώλεια του δικαιώματος να επιβληθούν τόκοι ή πρόσθετες χρεώσεις. Η απόφαση αυτή ενισχύει την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ και προάγει τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές έχουν πλήρη γνώση των όρων της σύμβασης προτού την υπογράψουν.

