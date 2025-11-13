ARTICLE
13 November 2025

专利年费之【澳大利亚】篇！

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
澳大利亚作为全球创新经济的重要参与者，其专利制度...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
Kangxin are most popular:
  • in China
  • with readers working within the Basic Industries industries

澳大利亚作为全球创新经济的重要参与者，其专利制度为技术成果提供了20年（标准专利）或8年（革新专利）的保护期限。专利年费作为维持权利有效性的核心机制，其缴纳规则直接影响专利资产的存续。

本文结合澳大利亚知识产权局（IP Australia）最新政策及实务案例，系统解析专利年费管理规则，为企业提供合规操作指南。

一、澳大利亚专利年费制度框架

1、专利类型与保护期限

（1）标准专利

保护期限20年，适用于具有实质性技术创新的发明，需通过实质审查。

（2）革新专利

保护期限8年，适用于渐进式技术改进，仅需形式审查（革新专利〔创新专利〕自2021年8月26日起已停止新申请。之前已授权，但还未专利权到期的革新专利，可继续维持有效）。

（3）外观设计专利

保护期限10年（注册后5年需续展一次），保护产品外观特征。

2、年费缴纳规则

（1）标准专利

首次缴纳时间：自申请日起第4个周年日前。

后续缴纳：每年缴纳一次，直至专利期满。

示例：若专利申请日为2021年12月12日，则首次年费需在2025年12月12日前缴纳，此后每年对应日期前完成续费。

（2）革新专利

首次缴纳时间：自申请日起第2个周年日前。

后续缴纳：每年缴纳一次，直至专利期满。

示例：若专利申请日为2024年11月12日，则首次年费需在2025年11月12日前缴纳，此后每年对应日期前完成续费。

（3）外观设计专利

续展时间：注册后第5年需续展一次，缴纳续展费以延长5年有效期。

示例：若注册申请日为2024年11月12日，则续展费需在2029年11月12日前缴纳。

二、年费缴纳实务操作

1、费用标准与减免政策 

（1）标准专利

年费金额随专利年限递增。

标准专利的年费现行收费标准如下：

1704060a.jpg

（2）革新专利

年费低于标准专利。

革新专利的年费现行收费标准如下：

1704060b.jpg

（3）外观设计专利

外观设计的年费现行收费标准如下：

1704060c.jpg

（4）减免政策

澳大利亚暂未针对年费推出普遍性减免，但微型实体（如个人发明者、中小企业）可在申请阶段享受费用折扣。

2、逾期处理与权利恢复

（1）宽限期

逾期后6个月内可补缴年费及滞纳金，但需承担额外成本，每月支付100澳元滞纳金（首月100澳元，次月200澳元，依此类推）。

（2）权利终止

宽限期结束后未补缴的，专利权自动终止，且不可恢复。

三、查询专利状态与年费信息

专利权人可通过澳大利亚知识产权局的官方网站（https://ipsearch.ipaustralia.gov.au/）查询专利的法律状态和年费缴纳信息。

查询步骤如下：

进入专利查询页面：

进入quick search，输入申请号后，点击search：

查询结果将显示专利的详细信息，包括法律状态（申请，审查，授权等）

以及下次年费的记录，专利权人可根据此信息安排缴纳年费。

四、注意事项

  1. 年费缴纳需严格遵循申请日周年日规则，不可混淆授权日与申请日。
  2. 宽限期滞纳金呈递增趋势，逾期越久成本越高。
  3. 针对澳大利亚公共假日（如圣诞节、复活节），提前完成年费缴纳。

五、总结

澳大利亚的专利年费管理不仅需要遵循法律法规，还需兼顾实际操作。企业应建立"预防性合规"机制，通过专业代理机构、数字化管理系统以及定期审计，确保专利资产的有效维护。在全球创新化的背景下，年费管理已成为企业知识产权战略的核心组成部分，对技术成果的市场转化和竞争壁垒的构建具有直接影响。

此外，康信还提供澳大利亚专利年费的维护和缴纳服务。如有需要，欢迎随时发送邮件至：annuity@kangxin.com，康信将为您提供专业高效的年费代缴服务。 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Kangxin Partners
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More