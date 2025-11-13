专利年费之【澳大利亚】篇！

澳大利亚作为全球创新经济的重要参与者，其专利制度...

澳大利亚作为全球创新经济的重要参与者，其专利制度为技术成果提供了20年（标准专利）或8年（革新专利）的保护期限。专利年费作为维持权利有效性的核心机制，其缴纳规则直接影响专利资产的存续。

本文结合澳大利亚知识产权局（IP Australia）最新政策及实务案例，系统解析专利年费管理规则，为企业提供合规操作指南。

一、澳大利亚专利年费制度框架

1、专利类型与保护期限

（1）标准专利

保护期限20年，适用于具有实质性技术创新的发明，需通过实质审查。

（2）革新专利

保护期限8年，适用于渐进式技术改进，仅需形式审查（革新专利〔创新专利〕自2021年8月26日起已停止新申请。之前已授权，但还未专利权到期的革新专利，可继续维持有效）。

（3）外观设计专利

保护期限10年（注册后5年需续展一次），保护产品外观特征。

2、年费缴纳规则

（1）标准专利

首次缴纳时间：自申请日起第4个周年日前。

后续缴纳：每年缴纳一次，直至专利期满。

示例：若专利申请日为2021年12月12日，则首次年费需在2025年12月12日前缴纳，此后每年对应日期前完成续费。

（2）革新专利

首次缴纳时间：自申请日起第2个周年日前。

后续缴纳：每年缴纳一次，直至专利期满。

示例：若专利申请日为2024年11月12日，则首次年费需在2025年11月12日前缴纳，此后每年对应日期前完成续费。

（3）外观设计专利

续展时间：注册后第5年需续展一次，缴纳续展费以延长5年有效期。

示例：若注册申请日为2024年11月12日，则续展费需在2029年11月12日前缴纳。

二、年费缴纳实务操作

1、费用标准与减免政策

（1）标准专利

年费金额随专利年限递增。

标准专利的年费现行收费标准如下：

（2）革新专利

年费低于标准专利。

革新专利的年费现行收费标准如下：

（3）外观设计专利

外观设计的年费现行收费标准如下：

（4）减免政策 澳大利亚暂未针对年费推出普遍性减免，但微型实体（如个人发明者、中小企业）可在申请阶段享受费用折扣。 2、逾期处理与权利恢复 （1）宽限期 逾期后6个月内可补缴年费及滞纳金，但需承担额外成本，每月支付100澳元滞纳金（首月100澳元，次月200澳元，依此类推）。 （2）权利终止 宽限期结束后未补缴的，专利权自动终止，且不可恢复。 三、查询专利状态与年费信息 专利权人可通过澳大利亚知识产权局的官方网站（https://ipsearch.ipaustralia.gov.au/）查询专利的法律状态和年费缴纳信息。 查询步骤如下： 进入专利查询页面： 进入quick search，输入申请号后，点击search： 查询结果将显示专利的详细信息，包括法律状态（申请，审查，授权等） 以及下次年费的记录，专利权人可根据此信息安排缴纳年费。 四、注意事项 年费缴纳需严格遵循申请日周年日规则，不可混淆授权日与申请日。 宽限期滞纳金呈递增趋势，逾期越久成本越高。 针对澳大利亚公共假日（如圣诞节、复活节），提前完成年费缴纳。 五、总结 澳大利亚的专利年费管理不仅需要遵循法律法规，还需兼顾实际操作。企业应建立"预防性合规"机制，通过专业代理机构、数字化管理系统以及定期审计，确保专利资产的有效维护。在全球创新化的背景下，年费管理已成为企业知识产权战略的核心组成部分，对技术成果的市场转化和竞争壁垒的构建具有直接影响。 此外，康信还提供澳大利亚专利年费的维护和缴纳服务。如有需要，欢迎随时发送邮件至：annuity@kangxin.com，康信将为您提供专业高效的年费代缴服务。

