浅析人工智能技术在商标审查实践中的运用

引言

随着人工智能（AI）技术的快速发展，全球多地的知识产权局正积极探索AI技术在专利、商标审查中的应用，推动审查流程的智能化转型，以提高审查效率、优化服务质量。本文梳理了世界知识产权组织、欧盟知识产权局、美国专利商标局、日本特许厅和我国国家知识产权局目前在商标审查中应用AI技术的创新实践。

1. 世界知识产权组织

2022年，世界知识产权组织（WIPO）在第五届"知识产权与前沿技术交流会"上组织117国900余名代表探讨了AI技术在知识产权局中的应用场景、知识产权局数字化转型所面临的挑战等问题。 1WIPO还建立了"各地知识产权局AI实践项目索引库"，目前收录了全球25家以上知识产权局在检索、分类、数据分析、客服、翻译及流程自动化等方面的应用案例，促进国际经验共享。 2

在商标领域，WIPO已开发并应用了多项AI工具。 3全球品牌数据库提供由AI驱动的相似图形商标检索功能； 4商品与服务选择辅助系统帮助用户筛选合适的商品与服务项目术语以及对应的尼斯分类。 5目前正在开发还未上线的AI新工具预计可基于图形为用户生成关键词，既进一步优化相似图形的检索功能，又可辅助用户填写图形商标的描述。

2. 欧盟知识产权局

欧盟知识产权局（EUIPO）是AI技术在商标审查中应用的先行者之一，已应用一系列AI工具，例如2019年推出支持AI的图形检索系统；2023年拓展TMview的图形检索工具至非欧盟商标五局，数秒内即可实现5700万件图形商标的比对；2024年发布《2030战略规划》，建立AI治理机制，并设立直接向局长汇报的AI协调官职位，探索AI的多层次应用。 6

当前，EUIPO对AI技术的应用涵盖了审查流程中的多个环节（可见下图）。在用户服务端，聊天机器人可即时解答商标电子申请相关问题，并支持转接人工客服；商品与服务检索系统通过AI语义分析技术，帮助用户寻找匹配的项目；相似图像检索功能则支持用户通过上传图片，以图搜图。在审查业务端，绝对理由类案系统可跨欧盟所有语言识别具有相似文字要素及视觉特征的商标，为审查员提供历史决策参考；异议程序中，AI通过识别、呈现过往类案辅助审查员进行混淆可能性判定，包括商品服务比对以及两商标文字、呼叫或视觉相似性的分析。 7

AI目前在欧盟知识产权局商标审查中的应用

同时，EUIPO正在探索一些预计未来几年可推出的AI工具。AI可辅助完成商品服务比对、标识比对及翻译等，使审查员能够专注于关键的分析。基于历史数据和上下文，AI可协助起草初步审查决定，再由审查员进行审核确认。在双方程序中，审查员将能运用AI工具实现一些自动核查、数据和沟通通讯方面的功能，旨在进一步的流程优化和提速。AI预审和申请前评估工具可直接面向用户，自动识别潜在问题并提供预测性分析，预计将加速申请流程、减少差错并提高结果的可预见性。 8

EUIPO同时强调，其所有AI应用均遵循《欧盟AI法案》要求，审查员始终保留最终决定权，AI仅作为辅助工具。 9

3. 美国专利商标局（USPTO）

美国专利商标局目前撤回了其2025年1月发布的最新AI战略，其修改后的计划尚未公开。 10先前文件中明确提出实现其AI愿景和使命的五大重点领域，包括提升USPTO员工的AI专业能力、在USPTO内部和更广泛的创新生态系统中推动负责任地使用AI以及通过投资计算基础设施、数据资源和业务驱动的产品开发打造顶尖的AI能力等。 11

2023年9月，USPTO曾提及其审查员已运用AI检索工具完成超过130万次检索，其商标部门也正着力开发图形检索、商品识别及分类的AI功能，辅助审查员审查商标申请。目前已部署的USPTO虚拟小助手运用AI技术实时解答用户常见的商标问题，提升用户体验。 12

4. 日本特许厅（JPO）

2023年4月，JPO上线了由AI驱动的图形商标检索系统，供审查员使用。 13此前，2022年，JPO举办了以AI与商标为主题的图形检索比赛，以选拔模型用于JPO的图形检索工具，优胜模型可将原本的检索准确性提升至两倍以上。 14目前，JPO正在探索AI在指定商品或服务分类方面的应用，例如用AI为非规范商品或服务分配类似群组以及判断指定商品或服务是否类似。 15

5. 中国国家知识产权局

我国国知局2019年便上线了商标图形智能检索功能，实现了商标审查工作由纯人工检索向"以图搜图"智能检索的转变，大幅压缩了商标近似比对数量，解放了审查生产力，查看数量从原来的数万件商标图样减少到约五千件。 16国知局近期在2025年三月的例行新闻发布会上也提及将加快推进人工智能大模型在审查工作中的应用。 17

总结

当前，AI技术在商标审查中的应用已取得显著进展，推动审查模式向更高效、精准、智能的方向演进，其中AI图形检索技术应用最为广泛，已在全球多个主要知识产权局落地使用。未来发展中，在探索AI多层次应用的同时，应当坚持"人工把关、AI赋能"的基本原则，保持审查员对决定的主导权，完善员工AI培训，并关注AI工具的透明度和质量控制，保证审查质量、提升审查效率。

Footnotes

1. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_conv_ge_22/wipo_ip_conv_ge_22_www_582746.pdf.

2. https://www.wipo.int/en/web/ai-tools-services/ipos-initiatives.

3. https://www.wipo.int/en/web/ai-tools-services/.

4. Id.

5. https://www.wipo.int/web/ai-tools-services/global-goods-services-terms-explorer.

6. https://www.euipo.europa.eu/en/news/transformation-of-ip-offices-through-responsible-use-of-ai-by-james-nurton.

7. https://eutm.euipo.europa.eu/en/about-us/the-office/what-we-do/ai-at-the-euipo.

8. https://www.euipo.europa.eu/en/news/transformation-of-ip-offices-through-responsible-use-of-ai-by-james-nurton.

9. Id.

10. https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/ai-strategy.

11. https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-new-artificial-intelligence-strategy-empower-responsible.

12. https://www.uspto.gov/blog/latest-updates-on-artificial-intelligence.

13. https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/0303.pdf.

14. https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/shinsa/ai_action_plan-image_e.html.

15. https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20231025_Adoption-of-Artificial-Intelligence-By-IP-Registries.pdf.

16. https://www.gov.cn/fuwu/2019-02/02/content_5363245.htm.

17. https://www.cnipa.gov.cn/col/col3505/index.html.

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