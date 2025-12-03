Mises A Jour Sur L'Immigration Francophone... (Video)

Green and Spiegel are most popular:
- in Canada
- with readers working within the Retail & Leisure industries
L'associée principale Valerie Kleinman fait le point sur l'immigration francophone en moins de 5 minutes!
Elle passe en revue plusieurs options pour les candidats francophones intéressés par les programmes d'immigration en dehors du Québec. Elle aborde notamment:
- Le permis de travail Mobilité francophone
- Expérience internationale Canada
- Le projet pilote pour les étudiants des communautés francophones en situation minoritaire
- Le système de gestion des demandes d'Entrée express
- Le volet « Travailleurs francophones » du POCI au sein d'Entrée express.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]