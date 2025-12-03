Mises A Jour Sur L'Immigration Francophone... (Video)

L'associée principale Valerie Kleinman fait le point sur l'immigration francophone en moins de 5 minutes!

Green and Spiegel is one of the world's oldest immigration law firms, with over 60 years of experience assisting a global clientele. Focusing exclusively on immigration law, the lawyers at Green and Spiegel provide a broad range of immigration services to individual, institutional, and corporate clients in Canada, the United States, and Europe.

Article Insights

Green and Spiegel are most popular: in Canada

with readers working within the Retail & Leisure industries

L'associée principale Valerie Kleinman fait le point sur l'immigration francophone en moins de 5 minutes!

Elle passe en revue plusieurs options pour les candidats francophones intéressés par les programmes d'immigration en dehors du Québec. Elle aborde notamment:

Le permis de travail Mobilité francophone

Expérience internationale Canada

Le projet pilote pour les étudiants des communautés francophones en situation minoritaire

Le système de gestion des demandes d'Entrée express

Le volet « Travailleurs francophones » du POCI au sein d'Entrée express.

self

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.