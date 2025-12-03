CURATED
3 December 2025

Mises A Jour Sur L'Immigration Francophone... (Video)

Gs
Green and Spiegel

Contributor

Green and Spiegel is one of the world's oldest immigration law firms, with over 60 years of experience assisting a global clientele. Focusing exclusively on immigration law, the lawyers at Green and Spiegel provide a broad range of immigration services to individual, institutional, and corporate clients in Canada, the United States, and Europe.
Canada Immigration
L'associée principale Valerie Kleinman fait le point sur l'immigration francophone en moins de 5 minutes!

Elle passe en revue plusieurs options pour les candidats francophones intéressés par les programmes d'immigration en dehors du Québec. Elle aborde notamment:

  • Le permis de travail Mobilité francophone
  • Expérience internationale Canada
  • Le projet pilote pour les étudiants des communautés francophones en situation minoritaire
  • Le système de gestion des demandes d'Entrée express
  • Le volet « Travailleurs francophones » du POCI au sein d'Entrée express.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Valerie Kleinman
