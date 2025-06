Die Strategie des doppelten Sozialplans

Plant ein Unternehmen eine Betriebsänderung, sieht es sich möglicherweise zwei Verhandlungspartnern gegenüber, die Regelungen abschließen möchten, um der Belegschaft entstehende Nachteile auszugleichen oder abzumildern: Dem Betriebsrat, der einen betrieblichen Sozialplan verhandeln möchte, und der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft, die einen tariflichen Sozialplan verhandeln will.

Lesen Sie den ganzen Artikel im Personalmagazin Ausgabe 7/2025.

