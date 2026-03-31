Yerel Kalkinma Hamlesi Programi Çağri Duyurusu Son Başvuru Tarihi 15 Mayis 2026

9903 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar; "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ve "Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi" olmak üzere iki ana başlıktan oluşmaktadır.

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey Nazali are most popular: within Accounting and Audit topic(s)

9903 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar; “Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi” ve “Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi” olmak üzere iki ana başlıktan oluşmaktadır. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ise “Teknoloji Hamlesi”, “Yerel Kalkınma Hamlesi” ve “Stratejik Hamle” programlarını kapsamaktadır.

Yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak ile bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak temel amaçları doğrultusunda; bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, âtıl kaynakların kullanılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi ve bölgelerin sektörel önceliklerini dikkate alarak Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Çağrı duyurusu ilan edilmiştir.

1. Başvuru Konuları

Programa yalnızca EK-1’de yer alan yatırım konuları kapsamında başvuru yapılabilecektir.

Link: EK-1 Desteklenecek Yerel Yatırım Konuları Listesi

2.Başvuru Şartları

Gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

Daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya herhangi bir kamu desteğinden yararlanan yatırımlar programa dahil edilemez.

Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak toplamda en fazla 5 farklı başvuru yapabilir.

Aynı yatırım konusu için daha önce proje bazlı devlet yardımı kapsamında Bakanlığa başvuru yapılmış ise bu programa başvuru yapılamaz. Program kapsamında, daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamaz.

3. Başvuru Süreci

Başvurular, 15 Mayıs 2026 saat 23:59’a kadar https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru işlemleri elektronik portal üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Başvuru yapılabilmesi için E-TUYS yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru zamanını müteakiben başvurular, çağrı duyurusuna uygunluk durumları ile Yerel Yatırım Konuları Tebliği ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği çerçevesinde, ilgili yatırım konusunun hayata geçirileceği bölgedeki kalkınma ajansı (Ajans) tarafından kontrol edilecektir.

4. Başvuru Sonrası Süreç

Başvurusu kabul edilen yatırımcılar, aşağıda yer alan belgeleri en geç 49 takvim günü içerisinde aynı elektronik portal üzerinden yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaktır.

Ek-2’de yer alan içerikte proje fizibilitesi

Varsa proje paydaşı ile imzalanan uzlaşı protokolü, proje paydaşının yatırım konusu ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubu ve proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeler,

Ek-3’te yer alan bilgi ve belgeler (Kapasite raporu, Vergi Levhası, Temsil ve İlzama İlişkin Yetki Belgesi, Gerekli Diğer Belgeler)

Eksik veya hatalı yönleri olup çağrı duyurusuna uygun hale getirilebilecek başvurular için bir defaya mahsus olmak üzere 10 takvim günü süre verilerek revizyon talep edilecektir.

Bu duyuru çerçevesinde başvuruda bulunan yatırımcı; 29/05/2025 tarihli ve 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (9903 Sayılı Karar) ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuat hükümleri ile Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği başta olmak üzere ilgili mevzuat ve bu duyuruda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında desteklenen projeler, asgari 1 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip olmaları ve ilgili diğer şartları sağlamaları kaydıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programına başvuru yapabilir. YTAK Programından kredi kullanan yatırımcılara, söz konusu kredi kullanımlarından doğan faiz veya kâr payı ödemeleri için Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki ilgili teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz/kâr payı veya makine desteği sağlanmaz. Bu kapsamda yapılan başvurularda, yatırımcılar program dâhilinde sunulan diğer destek unsurlarından (Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi) yararlanabileceklerdir.

5. Destek Unsurları

Destekler Yerel Kalkınma Hamlesi KDV İstisnası ✔ Gümrük Vergisi Muafiyeti ✔ Sigorta primi işveren hissesi desteği 8 Yıl (6. Bölgede 12 Yıl) Sigorta Primi Desteği Yalnızca 6. Bölgede geçerli 10 yıl Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Vergi İndirim Oranı (%) 60 Yatırım Yeri Tahsisi ✔ veya Makine Desteği Destek Oranı %25 Azami Destek Tutarı 301 M TL Azami Destek Oranı Yatırımın %15’i

Faiz veya Kar Payı Desteği Destek Oranı %40 Azami Destek Tutarı 301 M TL Azami Destek Oranı Yatırımın%20’si

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.