2025 Yılında Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Mevzuatındaki Meydana Gelen Önemli Değişiklikler

2025 yılı, elektrik piyasası ve yenilenebilir enerji mevzuatı bakımından kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirildiği bir dönem olmuştur. Bu yayın, özellikle yılın son dönemi gerçekleştirilen söz konusu değişikliklerin ve gelişmelerin öne çıkan yönlerini kısaca ele almaktadır.

1. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'1nde ("Yönetmelik") Yapılan Önemli Değişiklikler

29 Aralık 2025 tarihli ve 33122 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikler ile elektrik piyasası ve enerji sektörüne ilişkin çeşitli ve kapsamlı düzenlemeler yapılmış olup, özellikle depolama ve toplayıcılığa ilişkin faaliyetler için süreçler daha belirli hale getirilerek, çeşitli belirsizlikler ortadan kaldırılmıştır.

Yüzer GES Tanımı Genişletildi: Yapılan değişiklik ile içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere; denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin su yüzeyine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri de tanım kapsamına alınmış olup; yüzer GES inşa edilebilecek alanların kapsamı genişletilmiştir. Üretim Tesisinin Süresinde Devredilmemesi Halinde İşlemlerin Geçersiz Sayılacağı Düzenlendi: Onay alınmasına rağmen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ("Kurul") tarafından verilen sürede devir, satış, kiralama işlemlerinin tamamlanmaması halinde verilen onayın geçersiz olacağı ve yeniden onay alınmaksızın işleme devam edilemeyeceği düzenlenmiştir. Böylece önceki düzenleme daha belirli hale getirilerek, Kurul tarafından verilen süre sonunda ilgili işlemlerin tamamlanmaması halinin sonuçları açıkça düzenlenmiştir.

Aynı şekilde, lisanslı üretim tesisleri açısından kısmen veya tamamen işletmeye geçmiş olan üretim tesislerinin devredilebileceği ve bu işlemin ilgili onayın verildiği tarihten itibaren altı aydan az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde onayın geçersiz olacağı hüküm altına alınmıştır. YEKA Süreçlerinde Usul ve Sürelere İlişkin Düzenleme Yapıldı: Genel olarak YEKA'ya ilişkin düzenlemelerde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği'ne2 ("YEKA Yönetmeliği") atıflar yapılarak YEKA mevzuatı ve elektrik lisans mevzuatı arasında paralellik sağlanmıştır.

Yine YEKA sözleşmesinin feshedildiğinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından EPDK'ya bildirilmesi halinde YEKA için verilen önlisans ve üretim lisansının iptal edilebileceği hükme alınmıştır. Buna ek olarak, YEKA için verilen önlisansların süresinin Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda uzatılabileceği düzenlenmiştir. Lisanssız Üretim Tesisi Başvurularında Saha Çakışması Halinde İzlenecek Yol Belirlendi: Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu saha için lisanssız üretim başvurusu yapılamayacağı prensibi hala korunmakla beraber, yapılan değişiklik ile lisanssız üretim tesisi başvurusunun, önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu saha ile kesişmesi veya çakışması halinde ilgili başvurunun iade edilmesi yerine Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği3 kapsamında işlem tesis edileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre başvuru sahibine aynı trafo merkezinden ya da iletim bölgesinden bağlanmak kaydıyla, planlanan alanı değiştirme ve yeniden başvuru yapma imkanı tanınmıştır. Böylelikle kesişme nedeniyle projelerin tamamen iptal olması yerine, tadil edilerek daha fazla sayıda projenin hayata geçirilmesinin önü açılmıştır. Tedarik ve Toplayıcı Lisanslarına İlişkin Düzenlemeler Yapıldı: Tedarik ve toplayıcı lisansları altında işletilen tesislerin sisteme verecekleri enerji miktarının, tesisin kabulü yapılmış olan elektriksel kurulu gücü ile sisteme verebileceği enerji miktarını geçemeyeceği; fazla enerji verilmesi halinde ise Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin ("YEKDEM Yönetmeliği")4 12'nci maddesi kapsamında işlem tesis edileceği düzenlenmiştir. Buna göre, Elektrik Piyasası Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği ("Depolama Yönetmeliği")5 5/7. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, azami üretim miktarının üzerindeki uzlaştırmaya esas veriş miktarlarının, ilgili katılımcının uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmayacağı ve sisteme ücretsiz verilen elektrik olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

2. Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde6 ("DUY") Yapılan Önemli Değişiklikler

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, portföylerine serbest tüketici eklemek istemeleri halinde, artık bu tüzel kişilerin portföylerinde yer alan üretim tesislerinden/ünitelerinden en az birinin uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi ("UEVÇB") olarak kayıtlı olması koşulu getirilmiştir.

Yapılan değişiklikler arasında toplayıcılık faaliyetine dair de önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bir tüzel kişinin toplayıcılık lisansı alması / lisansına toplayıcılık faaliyeti derç edilmesi halinde, ilgili tüzel kişiye ait dengeden sorumlu grup ilişkilerinde doğrudan değişiklik gerçekleşeceği, bu kapsamda, ilgili tüzel kişinin dengeden sorumlu grubun üyesi olması halinde dengeden sorumlu gruptan çıkarılacağı; grup "tarafı" olması halinde ise ilgili grubun dağıtılacağı hüküm altına alınmıştır. Toplayıcı portföyüne ilişkin olarak ise bir tüketicinin birden fazla toplayıcının portföyünde yer alamayacağı; uzlaştırma hesaplamalarının ayrı yapılması amacıyla kategori oluşturulması durumunda, bu tesislerin de herhangi bir toplayıcı portföyünde bulunamayacağına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Yapılan değişikliklerden bir diğeri yeni eklenen 69/A maddesi ile tanımlanan emre amade kapasite bildirimi olmuştur. Bu kapsamda her katılımcının teknik olarak sisteme verebileceği ve/veya çekebileceği maksimum güç miktarını her gün 15:30'a kadar TEİAŞ'a bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda (i) emre amade kapasitenin eksik bildirilmesi/hiç bildirilmemesi, (ii) arıza bakım kaydı girilerek emre amade kapasitenin azaltmasının alışkanlık haline getirilmesi ile (iii) dengeleme güç piyasasında gerçeğe aykırı bildirim/işlem yapılması halinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Madde 16 uyarınca işlem tesis edilebilmesi için TEİAŞ tarafından Kuruma bildirim yapılacağı düzenlenmiştir.

2025 yılının ilk yarısında yapılan değişiklikler ile elektrik depolama üniteleri uzlaştırma sistemine dahil edilmiş ve emre amade olma zorunluluğunun esasları belirlenmişti. Yine serbest tüketicilerin birden fazla tedarikçi tarafından PYS üzerinden talep edilmesi durumunda serbest tüketiciye seçim yapma hakkı tanınması ve genel olarak şeffaflığın sağlanması yönünde önemli bir adım atılarak tüketicilerin bilgilendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi ve teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde ilgili piyasa katılımcısının faaliyetlerine devam edemeyeceği düzenlenmişti. Son yapılan değişiklikler ile birlikte, özellikle emre amade kapasitelerle ilgili bundan sonra TEİAŞ tarafından daha sıkı denetimlerin yapılacağı anlaşılmaktadır.

3. YEKDEM Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

Depolamalı elektrik üretim tesisleri ile bütünleşik depolama ünitelerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasından ("YEKDEM") faydalanmasına ilişkin mekanizma netleştirilmiştir. YEKDEM kapsamındayken üretilerek depolanan enerjinin, bu tesisler YEKDEM'den çıktıktan sonra şebekeye verilmesi halinde söz konusu enerjinin YEK uzlaştırmaya esas veriş miktarı hesabında dikkate alınmayacağı açıkça düzenlenmiştir.

YEK bedeli hesaplamalarına dair de önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda Madde 18'de yer alan YEK bedeli hesaplaması, YEKDEM gelirini de içerecek şekilde revize edilmiştir ve Pazar günleri hariç olmak üzere, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde; piyasa katılımcıları tarafından bildirilmiş olan KGÜP'ün üzerinde üretim yapılarak sisteme verilmesi halinde, KGÜP'ün üzerindeki üretim miktarının YEK uzlaştırmaya esas veriş miktarı hesaplamalarına dâhil edilmeyeceği düzenlenmiştir.

1 Mayıs 2023'ten sonra işletmeye giren rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesislerinde depolama ünitesinde depolandıktan sonra sisteme verilen enerji için 7189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı EK-1 (e) bendinde yer alan "rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi" fiyatının esas alınacağı ve bu kapsamda, enerjinin depolanmadan sisteme verilmesi halinde kaynak tipine göre rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi ya da güneş enerjisine dayalı üretim tesisi fiyatlarının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bütünleşik depolama üniteleri ise bu düzenleme dışında bırakılmıştır.

4. Depolama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği'nde7 yapılan en önemli değişikliklerden birisi lisanssız elektrik üretim tesislerine de elektrik depolama tesisi kurma imkânının getirilmesi ve buna ilişkin koşulların düzenlenmesi olmuştur. Bu kapsamda, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde çağrı mektubu almış ve ilgili yönetmeliğin 26. Maddesi tahtında mahsuplaşma yapılan lisanssız üretim tesislerinde depolama tesisi kurulabilmesine imkân tanınmıştır. Bu tesislerden şebekeye enerji verilmesi durumunda, (i) mahsuplaşma sonrası kalan ihtiyaç fazlası enerjinin depodan verilen miktarı için ve (ii) verilen miktarın tespit edilememesi durumunda ihtiyaç fazlası enerjinin tamamı için herhangi bir ödeme yapılmayacağı ve söz konusu enerjinin YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

Depolamalı elektrik üretim tesisleri ile bütünleşik elektrik depolama ünitesinin yer aldığı üretim tesislerinin sisteme vereceği enerji miktarının, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış olan ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü ile yapabileceği üretim miktarını geçemeyeceği prensibi korunmuştur; ancak ana kaynağı kısmen veya tamamen işletmeye girmeyen üretim tesisleri için (i) teknik gereklilikler bakımından sistem işletmecisi tarafından uygun görülmesi ve (ii) bu kapsamda belirlenen koşullara uyulması halinde, üretim tesisinin lisansına derç edilen ana kaynak elektriksel kurulu gücünü geçmemek kaydıyla, depolama ünitesi ya da depolama tesisinin kabulü yapılan kısmına kadar şebekeye enerji verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Müstakil elektrik depolama tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme vereceği enerji miktarının, kabulü yapılmış olan depolama tesisinin elektriksel kurulu gücü ile verebileceği enerji miktarını geçemeyeceği, aksi durumda aşan enerjinin; YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

5. 2025 Yılında Gerçekleştirilen Diğer Önemli Değişiklikler

29 Aralık 2025 tarihli değişiklikler öncesinde de 2025 yılında Yönetmelik'te önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu önemli değişikliklerin başında (i) müstakil elektrik depolama tesislerinde sermaye sağlanması ve teminat sunulması yükümlülüğünün getirilmesi, (ii) tedarik veya toplayıcı lisansına derç edilen müstakil elektrik depolama tesislerinin belirlenen süre içinde tamamlanamaması halinde sunulan teminatın gelir olarak kaydedileceğine ilişkin düzenlemeler, (iii) dağıtım lisansı sahiplerine depolamalı elektrik üretim tesislerine ait elektrik depolama ünite veya ünitelerinin, SCADA üzerinden izlemek ve söz konusu verileri SCADA üzerinden sistem işletmecisine, uzlaştırma hesaplamaları ile ilgili verileri piyasa işletmecisine bildirmek yükümlülüğü getirilmesi ve (iv) pay devirlerine ilişkin yapılan düzenlemeler yer almaktadır.

Yine 2025 yılında meydana gelen önemli değişikliklerden bir diğeri de elektrik sayaçlarının akıllı sisteme geçirilmesine ilişkin yapılan düzenleme olmuştur. 5 Aralık 2025 tarihli ve 33098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Kurum'un 4 Aralık 2025 tarihli ve 13995 Karar No'lu kararı ile 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere, Türkiye genelindeki elektrik sayaçlarının aşamalı biçimde akıllı sayaçlarla değiştirilmesi öngörülmüştür. Yine periyodik muayene süresi dolan sayaçların değişiminin yapılmasına ilişkin esaslar da belirlenmiştir.

İlgili düzenlemeyle dağıtım şirketleri, "Akıllı Sayaç PRO" ile Akıllı Sayaç PRO'ya göre kısıtlı özelliklere sahip "Akıllı Sayaç EKO" kurmakla yükümlü hale gelmiştir.

Önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 MWh ve üzeri olan mevcut sayaçların ilgili dağıtım şirketi tarafından Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu limitin altındaki kullanıcılar için ise Akıllı Sayaç EKO kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede, tüm sayaçların 1 Ocak 2027'ye kadar %70'inin; 1 Ocak 2028'e kadar ise %100'ünün değiştirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Yine dağıtım şirketlerine, uzaktan haberleşme özelliği olan sayaçlardaki yazılım ve/veya donanım ile ilgili sayaç kaynaklı sorunları belirlenen sürelerde giderme yükümlülüğü getirilmiştir. Düzenleme ayrıca mobil uygulama ya da internet sitesine erişim sorunları ile kullanıcının veri sorgulamasına ilişkin yaşanan sorunların EPİAŞ tarafından tespit ve kayıt alınacağını, bu çerçevede EPİAŞ tarafından, ilgili düzenlemede belirlenen süreler çerçevesinde düzeltici işlem tesis edileceği hüküm altına almıştır. Talep edilen verilerin istenen formatta EPİAŞ'a sağlanamaması durumunda ise dağıtım şirketi tarafından bildirimin ulaşmasını takiben 48 (kırk sekiz) saat içerisinde düzeltici işlem tesis edilerek sorun giderilecektir.

Footnotes

1 2 Kasım 2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 9 Ekim 2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3 12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4 1 Ekim 2013 tarih ve 28782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

5 9 Mayıs 2021 tarih ve 31479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

6 14 Nisan 2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

7 9 Mayıs 2021 tarih ve 31479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.