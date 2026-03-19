Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği Ve Sertifikasyon Sisteminin Hukuki Çerçevesi

Article Insights

Gözde Esen Sakar's articles from Sakar Law Office

Enerji sektörü, yüksek teknik standartlar ve güvenlik gereklilikleri nedeniyle yoğun şekilde düzenlenen bir alandır. Özellikle doğal gaz gibi yanıcı ve patlayıcı özelliklere sahip enerji kaynaklarının kullanımı hem kamu güvenliği hem de piyasa düzeni bakımından sıkı bir idari denetim mekanizmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de doğal gaz piyasasına ilişkin temel düzenlemeler 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile belirlenmiştir.

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin teknik yeterliliğini ve faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelik, özellikle doğal gaz iç tesisat ve servis hatları ile ilgili yapım, bakım ve hizmet faaliyetlerini yürüten kişilere verilecek sertifikaların usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Yönetmeliğin Amacı ve Kapsamı

Yönetmeliğin temel amacı, doğal gaz altyapısının güvenli ve teknik standartlara uygun şekilde kurulması ve işletilmesini sağlamaktır. Yönetmelik bu amaç doğrultusunda:

doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere sertifika verilmesini,

sertifika kapsamında yürütülecek faaliyetlerin usul ve esaslarını,

sertifikaların verilmesi, yenilenmesi, tadili ve iptalini,

sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini

düzenlemektedir.

Bu bağlamda sertifikasyon sistemi, doğal gaz piyasasında teknik faaliyetleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşların yetkinliklerinin önceden denetlenmesini sağlayan bir idari kontrol mekanizmasıdır. Yönetmeliğin uygulama alanı özellikle şu faaliyetleri kapsamaktadır:

iç tesisat yapım faaliyetleri

servis hattı yapımı

doğal gaz tesisatının bakım ve onarım faaliyetleri

projelendirme ve teknik hizmetler

Bu faaliyetler sertifika sahibi kişiler tarafından yürütülmek zorundadır. Sertifikaların verilmesi ve denetlenmesi süreci Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülmektedir.

Sertifika Türleri

Doğal gaz piyasasında sertifikalar, yapılacak faaliyetlerin niteliğine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Uygulamada başlıca sertifika türleri şunlardır:

Yapım ve hizmet sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis hatları dışındaki, doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren ve EPDK tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.

İç tesisat ve servis hatları sertifikası; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı servis hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım-onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile yetki belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.

Sertifika Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerini yalnızca sertifikalarında belirtilen kapsam ve kategoriler çerçevesinde yürütebilir ve bu kapsam dışında doğal gaz piyasasında herhangi bir yapım veya hizmet faaliyetinde bulunamaz. Sertifika sahipleri, faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde ve basiretli bir tacir gibi yürütmekle yükümlü olup EPDK ile ilgili dağıtım şirketlerinin denetimine tabidir. Bu kapsamda, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması, EPDK veya ilgili şirkete bildirilen bilgi ve belgelerde meydana gelen değişikliklerin süresi içinde bildirilmesi ve sertifikanın sona ermesi veya iptali halinde ilgili EPDK’ya ya da sertifikanın alındığı şirkete iade edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında sertifika sahipleri, faaliyetlerin güvenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli teknik personeli istihdam etmek ve ilgili mesleki yeterlilik şartlarını yerine getirmek zorundadır. Sertifika sahibi ve çalışanları, dağıtım şirketinin izni olmaksızın gazlı hatlara müdahale edemez, kaçak gaz kullanımına yol açacak işlemlerde bulunamaz ve standart dışı malzeme veya uygulama kullanamaz. Ayrıca sertifika sahiplerinin sertifikasız kişi veya kuruluşlara iş yaptırmaları yasaklanmış olup, teknik personelde meydana gelen değişiklikler halinde gerekli bildirimlerin yapılması ve yeni personel istihdam edilinceye kadar ilgili faaliyetlerin yürütülmemesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler, doğal gaz piyasasında teknik güvenliğin ve mevzuata uyumun sağlanmasını amaçlamaktadır.

Sertifikanın İptali ve Yaptırımlar

Yönetmelik, sertifika sahiplerinin mevzuata aykırı davranışları halinde uygulanacak yaptırımları da düzenlemektedir.

Örneğin;

dağıtım şirketinin izni olmadan gaz hatlarına müdahale edilmesi,

şebeke veya sayaçlara müdahale edilerek kaçak gaz kullanımına neden olunması,

standart dışı malzeme kullanılması ve güvenlik riskleri oluşturulması

gibi durumlarda sertifika sahipleri hakkında yaptırım uygulanabilmektedir.

Sertifika Sisteminin Piyasa Güvenliği Açısından Önemi

Doğal gaz piyasasında sertifikasyon sistemi, teknik güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu sistem sayesinde:

teknik yeterliliği olmayan kişilerin faaliyet göstermesi engellenmekte,

doğal gaz altyapısının güvenliği artırılmakta,

tüketici güvenliği korunmakta,

piyasa faaliyetleri standartlara bağlanmaktadır.

Bu nedenle sertifikasyon sistemi yalnızca teknik bir düzenleme değil, aynı zamanda enerji piyasasında güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenleyici bir araç niteliği taşımaktadır.

Yönetmelik, doğal gaz altyapısının güvenli şekilde kurulması ve işletilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir ikincil mevzuat düzenlemesidir. Sertifikasyon sistemi sayesinde doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin teknik yeterliliği denetlenmekte ve kamu güvenliği korunmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.