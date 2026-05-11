Takviye Edici Gıdalar

Article Insights

Gun + Partners are most popular: within International Law topic(s)

in Turkey

2023 yılında gıda ve gıda takviyelerine ilişkin sağlık beyanlarını düzenleyen mevzuat çerçevesinde yapılan yapısal değişikliklerin ardından, izleyen dönem yeni mevzuat müdahalelerinden ziyade düzenleyici konsolidasyon ve uygulamaya geçiş süreciyle karakterize edilmiştir. Sağlık beyanları için zorunlu ön idari onay mekanizmasının kaldırılması yürürlükte kalmış olup, bu durum uyum rejimini yeniden şekillendirerek ekonomik işletmelere daha fazla sorumluluk yüklemiştir.

2025 yılı boyunca bu alandaki düzenleyici faaliyetler, yeni birincil kuralların getirilmesinden ziyade, uygulamaya yönelik açıklamalar ve denetim pratiği üzerinde yoğunlaşmıştır. İdari rehberler ve kurum içi prosedürler; dokümantasyon kalitesi, bileşen özellikleri ve etiketleme doğruluğuna artan vurgu yaparak, mevcut düzenleyici çerçeve altında denetim beklentilerinin standartlaştırılmasına yönelik bir eğilime işaret etmektedir.

Düzenleyici odağın, ürün sınıflandırması, sağlık beyanlarının bilimsel dayanağı ve geleneksel gıda takviyeleri ile farmasötik özellikler taşıyan ürünler arasındaki ayrım konularında daha da yoğunlaşması beklenmektedir. Henüz kapsamlı bir mevzuat revizyonu hayata geçirilmemiş olmakla birlikte, devam eden tartışmalar, yüksek dozlu veya fonksiyonel açıdan karmaşık gıda takviyeleri için daha net düzenleyici sınırların çizilmesine yönelik bir eğilimin bulunduğunu göstermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.