Türkıye'de İlaç Ve Yaşam Bılımlerı Hukuku Önemlı Gelışmeler Ve Öngörüler - 2025

2024 yılı, Türkiye sağlık sektörü için zorlu bir dönemi işaret etmektedir. Ekonomik dalgalanmalar, enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlar, yaşam bilimleri alanındaki tedarik zincirlerini zorlamış, bazı ilaç ve tıbbi cihaz firmaları için pazar stratejilerini gözden geçirme zorunluluğu doğurmuştur. Bu süreçte, bazı şirketlerin yeni ürünleri sunma planlarını askıya alma kararları alması ve ilaca erişim sorunları sektördeki belirsizlikleri arttırmıştır.
Diğer yandan, Türkiye'nin sağlık sektöründeki düzenlemeler, büyük ölçüde uluslararası standartlara uyum sağlamış ve giderek güçlenen bir yapıya bürünmüştür. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”), hem ürün güvenliğini sağlamak hem de sektöre dair düzenlemelerdeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için yeni önlemler almaya devam etmektedir. Özellikle ruhsatlandırma, kayıt sistemleri ve etik kurallar alanında sağlanan gelişmeler, sektörün daha şeffaf ve güvenilir bir zemine oturmasına katkı sağlamaktadır.
Öte yandan, On İkinci Kalkınma Planı 2024 – 2028 (“Kalkınma Planı”) ve 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde kalkınma hedeflerini ve stratejik politikalarını belirlemektedir. Bu belgelerde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine yönelik hedefler, Türkiye'nin sağlık alanındaki sürdürülebilirliğini artırmaya, yerli üretim kapasitesini geliştirmeye ve ithalata bağımlılığı azaltmaya odaklanmaktadır. Yerli üretimin desteklenmesi, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve yenilikçi teknolojilerin teşvik edilmesi bu hedeflerin temel unsurlarını oluşturmaktadır.
Bu çerçevede, Türkiye sağlık sektöründe önemli bir dönüşüm süreci öngörmekte ve bu dönüşümün ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmamız ile aşağıdaki başlıkları ele alarak yaşam bilimleri alanındaki en güncel gelişmeleri ve gelecekteki trendleri ele almayı amaçlıyoruz.
İÇİNDEKİLER
- İlaç ve Tıbbi Cihaz
Sektörleri: Mevcut Durum ve Gelişen Dinamikler
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
- Ürünlerin Piyasada Bulunabilirliği
ve Paralel Ticaret
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
- Reçete Bazında Yurt
Dışından İlaç Temini Programı
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
- Tıbbi Cihaz Alanındaki
Gelişmeler
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
- Kenevirin İlaç Üretiminde
Kullanımı
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
- Takviye Edici Gıdalar
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
- Sağlık Meslek Mensupları ile
Etkileşimler, Değer Aktarımları ve
Ödemeler
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
- Pazara Erişim - Alternatif Geri Ödeme
Modelleri
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
- İlaç Fiyatlandırmasında
Sabit Döviz Kuru ve Etkileri
Gün + Partners , Makaleler , 25 Şubat 2025
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