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13 March 2025

Türkıye'de İlaç Ve Yaşam Bılımlerı Hukuku Önemlı Gelışmeler Ve Öngörüler - 2025

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Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.”
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2024 yılı, Türkiye sağlık sektörü için zorlu bir dönemi işaret etmektedir. Ekonomik dalgalanmalar, enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlar...
Turkey Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Mehmet Gün,Begüm Yavuzdoğan Okumuş,Hande Hançar
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2024 yılı, Türkiye sağlık sektörü için zorlu bir dönemi işaret etmektedir. Ekonomik dalgalanmalar, enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlar, yaşam bilimleri alanındaki tedarik zincirlerini zorlamış, bazı ilaç ve tıbbi cihaz firmaları için pazar stratejilerini gözden geçirme zorunluluğu doğurmuştur. Bu süreçte, bazı şirketlerin yeni ürünleri sunma planlarını askıya alma kararları alması ve ilaca erişim sorunları sektördeki belirsizlikleri arttırmıştır.

Diğer yandan, Türkiye'nin sağlık sektöründeki düzenlemeler, büyük ölçüde uluslararası standartlara uyum sağlamış ve giderek güçlenen bir yapıya bürünmüştür. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”), hem ürün güvenliğini sağlamak hem de sektöre dair düzenlemelerdeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için yeni önlemler almaya devam etmektedir. Özellikle ruhsatlandırma, kayıt sistemleri ve etik kurallar alanında sağlanan gelişmeler, sektörün daha şeffaf ve güvenilir bir zemine oturmasına katkı sağlamaktadır.

Öte yandan, On İkinci Kalkınma Planı 2024 – 2028 (“Kalkınma Planı”) ve 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde kalkınma hedeflerini ve stratejik politikalarını belirlemektedir. Bu belgelerde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine yönelik hedefler, Türkiye'nin sağlık alanındaki sürdürülebilirliğini artırmaya, yerli üretim kapasitesini geliştirmeye ve ithalata bağımlılığı azaltmaya odaklanmaktadır. Yerli üretimin desteklenmesi, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve yenilikçi teknolojilerin teşvik edilmesi bu hedeflerin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye sağlık sektöründe önemli bir dönüşüm süreci öngörmekte ve bu dönüşümün ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmamız ile aşağıdaki başlıkları ele alarak yaşam bilimleri alanındaki en güncel gelişmeleri ve gelecekteki trendleri ele almayı amaçlıyoruz.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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