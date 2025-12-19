KST Rekabet Gündemi – Kasım Ayında Neler Oldu?

Kasım, Rekabet Kurumunun rekabetin korunması konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğu dinamik bir ay oldu.

Aralık 2025 – Kasım, Rekabet Kurumunun rekabetin korunması konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğu dinamik bir ay oldu. Dizi yapımcılığı pazarından oyun ve mobil cihaz satışına kadar uzanan önemli kararlarla Rekabet Kurumu, geniş bir yelpazedeki sektörlerdeki etkisini sürdürdü. Ayrıca yayımlanan üç yeni izinsiz devralma kararı, birleşme devralma işlemlerine yönelik artan hassasiyeti vurguladı.

Yerinde incelemelerin engellenmesi nedeniyle verilen ciddi para cezalarıyla birlikte bu gelişmeler, açık bir mesaj veriyor: usule uyuma ilişkin gereklilikler Rekabet Kurumunun uygulama önceliklerinin en üst sırasında yer almaya devam ediyor. KST Rekabet Gündemi'nin bu ayki sayısında, Türkiye'deki en dikkat çekici rekabet hukuku gelişmelerinin özetini sizler için derledik.

Kurul Kararlarından Öne Çıkanlar

1. Dizi Dağıtım Pazarı Yeniden Şekilleniyor

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin önde gelen dizi yapımcıları Ay Yapım ve Med Yapım hakkında yürüttüğü (i) Türk dizilerinin uluslararası dağıtımının MADD şirketi üzerinden ortaklaşa gerçekleştirilmesinden doğan rekabet endişeleri ve (ii) iş gücü piyasalarında rekabete hassas bilgilerin değişimi iddialarına ilişkin soruşturmasını taahhüt ve uzlaşma mekanizmalarıyla sonuçlandırdı.

Uzlaşma kapsamında, Rekabet Kurulu (“Kurul”) her iki teşebbüsün çalışan ücretlerine ilişkin güncel ve rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaşmak suretiyle rekabeti ihlal ettiğine hükmederek Ay Yapım'a 75,7 milyon TL ve Med Yapım'a ise 47,8 milyon TL idari para cezası uyguladı.1

MADD üzerinden yürütülen ortak uluslararası dağıtıma ilişkin endişeler ise taahhütlerle giderildi.2 Bu çerçevede taraflar, Kurul tarafından rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları kolaylaştırma potansiyeli taşıdığı değerlendirilen MADD'ı feshetmeyi ve başka herhangi bir ortak dağıtım faaliyetine girmemeyi taahhüt etti. Yaklaşık 12 ay sürmesi beklenen devralma sürecinde MADD, bağımsız profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen tam işlevsel bir ortak girişim hâline dönüştürülecek. Uygun bir alıcıya devredilene kadar Ay Yapım ve Med Yapım, MADD çalışanları arasında rekabete hassas bilgi akışını engellemek için sıkı tedbirler uygulayacak. Taahhütlerin öngörülen sürede yerine getirilmemesi hâlinde ise Ay Yapım veya Med Yapım'dan biri MADD'daki tüm hisselerini diğer ortağa devretmek veya şirketi tasfiye etmek zorunda kalacak.

Bu yapısal tedbirlerin yanı sıra Ay Yapım ve Med Yapım, süresiz olarak bağlayıcı bir dizi davranışsal taahhütte de bulundu:

Dağıtım Faaliyetlerinin Sınırlanması: Ay Yapım ve Med Yapım sadece kendisinin veya içinde bulunduğu ekonomik bütünlüğün hak sahibi olduğu içeriklerin dağıtımını gerçekleştirebilecektir. Kendi dağıtım faaliyetini yürütmediği hallerde ise, yapımcısı olduğu içeriklerin dağıtımını bağımsız dağıtıcılar aracılığıyla sağlayacaktır.

Ay Yapım ve Med Yapım sadece kendisinin veya içinde bulunduğu ekonomik bütünlüğün hak sahibi olduğu içeriklerin dağıtımını gerçekleştirebilecektir. Kendi dağıtım faaliyetini yürütmediği hallerde ise, yapımcısı olduğu içeriklerin dağıtımını bağımsız dağıtıcılar aracılığıyla sağlayacaktır. İç İçe Geçmiş Yapım–Dağıtım Yapılarına Son: Ay Yapım ve Med Yapım tarafından yapımcılık ile dağıtım faaliyetinin birlikte yürütülmesi durumunda, yapımcılık ve dağıtım faaliyetini birlikte yürüten başka bir teşebbüsle ortak hissedar, yönetici ve çalışan bulundurulmayacak; ortak kontrol sağlayan araçlara sahip olunmayacaktır.

Ay Yapım ve Med Yapım tarafından yapımcılık ile dağıtım faaliyetinin birlikte yürütülmesi durumunda, yapımcılık ve dağıtım faaliyetini birlikte yürüten başka bir teşebbüsle ortak hissedar, yönetici ve çalışan bulundurulmayacak; ortak kontrol sağlayan araçlara sahip olunmayacaktır. Münhasırlık Yasağı: Ulusal televizyon kanalları, oyuncular, kast ajansları/menajerler veya kast direktörleri, senaristler, yönetmenler ve bağımsız dağıtıcılarla münhasır anlaşma yapılmayacaktır.

Ulusal televizyon kanalları, oyuncular, kast ajansları/menajerler veya kast direktörleri, senaristler, yönetmenler ve bağımsız dağıtıcılarla münhasır anlaşma yapılmayacaktır. Yaratıcı Hareketliliğinin Korunması: Senarist, yönetmen ve oyuncular farklı projelere katılmakta serbest olacak, yalnızca aktif bir yapımın zarar görmesi riskinde sınırlama getirilebilecektir.

Senarist, yönetmen ve oyuncular farklı projelere katılmakta serbest olacak, yalnızca aktif bir yapımın zarar görmesi riskinde sınırlama getirilebilecektir. Yurt Dışı Münhasırlık Yasağı: Uluslararası alıcılar, diğer Türk yapımcılarla çalışma konusunda serbest bırakılacaktır.

Uluslararası alıcılar, diğer Türk yapımcılarla çalışma konusunda serbest bırakılacaktır. Şeffaf ve Ayrıştırılabilir Kataloglar: Bütün içerikler alıcılara açık ve başlık bazında sunulacak, alıcıların her bir eseri bağımsız şekilde satın alabilmesi sağlanacaktır.

2. Yerinde İncelemenin Engellenmesine Ağır Yaptırımlar

Rekabet Kurumu, yerinde incelemelerde iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyarak çalışanların incelemeyi engellediği durumlarda şirketlere ciddi idari para cezaları uyguladı.

Coca-Cola'ya 282 Milyon TL Ceza: Kasım ayında en dikkat çekici karar, Coca-Cola'ya ilişkin oldu. Kurul, yerinde incelemenin başlamasının ardından bir çalışanın kişisel mesajlarını sildiğinin tespit edilmesi üzerine incelemenin engellendiğine hükmederek şirkete 282,4 milyon TL tutarında para cezası verdi.3

Veri Silinmesine Karşı Yaptırımlar: Kasım ayında yayımlanan dört başka gerekçeli kararda4 da çalışanların yerinde incelemenin başlamasından sonra kişisel WhatsApp mesajlarını veya sohbet içeriklerini silmesi nedeniyle çeşitli şirketlere idari para cezaları uygulandı.

Bu kararlar, Rekabet Kurumunun yerinde inceleme sırasında herhangi bir dijital müdahaleye karşı sıfır tolerans yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğünü açık biçimde ortaya koyuyor.

3. Modern Times Group'a Üç Devralmayı Bildirmemesi Nedeniyle Ceza

Kurul, uluslararası oyun şirketi Modern Times Group'u, mobil oyun geliştiricileri Plarium, Snowprint ve AutoAttack'ı Rekabet Kurumuna bildirmeden devralması nedeniyle cezalandırdı.5 Mobil oyunlar, “teknoloji teşebbüsü” olarak tanımlandığından anılan işlemler, daha sıkı bir ciro eşiği rejimine tabidir. Dolayısıyla işlemlerin, tarafların Türkiye cirolarından bağımsız olarak bildirim zorunluluğuna tabi olmasına rağmen bildirilmeden tamamlandığı görülüyor.

Modern Times Group, işlemleri bildirmeme sebebi olarak teknoloji teşebbüsü istisnasından haberdar olmadığını ileri sürmesine karşın Kurul, istisnadan habersiz olmanın bildirim yükümlülüğünden muafiyet sağlamayacağının altını çiziyor. Sonuç olarak Kurul, her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere, Modern Times Group'un yıllık cirosunun binde biri oranında idari para cezası uygulayarak işlemlere izin verdi.

4. Take-Two'nun “Color Block Jam” Devralmasında Karşı Oy

Kurul; Rockstar, Zynga ve 2K gibi büyük oyun stüdyolarını bünyesinde barındıran oyun yayıncısı Take-Two'nun, “Color Block Jam” adlı mobil oyunun tek kontrolünü devralmasına çoğunluk oyuyla izin verdi.6

Kararda yer alan karşı oyda çeşitli öne çıkan çekinceler şöyle özetlenebilecektir: Karşı oy yazısına göre işlem hem yatay hem dikey pazarlarda etki doğurmasına rağmen, inceleme raporu yalnızca bildirim formundaki genel verilere dayanmış; etkilenen pazarların yokluğu ve düşük pazar payları gerekçe gösterilerek derinlemesine bir analiz yapılmamıştır. Ayrıca dikey tedarik zinciri, oyun ekosistemi ve mevcut oyuncuların pazar hakimiyetinin dikkate alınmadığı, işlem öncesi ve sonrası rekabet etkileri analiz edilmemiştir. Karşı oy kullanan üye, işlemin potansiyel bir “öldürücü devralma” niteliği taşıyabileceğine dikkat çekerek zarar teorilerinin yeterince ele alınmadığını, değerlendirmenin bütüncül bir bakış açısından yoksun olduğunu belirtmiştir.

5. Datagate ve Arena Sözleşme Devrine Bireysel Muafiyet

Kurul, telekomünikasyon ürünlerinin satışında faaliyet gösteren Arena Connect ile bilişim ve telekom ürünleri dağıtımında faaliyet gösteren Datagate arasında planlanan Ticari Sözleşme Devri Protokolüne bireysel muafiyet tanıdı.7

Protokol, Vodafone Türkiye'nin belirlenen bölgede cihaz dağıtım hizmetine ilişkin Arena'nın hak ve yükümlülüklerinin Datagate'e devrini öngörmektedir. Sözleşme kapsamında Arena, yürürlük tarihinden itibaren üç yıl süreyle rekabet etmeme yükümlülüğü altına girecektir. Kurul, söz konusu rekabet etmeme yükümlülüğünün Datagate'in Arena'nın müşteri portföyünü, operasyonel bilgi birikimini ve dağıtım alt yapısını etkin şekilde devralabilmesini ve yatırımlarını geri kazanabilmesini sağladığını değerlendirerek, sınırlamaların yalnızca Protokol kapsamındaki ürünlerle sınırlı olması ve sürenin üç yılı aşmaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar vermiştir.

Soruşturma ve Sözlü Savunma Duyuruları

Soruşturma Duyuruları:

Dyson'a Rekabet Soruşturması: 8 Rekabet Kurumu, ev aletleri ve elektrikli süpürge pazarında faaliyet gösteren Dyson Türkiye hakkında paralel ithalatı kısıtlamaya yönelik uygulamalar ile yeniden satış koşullarına müdahale edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ayrıca Dyson'ın seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin bütünlüğünü korumak için kullandığı mekanizmalar detaylı şekilde incelenecek.

Rekabet Kurumu, ev aletleri ve elektrikli süpürge pazarında faaliyet gösteren Dyson Türkiye hakkında paralel ithalatı kısıtlamaya yönelik uygulamalar ile yeniden satış koşullarına müdahale edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ayrıca Dyson'ın seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin bütünlüğünü korumak için kullandığı mekanizmalar detaylı şekilde incelenecek. Muya Hakkında Rekabet İncelemesi:9 Terlik ve ayakkabı üretimi ile dağıtımı alanında faaliyet gösteren Muya hakkında, fiziksel mağazalarda ve internet üzerinden satış yapan yeniden satıcıların satış fiyatlarının belirlendiği ve dağıtıcıların pasif satışlarının kısıtlandığı iddiaları üzerine soruşturma açıldı.

Sözlü Savunma Duyuruları:

Klor Alkali Sektörü Soruşturması: Klor alkali sektöründe faaliyet gösteren yedi teşebbüs hakkında rekabete aykırı anlaşmalar yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 16 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Klor alkali sektöründe faaliyet gösteren yedi teşebbüs hakkında rekabete aykırı anlaşmalar yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 16 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Koruma Klor Hakkında Hâkim Durum Soruşturması: Aynı sektörde faaliyet gösteren Koruma Klor Alkali San. ve Tic. AŞ'nin hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik soruşturmanın sözlü savuma toplantısı da 16 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki rekabet hukuku gelişmelerini aktarmaya devam edeceğimiz bir sonraki KST Rekabet Gündemi sayımız için takipte kalın!

Footnotes

1. Ay Yapım – Med Yapım Uzlaşma (20.11.2025, 25-43/1044-596).

2. Ay Yapım – Med Yapım Taahhüt (20.11.2025, 25-43/1043-595).

3. Coca-Cola (25.11.2025).

4. Uğur Beton (28.08.2025, 25-32/755-447), Tekyol Beton (28.08.2025, 25-32/756-448), iWallet (14.08.2025, 25-31/726-431), Tahsildaroğlu (30.04.2025, 25-17/409-190).

5. MTG/Plarium (25.09.2025, 25-36/856-504), MTG/Snowprint (25.09.2025, 25-36/857-505), MTG/AutoAttack (25.09.2025, 25-36/858-506).

6. Take-Two/Color Block Jam (31.07.2025, 25-28/665-403).

7. Datagate/Arena (31.08.2025, 25-28/674-406).

8. Dyson (06.11.2025, 25-41/1007-M).

9. Muya (02.10.2025, 25-37/891-M).

