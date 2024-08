Styrkelse af retssikkerheden: Udbudsprocesser under lup – part 2

Som nævnt i forrige artikel udgør de nuværende betingelser for at få en "fumus-kendelse", og dermed et midlertidigt stop for kontraktindgåelsen...

Klagenævnet for Udbuds sagsbehandlingstider

Som nævnt i forrige artikel udgør de nuværende betingelser for at få en ”fumus-kendelse”, og dermed et midlertidigt stop for kontraktindgåelsen, en svækkelse af en fair udbudsproces fra start til slut.

Retssikkerheden i udbudsprocesserne svækkes dog også af andre forhold. At behandlingen af en klagesag sker inden for rimelig tid har afgørende betydning både for at sikre en effektiv klageproces, men også for at skabe lige konkurrencevilkår. For hvis en klagesag ikke behandles inden for rimelig tid, er der en stor risiko for, at det ikke er muligt at omgøre kontraktindgåelser, der sker på forkert grundlag.

Klagenævnet for Udbuds sagsbehandlingstid

Klager, der indgives i standstill perioden, udløser en automatisk opsættende virkning, hvor ordregiver ikke må underskrive kontrakten. Klagenævnet for Udbud har 30 dage til at træffe afgørelse om yderligere opsættende virkning.

Der findes ikke andre lovbestemte frister for sagsbehandlingstiden ved Klagenævnet for Udbud. Ingen kan således på forhånd vide, hvor lang tid en klagesag tager, og hvornår en endelig afgørelse kan forventes at foreligge.

Da der kun sjældent gives opsættende virkning i klagesager ud over de første 30 dage, får sagsbehandlingstiden ved Klagenævnet for Udbud stor betydning for tilbudsgivers retsstilling, hvis klagen går tilbudsgivers vej. For er kontrakten først indgået, har hver måned, der går inden en endelig kendelse, stor økonomisk betydning for tilbudsgiveren og i værste fald afgørende betydning for, om kontrakten reelt kan ophæves. Og med gennemsnitlige sagsbehandlingstider i 2022 på over 6 måneder i over 1/3 af klagesagerne er der tale om en reel svækkelse af retssikkerheden i udbudsprocessen.

Dyrt købt sejr

Særlig kritisk er det for tilbudsgivers retsstilling, når Klagenævnet for Udbud træffer en ”fumus-kendelse”, men ikke tillægger klagen opsættende virkning.

Uanset at Klagenævnet for Udbud har vurderet, at udbudsreglerne sandsynligvis er overtrådt i en grad, der vil medføre annullation af tildelingsbeslutningen eller udbuddet, kan ordregiver indgå kontrakt i denne situation.

Når Klagenævnet for Udbud mange måneder senere træffer afgørelse om, at tildelingsbeslutningen eller udbuddet skal annulleres – og kontrakten dermed skal ophæves – er kontrakten opfyldt enten helt eller delvist.

Så selvom tilbudsgiveren vinder klagesagen, følger der kun sjældent den gevinst med, som tilbudsgiveren ønskede; nemlig kontrakten eller muligheden for at få tildelt kontrakten.

I stedet står tilbudsgiveren tilbage med en regning for omkostningerne til at føre sagen, som aldrig dækkes fuldt ud af Klagenævnet for Udbuds omkostningsafgørelser, og med en tung bevisbyrde for at få erstatning for tabet for spildt tilbudsafgivelse eller for fortjenesten ved den tabte kontrakt.

Økonomisk sanktion til statskassen

Som et lille ekstra salt i såret for tilbudsgiveren, så får tilbudsgiveren heller ikke del i den økonomiske sanktion, som en ordregiver rammes af, når en kontrakt, der er indgået i strid med udbudsreglerne, skal erklæres for uden virkning. I stedet går denne økonomiske sanktion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – også selvom det er tilbudsgiveren, der har haft omkostningerne ved at føre en klagesag.

What to do?

Klagesystemet skal sikre en effektiv kontrol af udbudsprocesserne. Samtidig skal klagesystemet også sikre tilbudsgivernes retsstilling.

Som klagesystemet er bygget op lige nu, er der en ubalance til fordel for ordregiverne, hvor ordregiverne ganske omkostningsfrit kan indgå kontrakt trods en ”fumus-kendelse”.

Denne ubalance kan udlignes ved at indføre en sanktion overfor de ordregivere, der trods en ”fumus-kendelse” alligevel indgår kontrakten. En sådan sanktion kunne være erstatning til tilbudsgiveren, når Klagenævnet for Udbuds endelige kendelse fastholder ”fumus-kendelsen”.

Endelig afgørelse

En styrkelse af selve klageprocessen og mulighederne i Klagenævnet for Udbud vil styrke retssikkerheden for tilbudsgiverne og vil mere effektivt sikre, at det offentlige Indkøbsdanmark netop indgår kontrakt om de bedste løsninger.

Klagenævnet for Udbud er dog ikke nødvendigvis sidste instans for klagesagens behandling. Klagenævnets kendelser kan indbringes for domstolene – og klagen har ikke opsættende virkning, mens domstolene behandler sagen. I sidste artikel i denne lille artikelserie sætter vi fokus på domstolenes behandling af klagesager og de konsekvenser, det kan få for tilbudsgiveren, der har fået medhold af Klagenævnet for Udbud.

