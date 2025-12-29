Buchbesprechung: "Marken. Recht. Einfach." Von Dr. Rolf Claessen

Ich bin seit fast 30 Jahren als Patentanwalt tätig. In dieser Zeit habe ich viele Bücher über Markenrecht gelesen. Die meisten Bücher lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Entweder sind sie sehr theoretisch und schwer zu verstehen. Oder sie sind zu einfach und lassen wichtige Informationen weg. Das Buch Marken. Recht. Einfach." (auf Amazon hier) von Dr. Rolf Claessen ist eine seltene Ausnahme. Es ist verständlich geschrieben, aber trotzdem vollständig und korrekt. Es ist ein gutes Arbeitsmittel für alle, die beruflich mit Marken zu tun haben.

Das ist kein "normales" Buch für den Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes

Bereits der Titel des Buches, Marken. Recht. Einfach.", ist ein Geniestreich und ein Versprechen an den Leser. Das clevere deutsche Wortspiel lässt sich auf zwei Weisen lesen: zum einen als formales Markenrecht, einfach" und zum anderen – was dem Kern des Buches viel näherkommt – als umgangssprachliches Marken, recht einfach [erklärt]". Dieses Versprechen auf Verständlichkeit wird im gesamten Buch konsequent eingelöst. Dr. Claessen verzichtet auf trockenes Juristendeutsch und wählt stattdessen einen erfrischend narrativen Ansatz. Anhand der fiktiven, aber sehr lebensnahen Geschichte des Markenverantwortlichen Felix Feuerbusch" und seiner Firma AjoCrush" führt er den Leser durch die typischen Herausforderungen des Markenalltags, von der Namensfindung bis zur Verteidigung auf Amazon. Dieser unterhaltsame Stil, kombiniert mit praxisnahen Checklisten und einer direkten, klaren Sprache, macht das komplexe Thema nicht nur greifbar, sondern auch erstaunlich kurzweilig. Es ist eine seltene Leistung, ein juristisches Fachbuch zu schreiben, das man nicht nur aus Notwendigkeit, sondern mit echtem Interesse liest.

Ziel des Buches

Dr. Claessen sagt im Vorwort klar, was er mit dem Buch erreichen möchte. Er will das Markenrecht so erklären, dass auch Menschen ohne juristische Ausbildung es verstehen können. Er schreibt bewusst ohne klobiges Juristendeutsch.

Die Zielgruppe sind Unternehmer, Marketingverantwortliche, Online-Händler und Gründer von Start-ups. Also Menschen, die beruflich mit Marken als Hilfsmittel arbeiten und Entscheidungen treffen müssen.

Das Buch soll ihnen helfen, rechtliche Risiken zu erkennen, ihre Marken zu schützen und gute Entscheidungen zu treffen. Es begleitet den gesamten Lebensweg einer Marke – von der Idee bis zum Schutz gegen Missbrauch und Verletzung.

Aufbau und Themen des Buches

Das Buch folgt der typischen Entwicklung einer Marke. Es beginnt mit der Suche nach einem guten Markennamen und der Prüfung, ob dieser Name geschützt werden kann (Kapitel 1).

Danach erklärt es Schritt für Schritt den Anmeldeprozess beim Markenamt (Kapitel 2) und das Verfahren, bis die Marke eingetragen ist (Kapitel 3).

Ein eigenes Kapitel beschreibt das Widerspruchsverfahren (Kapitel 4). Hier geht es darum, was passiert, wenn jemand gegen eine neue Marke vorgehen möchte, wenn sie ihn stört, ohne gleich eine aufwändige gerichtliche Klage vom Zaun zu brechen.

Kapitel 5 behandelt das Vorgehen bei Streitfällen. Also wie man seine Marke verteidigt oder gegen andere Marken vorgeht.

In Kapitel 6 geht es um den Schutz von Marken im Ausland. Kapitel 7 beschreibt, wie man eine Sammlung von Marken (ein sog. "Markenportfolio") sinnvoll verwaltet.

Diese Gliederung ist logisch. Sie passt gut zum Alltag von Markeninhabern.

Wichtige Grundlagen des Markenrechts

Das Buch erklärt die wichtigsten Regeln im Markenrecht. Zum Beispiel:

Was ist eine Marke?

Worin unterscheiden sich Wortmarken und Bildmarken?

Was ist die Nizza-Klassifikation, und warum ist sie wichtig?

Was sind die Gründe, warum eine Marke nicht eingetragen werden kann?

Diese Informationen sind wichtig. Sie bilden die Basis für jedes weitere Verständnis des Markenrechts. Wer das Buch liest, bekommt ein solides Grundwissen.

Besondere Stärken des Buches

Das Buch ist sehr praxisnah. Es geht nicht nur um die Theorie, sondern um die Anwendung im Berufsalltag. Ich arbeite seit Anfang der 1990er Jahre mit Marken – in Europa und in anderen Rechtssystemen. Ich sehe, dass sich in den letzten Jahren vieles verändert hat. Dr. Claessen berücksichtigt diese Entwicklungen und baut sein Buch darauf auf.

Ein besonders wichtiges Kapitel ist Kapitel 8. Es behandelt den Markenschutz auf der Verkaufsplattform Amazon. Das ist ein Bereich, der oft Probleme macht – zum Beispiel bei Produktbeschreibungen, Artikelnummern (ASINs), bei der Markeneintragung (Brand Registry) oder bei Rechtsverletzungen durch andere Verkäufer.

Dieses Kapitel ist sehr praktisch. Es zeigt genau, wie man sich in solchen Fällen verhalten kann.

Das Buch verwendet eine fiktive Beispielgeschichte: Die Firma AjoCrush" und ihr Gründer Felix Feuerbusch". Diese Figur hilft, abstrakte Regeln mit echten Beispielen zu verbinden. So kann man sich die Inhalte besser merken.

Im Anhang gibt es zusätzliche Texte von Fachleuten aus Marketing, Vertrieb, Markenentwicklung und sozialen Medien. Sie zeigen, dass Marken nicht nur eine juristische Sache sind. Eine Marke ist ein zentraler Wert eines Unternehmens. Der rechtliche Schutz ist wichtig – aber er reicht nicht aus. Auch wirtschaftliche und strategische Überlegungen sind notwendig.

Mein Eindruck

Dr. Claessen hat das Ziel erreicht, das er sich gesteckt hat: er hat ein schwieriges Thema verständlich gemacht. Dabei ist der Inhalt trotzdem korrekt und vollständig.

Er findet eine gute Balance zwischen einfacher Sprache und juristischer Genauigkeit. Die Ratschläge im Buch sind nicht nur rechtlich sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich klug.

Vergleich mit anderen Büchern

Viele Bücher über Markenrecht sind für uns Fachleute geschrieben. Sie sind recht genau, aber schwer verständlich. Oft helfen sie nur den Juristen, die einen Streit vor Gericht führen wollen.

Das Buch Marken. Recht. Einfach." ist anders. Es ist für Menschen gedacht, die mit Marken im Alltag arbeiten. Es liefert die wichtigsten 80 Prozent des Wissens, das man für 95 Prozent der praktischen Fälle braucht. Damit ist es für viele Leser viel nützlicher als ein juristisches Fachbuch.

Bedeutung für das Fachgebiet

Das Buch ist ein wichtiger Beitrag für das Markenrecht. Heute ist eine starke Marke ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wer sich mit dem Thema nicht auskennt, hat im Wettbewerb Nachteile.

Dr. Claessen hat ein Buch geschrieben, das diese Wissenslücke schließt. Es erleichtert den Einstieg in ein kompliziertes Thema.

Zusammenfassung

Ich empfehle das Buch allen, die beruflich mit Marken zu tun haben. Dazu gehören Unternehmer, Marketingverantwortliche, E-Commerce-Händler und Manager in Deutschland und der Europäischen Union.

Aber auch für Studenten der Rechtswissenschaften und für Berufseinsteiger im Bereich geistiges Eigentum ist das Buch ein guter Einstieg. Es ergänzt das akademische Wissen durch praktische Erfahrungen. Vielleicht schaut sogar ein Steuerberater in das Buch rein? Ich verspreche demjenigen schon jetzt, daß sich das rentieren wird.

Weil das Buch hilft, das Markenrecht besser zu verstehen. Und es gibt den Lesern das nötige Wissen, um ihre Marken aktiv zu schützen.

Martin "Marken für Alle!" Schweiger

