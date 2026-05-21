Comisión Nacional Antimonopolio emite versión preliminar de su programa institucional con sectores prioritarios

La Comisión Nacional Antimonopolio de México publicó su Programa Institucional 2026-2030, revelando que los hogares mexicanos pierden el 15.7% de su ingreso debido a la concentración de mercado, con un impacto desproporcionado en familias de menores ingresos que pierden hasta 30.9%. El documento establece objetivos estratégicos, identifica seis mercados prioritarios y define metas cuantificables para fortalecer la competencia económica en el país.

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La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) publicó la versión preliminar de su Programa Institucional 2026–2030, documento que define los objetivos, estrategias y metas que guiarán la actuación de la autoridad de competencia en México durante los próximos cinco años. El Programa se encuentra actualmente en proceso de consulta y su contenido no es definitivo ni vinculante.

I. Contexto y diagnóstico

El Programa parte de un diagnóstico detallado sobre las condiciones de competencia en México. De acuerdo con el documento, la falta de competencia en los mercados tiene consecuencias directas y tangibles sobre el bienestar de la población.

La CNA calcula que los hogares mexicanos pierden el 15.7% de su ingreso como consecuencia de la alta concentración de mercado. En su estudio la CNA concluye que este efecto es marcadamente regresivo: mientras que los hogares de mayores ingresos pierden el 5.7%, los de menores ingresos pierden hasta 30.9%, es decir, 5.4 veces más.

En ausencia de las distorsiones generadas por la concentración de mercados, La CNA considera que la desigualdad en México se reduciría en alrededor de 7.3%. El diagnóstico encontró que el 25% de las colusiones en América Latina ocurren en mercados de canasta básica, y las empresas coludidas pueden aumentar precios hasta en 49% y, en mercados altamente concentrados, hasta 80%.

El entorno macroeconómico también es relevante: el PIB creció apenas 0.8% en 2025, con perspectivas moderadas para 2026 y 2027, lo que refuerza la necesidad de contar con mercados competidos que impulsen la productividad, la inversión y el empleo.

II. Objetivos del Programa

El Programa se estructura en torno a cuatro objetivos estratégicos:

Combatir las prácticas anticompetitivas que generan afectaciones en precios, calidad y disponibilidad de bienes y servicios para las personas consumidoras.

Eliminar barreras a la competencia y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados que limitan la participación de las empresas en la economía nacional.

Prevenir la concentración de los mercados internos derivada de la integración o reorganización de empresas.

Impulsar el conocimiento de los principios de competencia entre agentes económicos, autoridades y personas consumidoras.

III. Mercados estratégicos

La CNA identificó seis mercados estratégicos que orientarán su actuación durante el periodo:

Financiero

Telecomunicaciones y radiodifusión

Transporte y logística

Agroalimentario

Salud

Compras públicas

Estos sectores fueron seleccionados por su alto impacto en el gasto de los hogares y su amplia cobertura poblacional, con énfasis en los hogares de menores ingresos.

IV. Herramientas de actuación

El Programa contempla herramientas preventivas y correctivas:

Preventivas: control previo de concentraciones; análisis de licitaciones, concesiones y permisos; determinación de agentes preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión.

Correctivas: investigación y sanción de prácticas monopólicas absolutas (cárteles) y relativas (abusos de posición dominante); investigación de barreras a la competencia e insumos esenciales; declaratorias sobre condiciones de competencia.

El Programa también contempla el uso de herramientas menos frecuentes pero muy relevantes, como la presentación de querellas penales y el ejercicio de acciones colectivas en beneficio de personas consumidoras.

V. Indicadores y metas principales

La CNA estableció indicadores cuantificables para dar seguimiento al avance de sus objetivos estratégicos hacia 2030. A continuación, se presentan algunos de los indicadores más relevantes.

En materia de Ejercicio de facultades, se busca incrementar el porcentaje de investigaciones de prácticas monopólicas concluidas con sanción y/o compromisos del 65.22% al 66.5%, elevar la tasa de determinaciones judiciales favorables en amparos del 84% al 91.5%, y aumentar el porcentaje de investigaciones sobre barreras a la competencia que concluyen con imposición de medidas del 57.1% al 61.0%.

Asimismo, se fija como meta reducir el tiempo promedio de análisis de concentraciones a 25 días hábiles, alcanzar una calificación de 3.5 estrellas en el GCR Rating Enforcement, y lograr que el 83.32% de los mercados estratégicos analizados cuenten con documentos que comprueben que realicen recomendaciones para fortalecer la competencia.

VI. Importancia para las empresas

La versión final podrá incorporar modificaciones en función de las observaciones recibidas del público en general, durante el proceso de consulta. No obstante, la publicación representa una señal clara de la agenda prioritaria de la CNA para el periodo 2026–2030, particularmente en sectores de alto impacto social ya señalados anteriormente.

Las empresas que operan en mercados relacionados con estos sectores deberán considerar este contexto regulatorio en su planeación estratégica y en el diseño de sus programas de cumplimiento en materia de competencia económica.

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