Update: Blokker failliet

Op woensdag 13 november 2024 is Blokker B.V. (Blokker) failliet verklaard door de Rechtbank Amsterdam. Het faillissement is bekend gemaakt op Rechtspraak.nl. Eerder werd aan Blokker op 4 november 2024 voorlopige surseance van betaling verleend. De twee bewindvoerders, de heer mr. J.R. Berkenbosch van het kantoor

Jones Day en de heer mr. R.P.A. de Wit van het kantoor HVG Law, die door de rechtbank waren benoemd als bewindvoerders in de surseance van betaling, zijn nu aangesteld als curatoren in het faillissement van Blokker.

Het faillissement heeft ongetwijfeld grote gevolgen voor diverse stakeholders van Blokker, zoals werknemers, leveranciers, verhuurders, debiteuren en crediteuren. Wij brengen graag voor u als stakeholder van Blokker in kaart wat de gevolgen zijn van dit faillissement in de retailbranch en voor u.

Het is bijvoorbeeld van belang dat u tijdig uw rechten veilig stelt en uw mogelijke schade zo veel mogelijk beperkt. BUREN adviseert partijen die te maken krijgen met een faillissement om hun posities te optimaliseren. Bent u als partij op zoek naar snel advies om uw rechten beter te beschermen of bent u geïnteresseerd in de ondernemingen van Blokker, dan vernemen wij dat graag om te bezien op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn. Wij hebben veel ervaring met (advisering rondom) insolventies in de retailbranch, zoals die van (dames)modeketen Miss Etam, het warenhuis V&D, en modemerken MS Mode en Mexx. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar deze pagina.

