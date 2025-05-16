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16 May 2025

Итоги Визита Канцлера Германии Олафа Шольца

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Unicase Law Firm

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Unicase is a leading law firm in Central Asia, operating both in the region and globally, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Unicase boasts one of the most expert teams, renowned for its capabilities in regulation and legislative development, which, combined with extensive transaction experience, enables the firm to win major development projects and remain a preferred adviser on corporate law, M&A transactions, dispute resolution, and legislation. Partners and senior lawyers at Unicase have spent a significant part of their professional careers working with leading international operators, which allows them to understand the expectations of both foreign and local clients regarding the format and content of legal consultations, making Unicase a competitive firm.
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16 сентября 2024 года канцлер Германии прибыл в Астану, где провел переговоры с президен
Kazakhstan Government, Public Sector
Unicase Law Firm

16 сентября 2024 года канцлер Германии прибыл в Астану, где провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев охарактеризовал визит Шольца как исторический и отметил, что Германия является «одним из ключевых европейских и даже глобальных партнеров» Республики. Между странами было заключено соглашение о сотрудничестве

Итоги Соглашения

  1. Правовое сотрудничество. Стороны планируют продолжить обмен опытом в области верховенства закона, защиты прав человека и судебной системы при поддержке Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ). Это будет включать семинары и взаимные визиты представителей властей, судов и независимых экспертов
  2. Борьба с терроризмом и наркотиками. Стороны приветствуют успешную реализацию регионального проекта «Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии».
  3. Экономическое сотрудничество. Стороны намерены продолжать успешное сотрудничество в рамках программы «Partnering in Business with Germany»
  4. Энергетика. Казахстан будет продолжать поставлять нефть Германии, а именно на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. Для Германии это довольно важное положение в соглашении, поскольку в связи с санкциями, наложенными на Россию, последняя не может поставлять нефть в Германию. Также данная глава соглашения содержала и положение о развития зеленой энергии, в том числе «зеленого» водорода, декарбонизации промышленности, энергоэффективности зданий и расширения использования возобновляемых источников энергии
  5. Климат, окружающая среда и управление водными ресурсами. Это одна из самых больших статей в Соглашении. В связи с тем, что мы сейчас на заре развития зеленой энергетики на фоне экологического кризиса и водного недостатка, данные вопросы должны быть адресованы на международном уровне.
  6. Виза. Германия за то, чтобы Казахстан ввел безвизовый режим для Граждан ЕС в общем и для граждан Германии в частности.

Планируется также провести заседание рабочей группы, состоящей из Министерств Внутренних Дел сторон по вопросам реадмиссии, приёма обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.

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