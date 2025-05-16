Итоги Визита Канцлера Германии Олафа Шольца

16 сентября 2024 года канцлер Германии прибыл в Астану, где провел переговоры с президен

16 сентября 2024 года канцлер Германии прибыл в Астану, где провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Токаев охарактеризовал визит Шольца как исторический и отметил, что Германия является «одним из ключевых европейских и даже глобальных партнеров» Республики. Между странами было заключено соглашение о сотрудничестве

Итоги Соглашения

Правовое сотрудничество. Стороны планируют продолжить обмен опытом в области верховенства закона, защиты прав человека и судебной системы при поддержке Немецкого фонда международного правового сотрудничества (IRZ). Это будет включать семинары и взаимные визиты представителей властей, судов и независимых экспертов Борьба с терроризмом и наркотиками. Стороны приветствуют успешную реализацию регионального проекта «Предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии». Экономическое сотрудничество. Стороны намерены продолжать успешное сотрудничество в рамках программы «Partnering in Business with Germany» Энергетика. Казахстан будет продолжать поставлять нефть Германии, а именно на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. Для Германии это довольно важное положение в соглашении, поскольку в связи с санкциями, наложенными на Россию, последняя не может поставлять нефть в Германию. Также данная глава соглашения содержала и положение о развития зеленой энергии, в том числе «зеленого» водорода, декарбонизации промышленности, энергоэффективности зданий и расширения использования возобновляемых источников энергии Климат, окружающая среда и управление водными ресурсами. Это одна из самых больших статей в Соглашении. В связи с тем, что мы сейчас на заре развития зеленой энергетики на фоне экологического кризиса и водного недостатка, данные вопросы должны быть адресованы на международном уровне. Виза. Германия за то, чтобы Казахстан ввел безвизовый режим для Граждан ЕС в общем и для граждан Германии в частности.

Планируется также провести заседание рабочей группы, состоящей из Министерств Внутренних Дел сторон по вопросам реадмиссии, приёма обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.

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