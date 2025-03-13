Министерство энергетики Казахстана в конце февраля 2025 года официально подтвердило, что так называемые переговоры в рамках процесса, именуемого министерством как «процедура открытого конкурентного диалога», ведутся с четырьмя отобранными поставщиками ядерных технологий: China National Nuclear Corporation (Китай), «Росатом» (Россия), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея). Целью переговоров является выбор подрядчика для строительства первой в независимом Казахстане атомной электростанции. Согласно заявлению министерства, выбранный подрядчик будет консорциумом, что вызывает серьезные вопросы о том, как такой консорциум будет сформирован, особенно с учетом геополитической чувствительности, связанной с участием «Росатома», который рассматривается как токсичный партнер для западных и многих международных компаний. Ожидается, что процесс выбора будет завершен к июлю 2025 года, а подписание международного договора и связанных с ним контрактов на строительство АЭС запланировано на ноябрь 2025 года.

Однако ключевой проблемой остается тот факт, что казахстанское законодательство, по всей видимости, не предусматривает правовой основы для так называемой «процедуры открытого конкурентного диалога». Строго говоря, поскольку казахстанское право не признает такую процедуру, ни правительство, ни какой-либо другой орган в настоящее время не имеют законных полномочий для ее проведения. Согласно действующему законодательству Казахстана, в частности пункту 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан № 442-V «Об использовании атомной энергии», проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию атомной электростанции должны осуществляться в соответствии с национальным законодательством. Наиболее подходящим правовым инструментом для такого проекта представляется открытый тендер, проводимый в рамках Закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Таким образом, можно утверждать, что казахстанское законодательство прямо требует выбора подрядчика для строительства АЭС через открытый тендер в рамках Закона о ГЧП, а не через неопределенный и юридически непризнанный процесс.

Это вызывает серьезные опасения относительно законности и прозрачности текущего подхода. В частности, неясно, кто в казахстанском правительстве санкционировал использование этой неопределенной процедуры, на каких правовых основаниях были отобраны четыре компании, и как будет выбран окончательный подрядчик для проекта такого масштаба (оценочная стоимость которого составляет 15 миллиардов долларов). Это отклонение от установленных правовых процедур свидетельствует либо о несоблюдении принципа верховенства закона, либо о намерении ввести концепцию «процедуры открытого конкурентного диалога » задним числом, возможно, через специальный международный договор. Такой шаг еще больше укрепит проблемную практику реализации крупных инфраструктурных проектов через индивидуально разработанные международные соглашения, а не в рамках прозрачной и универсально применимой системы национального законодательства.

Такой подход подрывает всю правовую систему Казахстана, в частности принципы правовой последовательности, прозрачности и справедливости. Создавая лоскутное одеяло из специальных правовых режимов для отдельных проектов через специальные международные договоры, Казахстан уже фрагментировал свою правовую систему, что привело к множественности и противоречивости правовых порядков с различными налоговыми и регуляторными режимами. Это не только сбивает с толку иностранных инвесторов и отечественных чиновников, но и подрывает доверие к инвестиционному климату страны. Отсутствие единой и предсказуемой правовой базы отпугивает респектабельных инвесторов, которые ценят прозрачность и равные возможности, в то время как благоприятствует тем, кто может извлечь выгоду из непрозрачных и дискреционных механизмов. Такая практика приводит к процветанию фаворитизма, кумовства или даже коррупции, что еще больше вредит репутации Казахстана как надежного направления для иностранных инвестиций.

Для решения этих проблем Казахстану необходимо отказаться от «растягивания законодательства» посредством межправительственных соглашений и использования юридически необоснованных процедур и правовых инструментов и обеспечить, чтобы все крупные инфраструктурные проекты, включая строительство АЭС, осуществлялись в рамках прозрачной и универсально применимой системы национального законодательства, в том числе Закона о ГЧП. Это не только поможет восстановить доверие к национальной правовой системе Казахстана, но и снизит значительные политические риски, связанные с выбором подрядчика для проекта строительства атомной электростанции. В текущей геополитической обстановке, когда партнерство с такими организациями, как «Росатом», может рассматриваться западными партнерами как политически чувствительное или даже неприемлемое, прозрачный и юридически обоснованный тендерный процесс необходим для того, чтобы выбор подрядчика основывался на технических и экономических достоинствах потенциального подрядчика, а не на геополитических соображениях.

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