Groene leningen en obligaties: een inzichtelijk overzicht

In de afgelopen jaren heeft de wereld van groene leningen en obligaties een aanzienlijke groei doorgemaakt. Het begrijpen van deze financiële instrumenten is cruciaal om het risico...

BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.

Inleiding

In de afgelopen jaren heeft de wereld van groene leningen en obligaties een aanzienlijke groei doorgemaakt. Het begrijpen van deze financiële instrumenten is cruciaal om het risico op greenwashing te minimaliseren. In dit artikel bespreken we de definitie en het regelgevende en wettelijke kader van groene leningen en obligaties.

Definitie groene leningen en obligaties?

Groene financieringen nemen verschillende vormen aan, waarbij groene leningen en obligaties de meest bekende zijn. Deze worden gebruikt voor het (her)financieren van duurzame projecten. Het is soms moeilijk om te bepalen of een project duurzaam is. In het geval van de bouw van een zonnepark is het eenvoudig, maar bij veel projecten is het een stuk lastiger te bepalen. Daarnaast is de impact van de lening of obligatie vaak moeilijk meetbaar en projecten zijn onderling moeilijk te vergelijken.

Om te bepalen of een lening of obligatie groen is, is afhankelijk van het gefinancierde project, niet van de onderneming dat de lening aantrekt. In het verleden konden hierdoor ook niet-duurzame ondernemingen een groene lening of obligatie aantrekken, mits het onderliggende project duurzaam was. Hier is veel kritiek op, want dit werkt greenwashing in de hand. Ondernemingen kunnen op deze manier namelijk vervuilend zijn en toch duurzaam lijken.

Investeerders en toezichthouders verwachten nu steeds meer dat ondernemingen met een groene financiering een brede duurzaamheidsstrategie hebben. Deze strategie moet uitleggen hoe de financiering bijdraagt aan milieuvoordelen en specifieke milieudoelstellingen.

Het regelgevende kader

Huidige regelgeving, voornamelijk bestaande uit richtlijnen en aanbevelingen van brancheorganisaties, bepaalt op dit moment de normen voor groene leningen en obligaties. De Green Bonds Principles (GBP) en de Green Loan Principles (GLP) zijn leidende standaarden die wereldwijd worden gevolgd. Ze richten zich op transparantie, rapportage en de integriteit van transacties, en leggen vier kernvoorwaarden vast:

Gelden moeten worden gebruikt voor groene projecten met duidelijke milieuvoordelen en bijdragen aan specifieke milieudoelstellingen; Duidelijke communicatie over het gebruik van gelden aan de kredietverstrekkers, welke milieudoelstellingen worden nagestreefd, welke gefinancierde projecten zijn geselecteerd en welke ESG-risico's hieraan zijn verbonden en hoe deze worden beheerd; Ondernemingen moeten verantwoorden hoe zij hun gelden hebben besteed; en Jaarlijks dienen ondernemingen te rapporteren over het gebruik van de gelden, de groene projecten, de gebruikte bedragen en de impact van deze projecten.

Naast de verplichte vier kernvoorwaarden, bevatten de GBP en GLB ook aanbevelingen. Deze aanbevelingen zien op de controle op de vier kernvoorwaarden door een externe derde partij en de GBP bevat nog een aanbeveling omtrent het opstellen van een Green bond framework. In dit framework dienen ondernemingen, voor het uitgeven van groene obligaties, aan te geven hoe hun groene obligaties voldoen aan de vereisten van de GBP en lichten zij hun bredere ESG-strategie toe.

Het wettelijk kader

Met de groeiende markt in groene leningen en obligaties, komt de wetgever ook met nieuwe wetgeving. Veel huidige wetgeving raakt de groene leningen en obligaties al, maar op productniveau bestaat nog geen wetgeving op dit moment. Hier gaat echter verandering in komen door de EU Green Bonds Standard Verordening (Verordening) die van toepassing is vanaf 21 december 2024.

Deze Verordening ziet onder andere op de voorwaarden van het European green bond label (Label). Dit Label is een vrijwillig label dat enkel gebruikt mag worden voor obligaties die voldoen aan de vereisten van de Verordening. Naast dit Label biedt de Verordening ook vrijwillige openbaarmakingsvereisten voor groene obligaties die als zodanig worden aangeboden in de Europese Unie en een registratiesysteem voor externe controleurs van European greens bonds.

Het Label bouwt voort op de GBP, maar is op een aantal vlakken aanzienlijk strenger. Voor obligaties die onder het Label vallen is een prospectus verplicht die wordt gepubliceerd conform de vereisten van de EU Prospectusverordening. In deze prospectus kan de uitgevende instelling aangeven of sprake is van EU green bond. Daarnaast is op grond van de Verordening vereist dat de netto-opbrengsten worden aangewend ter financiering van specifieke activiteiten die voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan ecologisch duurzame beleggingen onder de EU Taxonomieverordening. Tot slot bevat de Verordening zwaardere rapportageverplichtingen ten opzichte van de GBP. De verplichte rapportage bestaat uit een pre en post uitgifte rapportage welke allebei gecontroleerd dienen te worden door een onafhankelijke externe controleur.

In de praktijk

Hoewel de implementatie van deze standaarden op dit moment nog niet verplicht is, moedigt de Europese Commissie hun vrijwillige toepassing aan. Het blijft echter afwachten of investeerders op grote schaal vrijwillig zullen rapporteren. De vereisten van de EU Taxonomieverordening zijn zeer gedetailleerd en in de praktijk soms moeilijk toepasbaar. Dit is dan ook door verschillende brancheorganisaties bestempeld als potentieel struikelblok voor de toepassing op grote schaal van het Label.

Afsluiting

In de wereld van groene leningen en obligaties is een indrukwekkende groei te zien. Het begrip van deze financiële instrumenten is cruciaal om greenwashing te voorkomen. Huidige normen, zoals de GBP en GLP, leggen de basis, maar met de aankomende Verordening zal de wetgeving op productniveau aanzienlijk worden versterkt. Investeren in groene financiële producten zal steeds meer afhangen van strikte rapportagevereisten en duidelijke bijdragen aan milieuvoordelen en specifieke milieudoelstellingen.

BUREN | ESG Desk

ESG is een steeds belangrijker aspect geworden binnen de bedrijfsvoering van onze cliënten, met nieuwe Europese vereisten om te rapporteren over milieueffecten en inspanningen om die impact te verminderen. Het (niet) naleven van ESG kan invloed hebben op de gehele bedrijfsvoering, zowel intern als ten opzichte van derden. Goed bestuur is een cruciale factor bij het behalen van milieu- en sociale doelstellingen, en een effectieve implementatie en naleving van maatregelen zijn noodzakelijk.

Bij BUREN begrijpen we dat ESG-kwesties vragen om een multidisciplinaire aanpak. Met hun diverse achtergronden en expertise staan onze teams van advocaten, belastingadviseurs en notarissen klaar om u te helpen bij het navigeren door het veranderende juridische landschap. We hanteren een geïntegreerde aanpak om samen te werken aan het bieden van uitgebreide oplossingen voor uw ESG-uitdagingen.

Originally Published 19 February 2024

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.