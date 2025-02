Mediation In Civil Disputes & The Use Of ADR

The Council of Ministers approved during its session on January 3, 2025, a bill amending the Law on Certain Matters of Mediation in Civil Disputes. The bill aims to enhance the use of alternative dispute resolution methods (ADR) in civil cases, with emphasis on mediation practices.

Mandatory Mediation

The proposed regulations require that the initial mediation session is mandatory in cases where the value of the dispute does not exceed €10,000.

Sanction

The obligation is further reinforced by imposing sanctions where a party fails to participate in the initial mediation session. Sanctions include the imposition of legal costs. A lawsuit must be accompanied by the minutes of the mandatory initial mediation session when filed in court for a dispute valued up to €10,000, it. Otherwise, the Court has the right to dismiss the lawsuit.

Unified Register of Mediators and Certification

The bill provides for the creation of a unified register of mediators, which will include professionals from the Technical Chamber of Cyprus (ETEK), the Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), and the Cyprus Bar Association. Additionally, all mediators are required to complete training.

Impact on the Legal System

The regulation aims to decongest the courts from the increased workload, while at the same time, supports the primary objective of the New Rules of Civil Procedure of 2023, which promotes fair case management at a proportionate cost.

Exceptions and Other Provisions

The mandatory initial mediation session does not apply to actions filed for or against the Republic and its implementation will suspend the limitation period of disputes. Additionally, it is stipulated that lawyers are obligated to inform their clients about the possibility of mediation for resolving their disputes, and more specifically, they must inform their clients about the obligation to conduct an initial mediation session where required by law.

The new regulations discourage recourse to time-consuming and costly judicial procedures for minor disputes, while at the same time, they encourage the development of a culture of out-of-court dispute resolution.

Greek Text Follows:

Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε κατά τη συνέδρια της 3ης Ιανουάριου 2025 στην έγκριση νομοσχέδιου το οποίο τροποποιεί τον περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών στις αστικές υποθέσεις με έμφαση στον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Υποχρεωτικότητα Διαμεσολάβησης

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις όπου η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις €10.000.

Κυρώσεις

Η υποχρεωτικότητα ενισχύεται περαιτέρω με την πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση που κάποιο μέρος δεν συμμετάσχει στην αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν την επιβολή εξόδων. Εάν καταχωρηθεί αγωγή στο δικαστήριο για διαφορά αξίας έως €10.000, θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δικαστήριο δύναται να απορρίψει την αγωγή.

Ενιαίο Μητρώο Διαμεσολαβητών και Πιστοποίηση

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου διαμεσολαβητών, το οποίο θα περιλαμβάνει επαγγελματίες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK), το ΚΕΒΕ και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Παράλληλα, όλοι οι διαμεσολαβητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν εκπαίδευση, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική επάρκεια και οι δεξιότητές τους.

Επιπτώσεις στο Δικαιϊκό σύστημα :

Η ρύθμιση στοχεύει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τον αυξημένο φόρτο εργασίας. Παράλληλα, στηρίζει τον πρωταρχικό σκοπό των Νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας του 2023, που προάγει τη δίκαιη διαχείριση υποθέσεων με αναλογικό κόστος.

Εξαιρέσεις και Άλλες Προβλέψεις

Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης δεν εφαρμόζεται σε αγωγές που καταχωρούνται υπέρ ή κατά της Δημοκρατίας. Επιπλέον, η πραγματοποίησή της θα αναστέλλει τον χρόνο παραγραφής των διαφορών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι οι δικηγόροι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών τους. Ειδικότερα, οφείλουν να τους πληροφορούν για την υποχρέωση πραγματοποίησης αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, όπου αυτή απαιτείται από τον νόμο.

Συμπέρασμα

Οι νέες ρυθμίσεις, αποτρέπουν την καταφυγή σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για μικρές διαφορές. Παράλληλα, ενθαρρύνουν την διαμόρφωση κουλτούρας για εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

