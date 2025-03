New Free Zone Resolution

Last week news broke about the issuing of Executive Council Resolution no. (11) of 2025.

A resolution issued by His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Defense of the UAE, which involves a substantial regulatory revision regarding the system of company operations linked to the traditional division between Free Zone and Mainland.

This decision will certainly have a positive impact on economic growth as it is aimed at allowing companies registered in the free zones to operate outside their free zone, i.e. in the mainland, under certain conditions. The first of these conditions is obtaining the necessary license or permit from the Dubai Department of Economy and Tourism (DET).

Opportunities created by the Resolution

Expansion to Mainland – The resolution thus creates new opportunities by removing some limitations and making it easier for companies to work in Dubai, opening up additional catchment areas, and also tending towards the creation of a more integrated and uniform commercial environment.

Strengthening Dubai's Economic Agenda (D33) – This provision is an effect of the ambitious Dubai Economic Agenda (D33), which aims to double the size of the emirate's economy in the next 10 years, guaranteeing its position at an international level.

Clearer Regulatory Framework – The measure is also important because it creates a clear and transparent regulatory framework within which companies will have to operate. Companies wishing to benefit from this opportunity will have to comply not only with federal laws but also with specific local regulations, demonstrating a precise approach of careful compliance not only with regulations but also with operational and financial requirements.

Compliance with Regulations – Obtaining the necessary permits from the DED is a mandatory step, and companies must carefully plan the annual license costs, the compliance costs and the investments necessary to operate outside the free trade zones.

Final Thoughts

The recent Executive Council Resolution No. (11) of 2025 marks a significant development in Dubai's business sector. By allowing free zone businesses to operate within the mainland, new opportunities for growth and investment are created.

However, it is crucial for organisations to be proactive in ensuring compliance, obtaining the necessary licenses, and effectively managing financial implications. Those who strategically navigate these changes will be well-positioned to capitalise on Dubai's evolving economic opportunities.

Further details and specifications will be made available in due course, providing a complete overview of the terms and conditions of this new and interesting opportunity.

