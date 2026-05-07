Bitki Koruma Ürünleri: Dijital Yönetişim ve İzlenebilirlik

Article Insights

Gun + Partners are most popular: within International Law topic(s)

in Turkey

Bitki koruma ürünleri (“BKÜ”), mevzuatta geniş ve yüksek derecede teknik bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu ürünler; bitkileri ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı korumak veya bu organizmaların etkilerini önlemek amacıyla kullanılan preparatları kapsamakta olup, yalnızca bitki besleme amacı taşıyan ürünler bu kapsamın dışında tutulmaktadır. Bitki koruma ürünleri aynı zamanda bitki gelişimini etkileyebilir, istenmeyen gelişmeleri kontrol edebilir veya önleyebilir ya da yabancı otların ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Bu ürünler genellikle sinerjik şekilde etki eden veya etkinliği artıran bir veya birden fazla aktif maddeden oluşmaktadır.

Bitki koruma ürünlerinin üretimi, satışı, depolanması ve uygulanması uzun süredir sıkı idari düzenleme ve denetime tabi tutulmaktadır. Türkiye’de bu alandaki temel hukuki çerçeve, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 5996 sayılı Kanun ile belirlenmiş olup, ayrıntılı ikincil mevzuatla desteklenmektedir.

13 Aralık 2025 tarihinde iki temel yönetmelik yürürlüğe girmiştir: “Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik” ile “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik”. Bu düzenlemeler, süreç izleme ve izlenebilirliği gelecekteki uyum mekanizmalarının merkezine yerleştirerek, dijitalleşme odaklı bir yönetişim anlayışına geçişi işaret etmektedir.

BKÜ uygulamalarının kaydedilmesi ve denetlenmesini sağlayan dijital bir platform olan B-Reçete sistemi hayata geçirilmiştir. Reçeteden uygulamaya ve hasada kadar olan sürece ilişkin verilerin merkezi bir veri tabanında toplanması sayesinde, bu sistem tamamen izlenebilir bir tedarik zinciri oluşturulmasına imkân tanımaktadır. B-Reçete sisteminin, yalnızca ihlaller gerçekleştikten sonra müdahale eden bir yapıdan ziyade, riskleri ve uyumsuzlukları ortaya çıkmadan önce tespit etmeye yardımcı olan öngörücü bir araca dönüşme potansiyeli bulunmaktadır.

Söz konusu yönetmelikler, bitki koruma ürünlerinin satış ve depolanmasına ilişkin denetim mekanizmalarını da modernize etmektedir. Ürünler yalnızca Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş toptancı ve perakendeciler aracılığıyla piyasaya arz edilebilecek olup, çevrim içi veya uzaktan satış yöntemleri yasaklanmıştır.

Takip sisteminin uygulanması, dijital yönetişimi güçlendirecek ve ortaya çıkan risklere yanıt verebilecek şekilde düzenleyici uygulamaların sürekli olarak geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.