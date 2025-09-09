ARTICLE
9 September 2025

Yeni İcra ve İflas Kanunu ("Cebri İcra Kanunu Taslağı") Hakkında

UA
Uluturk Attorney Partnership

Contributor

Turkey Insolvency/Bankruptcy/Re-Structuring
Uluturk Attorney Partnership

Taslak Bilgileri

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyuna sunulan 'Cebrî İcra Kanunu Taslağı' henüz yasalaşmamış olup görüşe açılmıştır. 31 Ocak 2026 tarihine kadar taslağa ilişkin görüş ve öneriler Bakanlığa iletilebilir niteliktedir.

Öne Çıkan Düzenlemeler ve Değerlendirme;

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'ndaki düzenlemelerden farklı olarak Cebri İcra Kanunu Tasarısı'nda yapılması planlanlanan değişiklikler aşağıda bilginize sunulmaktadır.

  • Kambiyo Senetleri ve Banka Alacaklarına İlişkin Takip Usulleri kaldırılmakta, genel ilamsız takip hükümlerine tabi olmaktadır.
  • İstinaf incelemesi sonuçlanana kadar icra işlemleri durdurulmakta; yalnızca bazı istisnai alacaklarda (nafaka,işçi alacakları vb.) icrai işlemlere devam edilebilecektir.
  • İlamsız icra takibi için yazılı belge ibrazı zorunlu hale getirilmektedir.
  • 'İtirazın kaldırılması' usulü kaldırılmakta, yerine 'itirazın iptali' davası getirilmektedir.
  • Deniz Cebrî İcra hükümleri tek başlık altında toplanmaktadır.
  • Şirketlerin yeniden yapılandırma usulleri, konkordato çatısı altında birleştirilmektedir.
  • Süresi içinde satış talep edilmeyen icra dosyaları işlemden kaldırılacaktır.
  • Teminatların nemalandırılması açıkça düzenlenmiş; ancak kamu düzeni denetimine dair belirsizlikler sürmektedir.
  • İcra müdürlerinin takdir yetkisi genişletilmektedir.

Özet

  • Taslak, alacaklı-borçlu dengesi açısından koruyucu düzenlemeler getirmekte, özellikle icra süreçlerini belgeye dayalı hale getirmekte ve borçlular için koruma unsurlarını artırmaktadır. Ancak kambiyo senetleri ve banka alacakları bakımından özel usullerin kaldırılmasının uygulamada yavaşlamalara neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Sonuç 

Yeni Cebri İcra Kanunu Taslağı, icra hukukunda köklü değişiklikler öngörmekte, borçlu haklarını güçlendirirken, alacaklıların tahsil süreçlerinde daha fazla ispat yükü ve gecikme riski doğurmaktadır. Taslak, henüz yasalaşmamış olup, TBMM sürecinin ardından yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Originally published 1 September 2025

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

