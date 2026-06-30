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30 June 2026

Von Frauenfeld via Reverse Triangular Merger an die Nasdaq

BK
Bär & Karrer

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Switzerland Corporate/Commercial Law
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GesKR 2/2026, 238-246 Journal

Am 1. Juli 2025 vollzogen die in Frauenfeld domizilierte Aebi Schmidt Holding AG ("Aebi Schmidt") und die an der Nasdaq kotierte U.S.-amerikanische The Shyft Group, Inc. ("Shyft") ihren Zusammenschluss zu einem weltweit führenden Hersteller von Spezialfahrzeugen. 

Die Transaktion wurde als sogenannter Reverse Triangular Merger strukturiert. Diese (in der Schweiz) nach wie vor umstrittene Transaktionsform wirft zahlreiche gesellschafts- und steuerrechtliche Fragen auf – von den Zustimmungserfordernissen über die aktienrechtlichen Anforderungen an die Kapitalerhöhung mittels Sacheinlage unter Einbindung eines Exchange Agent bis zur steuerlich optimierten Bildung von Kapitaleinlagereserven. 

Der Beitrag beleuchtet die gewählte Transaktionsstruktur im Detail, ordnet sie in die schweizerische Fusionsrechtsdogmatik ein und zeigt auf, wie durch die gezielte Kombination U.S.-amerikanischer und schweizerischer Rechtsinstrumente komplexe grenzüberschreitende Zusammenschlüsse erfolgreich umgesetzt werden können.

Von Frauenfeld via Reverse Triangular Merger an die Nasdaq

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