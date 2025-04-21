Создание Компании В Сфере Возобновляемой Энергии В Саудовской Аравии

Системы возобновляемых источников энергии способствуют защите окружающей среды и сокращению выбросов парниковых газов. Они также являются постоянным и чистым источником энергии, который может использоваться для производства электроэнергии из различных источников, таких как солнце и ветер, помогая увеличить разнообразие энергетического микса, который поставляет Королевство Саудовская Аравия. Наряду с этим, важным фактором является Создание компании в сфере возобновляемой энергии, что также положительно повлияет на экономику страны. Цель Королевства — достичь доли возобновляемых источников энергии в размере 50% к 2030 году, что окажет положительное влияние на укрепление национальной экономики и сохранение природных ресурсов.

Запуск услуг по возобновляемым энергетическим системам для собственного потребления направлен на то, чтобы позволить наибольшей части потребителей воспользоваться технологиями возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергию, ветряную энергию, переработку отходов в энергию, биомассу и системы хранения энергии в форме гибридных систем. Эта инициатива соответствует нормативным актам о «системах возобновляемых источников энергии для собственного потребления», связанным с распределительной системой в Королевстве Саудовская Аравия, которые были одобрены Советом директоров Саудовского регулятора электроэнергии.

Компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, пользуются множеством льгот, предоставленных властями Саудовской Аравии:

Саудовская Аравия предлагает несколько стимулирующих мер для создания компаний в сфере возобновляемых источников энергии:

1. Программа Mutajadeda от Саудовского фонда промышленного развития (SIDF):

Поддержка производства компонентов для возобновляемых источников энергии.

До 75% поддержки от стоимости проекта.

Сроки кредитования до 15 лет, включая льготный период до 36 месяцев.

Поддержка независимых производителей энергии (IPP).

Периоды предоплаты до 20 лет, с льготным периодом до 36 месяцев.

Поддержка распределенной солнечной энергетики.

До 75% поддержки от стоимости проектирования.

Сроки кредитования до 15 лет, включая льготный период до 36 месяцев.

Доступность для инвестиций в коммерческом и сельскохозяйственном секторах.

Цели программы:

Достижение национальных целей в области возобновляемых источников энергии.

Возможность местного производства для удовлетворения потребностей.

Процесс подачи заявки:

Регистрация и заполнение заявки.

Прохождение проверки на соответствие требованиям.

Оценка SIDF.

Подписание контракта после одобрения.

Связь с представителем SIDF.

Для создания компании в сфере возобновляемых источников энергии в Саудовской Аравии необходимо выполнить следующие шаги:

1. Запросить аутентификацию контракта в Министерстве иностранных дел (MOFA)

это документ, который подтверждает подлинность и законность контракта между иностранным инвестором и местным партнером или спонсором, если таковой имеется. Контракт должен включать имя, национальность и долю каждого партнера, тип и масштаб деятельности, капитал и срок действия компании, а также другие соответствующие данные.

2. Подать заявку на коммерческую лицензию в Министерстве инвестиций Саудовской Аравии (MISA)

это министерство направляет и поощряет иностранные предприятия в Саудовской Аравии. Инвестор должен заполнить онлайн-заявку на сайте MISA, предоставив информацию о компании, ее акционерах, капитале, деятельности, местоположении и ожидаемой финансовой выгоде. Инвестор также должен предоставить сопроводительные документы, такие как аутентифицированный контракт, технико-экономическое обоснование, технический отчет, финансовый отчет, сертификат регистрации, копию визы и банковскую выписку. MISA рассмотрит заявку и выдаст разрешение в течение десяти (10) рабочих дней, если все требования выполнены.

3. Аутентификация устава и получение коммерческой регистрации в Министерстве торговли (MOCI)

это министерство регистрирует и регулирует коммерческие субъекты в Саудовской Аравии. Инвестор должен заполнить онлайн-заявку на сайте MOCI, предоставив информацию о компании, ее акционерах, капитале, деятельности, местоположении и юридической структуре. Инвестор также должен предоставить сопроводительные документы, такие как аутентифицированный контракт, разрешение MISA, сертификат регистрации, копию визы и банковскую выписку. MOCI рассмотрит заявку и выдаст коммерческую регистрацию в течение пяти (5) рабочих дней, если все требования выполнены.

4. Открытие местного банковского счета

инвестор должен открыть банковский счет в Саудовской Аравии для внесения капитала компании и проведения финансовых операций. Соискатель должен предоставить документы, такие как разрешение MISA, коммерческую регистрацию, копию визы и письмо от MOCI, подтверждающее размер капитала. Инвестор может выбрать любой из банков, работающих в Саудовской Аравии, таких как Al Rajhi Bank, National Commercial Bank, Riyad Bank, Samba Financial Group или Saudi British Bank.

5. Соблюдение юридических и налоговых требований

инвестор должен соблюдать различные законы и нормативные акты, регулирующие бизнес в Саудовской Аравии. К ним относятся трудовое законодательство, социальное обеспечение, законы о закате, налогообложении, налог на добавленную стоимость, таможенное законодательство, экологическое законодательство и т. д., также могут применяться требования по подтверждению квалификации директора.

2. Национальная программа возобновляемых источников энергии (NREP)

Партнерства между государственным и частным секторами: содействие сотрудничеству для реализации масштабных проектов по возобновляемым источникам энергии.

содействие сотрудничеству для реализации масштабных проектов по возобновляемым источникам энергии. Стимулы: предоставляются различные льготы для проектов в области солнечной и ветряной энергии.

предоставляются различные льготы для проектов в области солнечной и ветряной энергии. Соответствие видению 2030: цель — генерировать 50% энергии из возобновляемых источников к 2030 году.

3. Зеленая инициатива Саудовской Аравии (SGI):

Экологическая направленность: Поддержка инициатив, способствующих устойчивости и снижению выбросов углерода.

Поддержка инициатив, способствующих устойчивости и снижению выбросов углерода. Гранты и стимулы: финансовая поддержка экологически чистых проектов.

Создание компании в сфере возобновляемой энергии в Саудовской Аравии представляет собой значительную возможность для сектора возобновляемой энергии внести свой вклад в этоту ключевую для охраны окружающей среды и снижения выбросов парниковых газов сферу.

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