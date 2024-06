CONVINUS Global Mobility Alert - Week 24.2024

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

NEWS UPDATE JUNE 14,2024

Finland: New EU Blue Card rules implemented

Finnland: Neue EU-Blue-Card-Regeln eingeführt

Finland has relaxed the rules for the EU Blue Card. The most important changes include:

New opportunities to gain work experience;

Shortened mandatory duration of the employment contract

and

lower minimum salaries.

These reforms are part of Finland's measures to meet the requirements of the EU Blue Card Directive 2021.

Finnland hat die Regeln für die Blaue Karte EU gelockert, zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Neue Möglichkeiten zur Erlangung von Berufserfahrung

Verkürzte obligatorische Dauer des Arbeitsvertrags

und

geringere Mindestgehälter.

Diese Reformen sind Teil der Massnahmen, mit denen Finnland die Anforderungen der EU-Richtlinie über die Blaue Karte 2021 erfüllt.

Switzerland: Increase in visa fees for all Schengen member states as of June 11, 2024

Schweiz: Erhöhung der Visagebühren aller Schengen-Mitgliedsstaaten per 11. Juni 2024

Due to a change in the Visa Code, visa fees were increased by the Schengen member states, including Switzerland as an associated member. On the Swiss side, the Federal Council approved this increase at its meeting on June 7, 2024.

Aufgrund einer Änderung im Visakodex wurden die Visumgebühren von den Schengen-Mitgliedsländern, so auch von der Schweiz als assoziiertes Mitglied erhöht. Auf Schweizer Seite hatte der Bundesrat dieser Erhöhung an seiner Sitzung vom 7. Juni 2024 gutgeheissen.

Italy - Switzerland: Signing of permanent tax rules for the home office

Italien - Schweiz: Unterzeichnung dauerhafter Steuerregelungen für das Homeoffice

At the beginning of June 2024, Swiss Federal Councillor Karin Keller-Sutter and Italian Minister of Economy and Finance Giancarlo Giorgetti signed an existing agreement on cross-border commuters. The Protocol of Amendment 2024 replaces the existing Memorandum of Understanding 2023.

The protocol permanently standardizes the taxation of home offices for cross-border commuters.

Introduction

Since January 1, 2024, all cross-border commuters have been able to

to work up to 25 percent of their working time from home.

What are the effects?

The home office has no impact

on the state that taxes income from employment

on the status of cross-border commuters.

Basis for the change protocol

The taxation rule is based on

a mutual agreement under which Switzerland and Italy reached an understanding in November 2023.

Protocol of amendment replaces the mutual agreement of November 10, 2023

The protocol of amendment that has now been signed will replace the mutual agreement: However, the key points of the existing regulation will not change.

Approval process / entry into force

The aforementioned protocol of amendment will enter into force as soon as the corresponding approval processes in both countries have been completed.

It will apply from January 1, 2024.

Anfang Juni 2024 haben die Schweizerische Bundesrätin Karin Keller-Sutter und der italienische Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti ein bestehendes Grenzgänger-Abkommen unterzeichnet. Das Änderungsprotokoll 2024 löst hiermit die vorhandene Verständigungsvereinbarung 2023 ab.

Das Protokoll normiert die Besteuerung von Homeoffice für Grenzgänger dauerhaft.

Einleitung

Seit dem 01.01.2024 haben alle Grenzgänger die Möglichkeit

bis zu 25 Prozent ihrer Arbeitszeit im Homeoffice zu leisten.

Was sind die Auswirkungen?

Das Homeoffice wirkt sich nicht aus:

auf den Staat, welcher die Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit besteuert

auf den Status von Grenzgängern.

Grundlage für das Änderungsprotokoll

Die Besteuerungsregel basiert auf

einer Verständigungsvereinbarung, im Rahmen derer sich die Schweiz und Italien im November 2023 geeinigt hatten.

Änderungsprotokoll löst die Verständigungsvereinbarung vom 10.11.2023

Das nun unterzeichnete Änderungsprotokoll wird die Verständigungsvereinbarung ablösen: An den Eckpunkten der bestehenden Regelung ändert sich aber nichts.

Genehmigungsprozess / Inkrafttreten

Das erwähnte Änderungsprotokoll tritt in Kraft, sobald die entsprechenden Genehmigungsprozesse in beiden Ländern abgeschlossen sind.

Es gilt ab dem 01.01.2024.

BEST PRACTICE

MIND THE GAP - CHALLENGES OF BREXIT IN SWITZERLAND

PART 2 - SOCIAL SECURITY - THE NEW AGREEMENT WITH THE UK

NORMAREYNOV, CONVINUS

Part 2: Social security - The new agreement with the UK

Since the United Kingdom (UK) left the EU on 01.01.2021, social security relations between Switzerland and the UK are no longer governed by the Agreement on the Free Movement of Persons (AFMP) between Switzerland and the EU.

A new bilateral agreement has been concluded to ensure that the coordination of social security systems between the two countries is as similar as possible to the situation before Brexit. This was already provisionally applied from 01.11.2021 and came into force on 01.10.2023.

Content of the Social Security Agreement

The new social security agreement between Switzerland and the United Kingdom goes beyond the usual bilateral agreements by incorporating many provisions from the existing EU regulations.

The agreement basically contains the same coordination principles as the Agreement on the Free Movement of Persons: equal treatment, determination of the applicable legislation, aggregation of insurance periods, export of benefits as well as administrative assistance and cooperation between authorities and institutions. However, the EU coordination regulations (Regulations No. 883/2004 and No. 987/2009) have been simplified and adapted to the needs of both countries.

Scope of the agreement

In contrast to the AFMP, the new social security agreement only contains bilateral provisions that exclusively coordinate the Swiss and British social security systems.

In territorial terms, the agreement applies to Switzerland, the United Kingdom and Gibraltar. However, it does not apply to the other Overseas Territories and Crown Dependencies of the United Kingdom. The 1968 Social Security Agreement remains valid for the Isles of Man, Jersey, Guernsey, Alderney, Herm and Jethou.

General social security coverage & exceptions for international assignments

The persons covered by the agreement are subject to the legislation of a single country (i.e. Switzerland or the UK). As a rule, this is the country in which the persons work. However, there are special regulations for certain groups of people, such as civil servants, seafarers and aircrew.

Self-employed persons and employees can be posted to the other contracting state for up to 24 months. The same conditions apply as under Regulation (EC) No. 883/2004: employees must have been insured in their country of origin for at least one month and self-employed persons for at least two months. The competent authorities of both countries may decide to extend the posting for up to a maximum of six years.

Non-employed family members (spouses, registered partners and children) who accompany the posted persons or diplomats remain insured in the country of origin together with the employed person.

Subordination in the case of employment in Switzerland and the UK

The new social security agreement between Switzerland and the UK essentially adopts the familiar 25% rule that has been applied for years in relations with the EU. In simplified terms, this means that social security contributions are paid in the country of residence if a substantial part of the gainful employment is carried out there (i.e. at least 25%).

CONCLUSION

The new social security agreement between Switzerland and the UK creates the long-awaited legal certainty and clarity following Brexit. It also simplifies social security subordination when working in both countries by closely following the regulations already in force with the EU and not reinventing the wheel.

However, existing cases and more complex social security subordination involving countries other than Switzerland, or the UK must be examined separately and cannot simply be dealt with under the new social security agreement. This is because it has become simpler, but by no means easy, to understand and correctly apply social security issues in an international context.

AUS DER PRAXIS

MIND THE GAP – HERAUSFORDERUNGEN DES BREXITS IN DER SCHWEIZ

TEIL 2 – SOZIALVERSICHERUNGEN – DAS NEUE ABKOMMEN MIT UK

NORMAREYNOV, CONVINUS

Teil 2: Sozialversicherungen – Das neue Abkommen mit UK

Seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) aus der EU am 01.01.2021 werden die sozialversicherungsrechtlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich nicht mehr durch das Freizügigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Schweiz und der EU geregelt.

Um die Koordination der Sozialversicherungssysteme zwischen den beiden Ländern wieder möglichst ähnlich wie vor dem Brexit zu gestalten, wurde ein neues bilaterales Abkommen abgeschlossen. Dieses wurde bereits ab dem 01.11.2021 vorläufig angewandt und trat am 01.10.2023 in Kraft.

Inhalt des Sozialversicherungsabkommen

Das neue Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich geht über die üblichen bilateralen Abkommen hinaus, indem es viele Regelungen aus den bereits bestehenden EU-Verordnungen übernimmt.

Das Abkommen enthält grundsätzlich die gleichen Koordinationsgrundsätze wie das Freizügigkeitsabkommen: Gleichbehandlung, Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschriften, Zusammenrechnung der Versicherungszeiten, Leistungsexport sowie Amtshilfe und Zusammenarbeit zwischen Behörden und Trägern. Die EU-Koordinationsregelungen (Verordnungen Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009) wurden jedoch vereinfacht und an die Bedürfnisse beider Staaten angepasst.

Geltungsbereich

Im Gegensatz zum FZA enthält das neue Sozialversicherungsabkommen nur bilaterale Bestimmungen, die ausschliesslich das schweizerische und das britische Sozialversicherungssystem koordinieren.

Räumlich gilt das Abkommen für die Schweiz, das Vereinigte Königreich und Gibraltar. Es findet jedoch keine Anwendung auf die übrigen Überseegebiete und Kronbesitzungen des Vereinigten Königreichs. Für die Inseln Man, Jersey, Guernsey, Alderney, Herm und Jethou bleibt das Sozialversicherungsabkommen von 1968 weiterhin gültig.

Grundsätzliche Sozialversicherungsunterstellung & Ausnahmen bei Entsendungen

Die vom Abkommen abgedeckten Personen unterliegen der Gesetzgebung eines einzigen Staates (d.h. der Schweiz oder UK). In der Regel ist dies der Staat, in dem die Personen arbeiten. Es gibt jedoch Sonderregelungen für bestimmte Personengruppen wie z.B. Beamte, Hochseeleute und Flugpersonal.

Unselbstständige und Arbeitnehmer können für bis zu 24 Monate in den jeweils anderen Vertragsstaat entsandt werden. Dabei gelten die gleichen Voraussetzungen wie gemäss Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Arbeitnehmer müssen mindestens einen Monat und selbstständig erwerbende mindestens zwei Monate im Herkunftsstaat versichert gewesen sein. Die zuständigen Behörden beider Staaten können eine Verlängerung der Entsendung auf bis zu maximal sechs Jahre beschliessen.

Nicht erwerbstätige Familienmitglieder (Ehepartner, eingetragene Partner und Kinder), die die entsandten Personen oder Diplomaten begleiten, bleiben zusammen mit der erwerbstätigen Person im Herkunftsstaat versichert.

Unterstellung bei Mehrfachtätigkeit

Das neue Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und UK übernimmt im Wesentlichen die bekannte 25%-Reglungen, die bereits seit Jahren im Verhältnis mit der EUAnwendung findet. Diese besagt vereinfacht, dass die Sozialversicherungsunterstellung im Wohnsitzstaat erfolgt, wenn dort ein wesentlicher Teil der Erwerbstätigkeit geleistet wird (d.h. mindestens 25%).

FAZIT

Das neue Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und UK schafft die lang ersehnte Rechtssicherheit und Klarheit nach dem Brexit. Zudem vereinfacht es die Sozialversicherungsunterstellung bei Tätigkeit in beiden Staaten, indem es sich eng an die bereits geltenden Regelungen mit der EU anlehnt und hier nicht das Rad neu erfindet.

Bestandsfälle sowie komplexere Sozialversicherungsunterstellungen, bei denen andere als die schweizerische oder britische involviert sind, sind jedoch separat zu prüfen und können nicht einfach unter dem neuen Sozialversicherungsabkommen abgehandelt werden. Denn mit diesem wurde es zwar einfacher, aber keinesfalls leicht, die Sozialversicherungsthematiken im internationalen Kontext zu verstehen und richtig anzuwenden.

