Short News January 18 , 2024

EU: Bulgaria and Romania to partially join Schengen area in March 2024

With effect from March 31, 2024, Bulgaria and Romania will partially join the European Schengen area. At the same time, border controls on air and sea traffic between Bulgaria, Romania and other countries in the Schengen area will be abolished, making air and sea traffic easier and faster, as the travelers concerned will no longer have to be checked at the borders.

For the time being, however, border controls on land travel between Bulgaria or Romania and other countries in the Schengen area will remain in place.

OUTLOOK: In the current year 2024, the European Council will continue talks on lifting land border controls with Bulgaria and Romania. However, no date has yet been set for a further vote on this issue.

OVERVIEW: The Schengen area is intended to ensure the unrestricted movement of people in Europe. To date, 23 of the 27 EU member states as well as Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland have belonged to it.

Türkiye: Visa-free travel to Türkiye has been extended to citizens of numerous countries

Since December 23, 2023, foreign nationals from Bahrain, Canada, Oman, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and the United States can travel to Türkiye visa-free for 90 days within any 180-day period for tourist or business purposes.

Singapore: Recent changes: Company turnover data must be updated before submitting new work permit applications / An online form must now be completed to report certain changes regarding the employment of foreign nationals

Employers in Singapore must update their company's last three years of financial turnover data in the Employment Pass Online system before they can submit a work pass application. If the turnover value for any particular year is not available, such as if the employer is a newly-opened business or the business was not in operation during that year, the company will have to indicate this by entering a 0 in the system until such data is available.

Foreign nationals holding Personalised Employment Passes and their employers in Singapore, who must report certain changes regarding the foreign national's employment (such as change in salary, termination of employment, or change of employment, among other changes) to the Ministry of Manpower (MOM), must now complete an online form instead of submitting the change to the MOM by email.

Kurznachrichten 18. Januar 2024

EU: Bulgarien und Rumänien treten dem Schengen-Raum im März 2024 teilweise bei

Mit Wirkung vom 31. März 2024 werden Bulgarien und Rumänien teilweise dem europäischen Schengen-Raum beitreten. Die Grenzkontrollen im Luft- und Schiffsverkehr zwischen Bulgarien, Rumänien und anderen Ländern des Schengen-Raums werden zum gleichen Zeitpunkt abgeschafft, sodass der Luft- und Seeverkehr einfacher und schneller wird, da die betroffenen Reisenden nicht mehr an den Grenzen kontrolliert werden müssen.

Bis auf weiteres werden allerdings die Grenzkontrollen bei Reisen auf dem Landweg zwischen Bulgarien oder Rumänien und anderen Ländern des Schengen-Raums beibehalten.

AUSBLICK: Im laufenden Jahr 2024 wird der Europäische Rat die Gespräche über die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen zu Bulgarien und Rumänien fortsetzen. Es wurde aber bisher noch kein Termin für eine weitere Abstimmung zu diesem Thema festgelegt.

ÜBERBLICK: Der Schengen-Raum soll uneingeschränkten Personenverkehr in Europa gewährleisten. Bislang gehörten ihm 23 der 27 EU-Mitgliedsländer sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz an.

Türkei: Die Visumsfreiheit für die Einreise in die Türkei wurde auf Staatsbürger zahlreicher Staaten ausgeweitet

Seit dem 23. Dezember 2023 können ausländische Staatsangehörige aus Bahrain, Kanada, Oman, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten für 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken visumfrei in die Türkei reisen.

Singapur: Aktuelle Änderungen: Aktualisierung der Umsatzdaten des Unternehmens vor der Einreichung neuer Arbeitsgenehmigungsanträge erforderlich / Für die Meldung bestimmter Änderungen in Bezug auf die Beschäftigung von Ausländern muss jetzt neu ein Online-Formular ausgefüllt werden

Arbeitgeber in Singapur müssen die Umsatzdaten ihres Unternehmens für die letzten drei Jahre im Employment Pass Online-System aktualisieren, bevor sie einen Antrag auf einen Arbeitspass stellen können. Wenn der Umsatzwert für ein bestimmtes Jahr nicht verfügbar ist - z. B. wenn es sich bei dem Arbeitgeber um ein neu eröffnetes Unternehmen handelt oder das Unternehmen in diesem Jahr nicht in Betrieb war, muss das Unternehmen dies durch Eingabe einer 0 in das System angeben, bis diese Daten verfügbar sind.

Ausländische Staatsangehörige, die im Besitz eines personalisierten Beschäftigungspasses sind, und ihre Arbeitgeber in Singapur, die dem Arbeitsministerium (MOM) bestimmte Änderungen in Bezug auf die Beschäftigung des ausländischen Staatsangehörigen melden müssen (z. B. Gehaltsänderung, Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder Wechsel des Arbeitsplatzes), müssen jetzt ein Online-Formular ausfüllen, anstatt die Änderung per E-Mail an das MOM zu übermitteln.

Social Security treaty - Social Security obligation for an assignment to Switzerland

Determining the correct social security status of an employee on a foreign assignment is fundamental. The employee's nationality, the duration of the assignment, the home country, the country of assignment, and the country in which the employee was covered by social insurance before the assignment abroad play a key role in this.

Situation

Consulting Inc., based in New York (USA), is seconding an employee with Brazilian nationality to its subsidiary in Zurich (Switzerland) for 3 years. He will support the Swiss employees in the introduction of new processes. The employee has been employed by Consulting Inc. in the USA for 5 years and was also covered by social security in the USA before his secondment to Switzerland. After his assignment abroad in Switzerland, he will return to the USA.

Can the employee remain subject to social insurance in the USA during his assignment abroad in Switzerland?

In this example, the employee can continue to be subject to the USA, as the basic conditions are met:

There is a social security agreement between Switzerland and the USA.

The employee's nationality is irrelevant.

The posting is at the intention and on behalf of the American employer.

The foreign assignment is limited to 3 years.

The employee is to return to the USA after the assignment in Switzerland.

The employee was subject to compulsory social insurance in the USA before the assignment abroad.

The employee will not be assigned to a position for which another employee from the USA was previously assigned.

After checking whether a person can remain insured in their home country (here: USA), the scope must be clarified.

The social insurance agreement between Switzerland and the USA only covers the following branches of social insurance: Old Age and Survivors' Insurance / Disability Insurance (AHV/IV)

In principle, an exemption in Switzerland for a posting from the USA can only be made for AHV/IV and contributions would have to be paid in Switzerland for all other branches of social insurance. For an exemption to be granted in Switzerland, a Certificate of Coverage must be obtained from the social security authorities in the USA. In Switzerland, you would apply for this certificate via the ALPS.

What exactly does this mean for the individual branches of insurance?

AHV/IV: Exemption in Switzerland and continued payment of contributions in the USA

Unemployment insurance: Exemption in Switzerland, as not subject to AHV/IV

Occupational benefits insurance: exemption in Switzerland

Accident insurance: there is no insurance coverage in Switzerland for the first year, as compulsory insurance only begins in the second year. However, if the employee has equivalent accident insurance coverage in the USA, an application can be made to the Swiss accident insurance company to exempt the employee from the obligation to pay contributions.

Health insurance: If the employee can provide proof of equivalent health insurance coverage, the employee can be exempted from the health insurance obligation upon separate application. The application must be submitted within 3 months of taking up residence in Switzerland.

The following administrative steps must therefore be taken:

Obtain a certificate of coverage in the USA

Possibly apply for exemption from the accident insurance obligation

Possible application for exemption from compulsory health insurance

During the assignment in Switzerland, the employee will continue to pay social security contributions in the USA

Conclusion

By carefully examining the facts of the case, as in our example, social security contributions can be made in the correct country and the employee can be granted the appropriate insurance cover.

Bilaterales Abkommen – Sozialversicherungspflicht bei einer Entsendung in die Schweiz

Die Bestimmung der richtigen Sozialversicherungsunterstellung des Arbeitnehmers bei einem Auslandseinsatz ist elementar. Hierfür spielen die Staatsangehörigkeit des Arbeitnehmers, die Dauer des Einsatzes, das Heimatland sowie Einsatzland und das Land, in dem der Arbeitnehmer vor dem Auslandseinsatz sozialversichert war, eine zentrale Rolle.

Situation

Die Consulting Inc mit Sitz in New York (USA) entsendet für 3 Jahre einen Mitarbeiter mit brasilianischer Staatsangehörigkeit in das Tochterunternehmen in Zürich (Schweiz). Er soll die Schweizer Mitarbeiter bei der Einführung von neuen Prozessen unterstützen. Der Mitarbeiter ist seit 5 Jahren bei der Consulting Inc in den USA angestellt und war vor der Entsendung in die Schweiz auch in den USA sozialversichert. Nach seinem Auslandseinsatz in der Schweiz wird er wieder zurück in die USA gehen.

Kann der Mitarbeiter weiter während seines Auslandseinsatzes in der Schweiz der Sozialversicherung in den USA unterstellt bleiben?

In diesem Beispiel kann der Mitarbeiter weiterhin in den USA unterstellt bleiben, da die grundlegenden Bedingungen erfüllt sind:

Es besteht ein Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und den USA.

Die Staatsangehörigkeit des Mitarbeiters spielt hierfür keine Rolle

Die Entsendung ist in Absicht und Auftrag des amerikanischen Arbeitgebers.

Der Auslandseinsatz ist befristet auf 3 Jahre.

Der Mitarbeiter soll nach dem Einsatz in der Schweiz wieder zurück in die USA gehen.

Der Mitarbeiter war vor dem Auslandseinsatz in den USA der Sozialversicherungspflicht unterstellt.

Der Mitarbeiter wird nicht für eine Stelle eingesetzt, für die vorher bereits ein anderer Mitarbeiter aus den USA entsandt war.

Nach der Prüfung, ob eine Person im Heimatland (hier: USA) weiterhin versichert bleiben kann, muss der Umfang geklärt werden.

Im Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und den USA sind lediglich die folgenden Sozialversicherungszweige enthalten: Alters- und Hinterlassenenversicherung / Invalidenversicherung (AHV/IV)

Grundsätzlich kann eine Befreiung in der Schweiz bei einer Entsendung aus den USA auch nur für die AHV/IV vorgenommen werden und für alle übrigen Sozialversicherungszweige müssten Beiträge in der Schweiz bezahlt werden. Damit eine Befreiung in der Schweiz vorgenommen werden kann, muss eine Entsandtenbescheinigung (Certificate of Coverage) bei der Sozialversicherungsbehörde in den USA eingeholt werden. In der Schweiz würde man diese Bescheinigung über das ALPS beantragen.

Wie sieht dies konkret für die einzelnen Versicherungszweige aus?

AHV/IV: Befreiung in der Schweiz und Bezahlung der Beiträge weiterhin in den USA

Arbeitslosenversicherung: Befreiung in der Schweiz, da keine Unterstellung in der AHV/IV

Berufliche Vorsorge: Befreiung in der Schweiz

Unfallversicherung: im ersten Jahr besteht kein Versicherungsschutz in der Schweiz, denn die Versicherungspflicht beginnt erst ab dem zweiten Jahr. Wenn in den USA jedoch ein gleichwertiger Unfallversicherungsschutz für den Mitarbeiter besteht, kann ein Antrag bei der Schweizer Unfallversicherung gestellt werden, damit der Mitarbeiter von der Beitragspflicht befreit wird.

Krankenversicherung: Sofern der Mitarbeiter einen gleichwertigen Krankenversicherungsschutz vorweisen kann, kann der Mitarbeiter auf separaten Antrag von der Krankenversicherungspflicht befreit werden. Der Antrag muss innerhalb von 3 Monaten nach Wohnsitznahme in der Schweiz gestellt werden.

Es müssen somit die folgenden administrativen Schritte vorgenommen werden:

Einholung der Enstandtenbescheinigung in den USA

Möglicherweise Gesuch um Befreiung von der Unfallversicherungspflicht

Möglicherweise Gesuch um Befreiung von der Krankenversicherungspflicht

Während der Entsendung in der Schweiz bezahlt der Mitarbeiter dann weiterhin seine Sozialversicherungsbeiträge in den USA.

Schlussfolgerung

Mit der genauen Prüfung des Sachverhaltes, wie in unserem Beispiel, kann die Sozialversicherungsunterstellung im richtigen Land vorgenommen werden und dem Mitarbeiter kann der angemessene Versicherungsschutz gewährt werden.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.