Short News December 21, 2023

Switzerland: Changes to social insurance as of January 1, 2024

Since the AHV pension will not be increased until January 1, 2025, the key figures in social insurance will not change in 2024:

Maximum full pension per month: CHF 2,450

BVG coordination deduction: CHF 25,725

Maximum pensionable salary for BVG: CHF 88,200

Maximum insured salary for ALV and UVG: CHF 148,200

The AHV reform (AHV21) comes into force on 1.1.2024, which includes the introduction of a reference age of 70 for men. The retirement age remains the same. This means that if a person has already reached retirement age but still wishes to work after this age, they will continue to pay AHV contributions until they reach the reference age. The reference age for women will not be adjusted until 2025.

China: Simplification of the visa process

The Chinese government has been working on simplifying the visa application process since October. In the meantime, it has also successfully implemented this in some countries. One part of the simplification is that people no longer must submit their visa application in person but can do so by post or online. In addition, the number of previous trips has been reduced, as has information on the level of education.

Finally, the number of countries whose nationals can travel through without a visa for up to 6 days has been increased to 54 countries. These include 25 countries from the Schengen area, including Switzerland.

Saudi Arabia: Significant reduction in fines for labour market violations

Fines have been reduced by the Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) by up to 90% in some cases. We have listed some of the adjusted fines below:

Hiring a foreigner without a valid work permit: SAR 10'000 (approx. CHF 2'302 / approx. EUR 1946)

Employment of a foreigner not in the specified job according to the work permit: SAR 300 to SAR 1,000 (approx. CHF 69 to CHF 230 / approx. EUR 73 to EUR 243)

Employment of a foreigner for a job for which only Saudi Arabian nationals may be employed: SAR 2,000 to SAR 8,000 (approx. CHF 460 to CHF 1,841 / approx. EUR 486 to EUR 1,946)

Kurznachrichten 21. Dezember 2023

Schweiz: Änderungen per 1. Januar 2024 im Sozialversicherungsbereich

Aufgrund dessen, dass die AHV-Rente erst per 1. Januar 2025 angehoben werden, ändern sich die Eckwerte in der Sozialversicherung in 2024 nicht:

Maximale Vollrente pro Monat: CHF 2'450

Koordinationsabzug BVG: CHF 25'725

Maximal anrechenbarer Lohn bei der BVG: CHF 88'200

Maximal versicherter Lohn bei ALV und UVG: CHF 148'200

Per 1.1.2024 tritt die AHV-Reform (AHV21) in Kraft, welche unter anderem die Einführung eines Referenzalters von Alter 70 für Männer mit sich zieht. Das Rentenalter bleibt bestehen. Dies bedeutet, dass wenn eine Person bereits das Rentenalter erreicht hat, jedoch danach noch arbeiten möchte, sie bis zum Erreichen des Referenzalters noch rentenbildend AHVBeiträge bezahlen. Das Referenzalter für Frauen wird erst ab 2025 angeglichen.

China: Vereinfachung des Visums-Prozesses

Seit Oktober ist die chinesische Regierung bereits daran, den Beantragungsprozess eines Visums zu vereinfachen. Dies hat sie auch in der Zwischenzeit in einigen Ländern erfolgreich durchgesetzt. Ein Teil der Vereinfachung besteht darin, dass Personen nicht mehr persönlich das Visumsgesuch einreichen müssen, sondern dies postalisch oder online vornehmen können. Des Weiteren ist die Angabe der Anzahl von vorherigen Reisen gekürzt worden sowie Angaben in Bezug auf den Ausbildungsgrad.

Letztendlich wurde auch die Anzahl der Länder, deren Staatsangehörige ohne ein Visum für bis zu 6 Tage durchqueren können, auf 54 Länder erhöht. Hierzu zählen unter anderem 25 Länder aus dem Schengenraum, inklusive der Schweiz.

Saudi-Arabien: Erhebliche Reduktion der Bussen bei Arbeitsmarktverletzungen

Die Bussen wurden teilweise um bis zu 90 % von dem Ministerium für Arbeitsmarkt und Sozialentwicklung (MHRSD) reduziert. Nachfolgend haben wir einige der angepassten Bussen aufgelistet:

Anstellung eines Ausländers ohne eine gültige Arbeitsbewilligung: SAR 10'000 (ca. CHF 2'302 / ca. EUR 1946)

Anstellung eines Ausländers nicht in dem angegebenen Job gemäss der Arbeitsbewilligung: SAR 300 bis SAR 1'000 (ca. CHF 69 bis CHF 230 / ca. EUR 73 bis EUR 243)

Anstellung eines Ausländers für eine Arbeitsstelle, für welche nur saudi-arabische Staatsangehörige angestellt werden dürfen: SAR 2'000 bis SAR 8'000 (ca. CHF 460 bis CHF 1'841 / ca. EUR 486 bis EUR 1'946)

Best Practice

The accompanying family is often forgotten

Although we are all aware that the family is very important, especially in the context of assignments, it is often forgotten. The still very high number of aborted assignments due to family issues should not be ignored.

When planning a foreign assignment, the focus is placed on the employee, as there are already several discussion points and legal clarifications that need to be made. Only after the remuneration package including all allowances has been put together, the assignment contract signed, and the work permit obtained can the actual foreign assignment begin.

Example

Drinks AG, based in Zurich, would like to send its employee Reto Meier to the USA for two years. His wife and two children as well as his mother-in-law are to accompany him.

HR has already prepared everything for Mr. Meier but has completely overlooked the fact that his wife and children will also be accompanying him.

What needs to be done for the family so that they can accompany Mr. Meier to the USA?

Solution

The first step would be to apply for a residence permit for the wife and the two children within the framework of family reunification in the USA. In addition, it should be clarified to what extent the mother-in-law can also obtain a residence permit for the USA for two years. If this is not the case, alternatives should be examined. The costs of the residence permit for the family are usually paid by the employer. Depending on the definition of family, this includes the costs for the mother-inlaw's residence permit.

If the two children are of school age, the second step should be to look for a school that meets their needs. An international or German school may be a good option, with the understanding that both children will return to Switzerland after two years and continue their school career here. The school costs incurred are often covered by the employer during the assignment abroad.

In a third step, the wife's situation should be examined more closely. If the wife wishes to work in the USA during the assignment abroad and the corresponding diplomas are required, it should be checked whether the existing Swiss diplomas are recognized in the USA.

Often the spouses are gainfully employed in their home country before the assignment abroad and have to give up their jobs. In some cases, the employee also requests that the loss of the spouse's income should be compensated by the employer. We recommend paying a lump sum (spousal support), which the spouse can then use to attend further training courses in the country of assignment, for example. This also promotes the spouse's integration into the country of assignment.

The fourth step, and one of the most important, is about family insurance coverage.

As part of the international health insurance taken out for the employee, the accompanying family, including the mother-inlaw, can usually be included without further ado.

Depending on the social security agreement, it must be checked whether the accompanying family is also insured under the AHV/IV during the assignment abroad. By the provisions of the social security agreement between the USA and Switzerland, co-insurance of the non-working family is included. The employer should take care of the necessary formalities and clarifications so that the insurance coverage can be clearly defined during the assignment abroad.

However, this does not include the mother-in-law. This means that she would have to be considered separately and, depending on her situation and age, apply for continued insurance voluntarily.

If the wife takes up gainful employment in the USA, co-insurance is not possible. Here, too, there is the possibility of reviewing continued insurance voluntarily.

Finally, the accompanying family should also be granted one flight home per year so that the connection to the home country is maintained

Die begleitende Familie geht häufig vergessen

Obwohl uns allen bewusst ist, dass die Familie gerade im Rahmen von Entsendungen sehr wichtig ist, geht diese doch häufig vergessen. Die nach wie vor sehr hohen Zahlen von Entsendungsabbrüchen, basierend auf der Familie, sind nach wie vor nicht ausser Acht zu lassen.

Bei der Planung eines Auslandseinsatzes wird der Fokus auf den Mitarbeiter gesetzt, denn schon hierzu gibt es eine Vielzahl von Diskussionspunkten sowie auch rechtliche Abklärungen, welches zu treffen gilt. Erst nachdem das Vergütungspaket inklusive aller Zulagen geschnürt, der Entsendungsvertrag unterschrieben und die Arbeitsbewilligung eingeholt ist, kann der eigentliche Auslandseinsatz beginnen.

Beispiel

Die Drinks AG mit Sitz in Zürich möchte ihren Mitarbeiter Reto Meier für 2 Jahre in die USA entsenden. Seine Ehefrau und seine beiden Kinder sowie seine Schwiegermutter sollen ihn begleiten.

Für Herrn Meier hat das HR bereits alles vorbereitet, aber es ist dabei vollkommen untergegangen, dass seine Frau und die Kinder ihn ebenfalls begleiten.

Was müsste für die Familie getan werden, damit sie Herrn Meier in die USA begleiten können?

Lösun

In einem ersten Schritt müsste für die Ehefrau und die beiden Kinder eine Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs für die USA beantragt werden. Zudem müsste abgeklärt werden, inwieweit die Schwiegermutter ebenfalls eine Aufenthaltsbewilligung für die USA für die zwei Jahre erhalten kann. Sollte dies nicht der Fall sein, sollten Alternativen geprüft werden. Die Kosten für die Aufenthaltsbewilligung für die Familie werden in der Regel vom Arbeitgeber bezahlt. Dies schliesst, je nach Definition von Familie, die Kosten für die Aufenthaltsbewilligung der Schwiegermutter mit ein.

Sofern die beiden Kinder schulpflichtig sind, sollte in einem zweiten Schritt eine Schule gesucht werden, die den Bedürfnissen entspricht. Möglicherweise ist eine internationale oder deutsche Schule eine gute Option, mit dem, dass die beiden Kinder nach 2 Jahren wieder zurück in die Schweiz kommen werden und hier ihre Schulkarriere weiterführen. Die anfallenden Schulkosten werden häufig vom Arbeitgeber während des Auslandseinsatzes übernommen

In einem dritten Schritt sollte die Situation der Ehefrau genauer angeschaut werden. Für den Fall, dass die Ehefrau während des Auslandseinsatzes in den USA arbeiten möchte und dafür entsprechende Diplome notwendig sind, sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Schweizer Diplome in den USA anerkannt werden.

Häufig sind die Ehepartner vor dem Auslandseinsatz im Heimatland erwerbstätig und müssen ihre Arbeitsstelle aufgeben. In einigen Fällen kommt der Mitarbeiter auch mit dem Wunsch, dass der Verlust des wegfallenden Einkommens des Ehepartners, vom Arbeitgeber ausgeglichen werden soll. Wir empfehlen, eher die Zahlung einer Pauschale (Spousal Support), mit der der Ehepartner dann bspw. an Weiterbildungskursen im Einsatzland teilnehmen kann. Dies fördert dann auch gleichzeitig die Integration des Ehepartners im Einsatzland

Der vierte Schritt und der mit aus wichtigstem Schritt dreht sich um den Versicherungsschutz der Familie.

Im Rahmen der internationalen Krankenversicherung, welche für den Mitarbeiter abgeschlossen wird, kann die begleitende Familie und hier auch die Schwiegermutter in der Regel ohne weiteres eingeschlossen werden.

Je nach Sozialversicherungsabkommen ist zu prüfen, ob die begleitende Familie während des Auslandseinsatzes im Rahmen der AHV/IV mitversichert ist. Gemäss den Regelungen des Sozialversicherungsabkommens zwischen den USA und der Schweiz ist die Mitversicherung der nicht erwerbstätigen Familie eingeschlossen. Die notwendigen Formalitäten und Abklärungen sollten vom Arbeitgeber übernommen werden, sodass der Versicherungsschutz auch während des Auslandseinsatzes klar definiert werden kann.

Allerdings schliesst dies die Schwiegermutter nicht mit ein. Dies bedeutet für sie müsste separat dies angesehen werden und je nach Situation und Alter die Weiterversicherung auf freiwilliger Basis beantragt werden.

Sofern die Ehefrau in den USA eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würde, ist die Mitversicherung nicht möglich. Auch hier besteht die Möglichkeit der Prüfung der Weiterversicherung auf freiwilliger Basis.

Letztendlich sollte der begleitenden Familie auch ein Heimflug pro Jahr gewährt werden, sodass die Verbindung zum Heimatland aufrechterhalten bleibt.

