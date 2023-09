ARTICLE

Short News September 15, 2023

Luxembourg: Introduction of higher penalties for illegal work

As of September 1, 2023, the Luxembourg government has introduced tougher penalties for undeclared work. Anyone who hires a foreigner without a regular permit will risk a fine of up to EUR 10'000 (instead of EUR 2'500 as before). Offenses include not only hiring illegal foreigners but also hiring victims of human trafficking and imposing abusive working conditions, including gender discrimination.

United Kingdom: Introduction of transit visas for Georgian and Russian citizens

All Georgian and Russian citizens who need to travel through the UK after October 5, 2023, will have to apply for a transit visa before traveling. This is for transit stays in the UK that last less than 48 hours and where the individual is leaving the airport terminal, or when baggage needs to be collected or checked in for an onward flight.

Egypt: Restriction of entry requirements for Canadian citizens

The government in Egypt had announced over the summer that the issuance of e-visas and visas upon entry into Egypt would no longer be permitted for Canadian citizens as of September 1, 2023. Now, this change will be delayed until October 1, 2023. Beginning in October, Canadian citizens will be required to apply for and secure a visa prior to entering Egypt.

Kurznachrichten 15. September 2023

Luxemburg: Einführung höheren Strafen für Schwarzarbeit

Per 1. September 2023 hat die luxemburgische Regierung härtere Strafen für Schwarzarbeit eingeführt. Wer einen Ausländer ohne reguläre Bewilligung einstellt, riskiert eine Busse von bis zu 10'000 EUR (anstatt 2'500 EUR wie bisher). Zu den Verstössen gehören nicht nur die Einstellung von sich illegal aufhaltenden Ausländern, sondern auch die Einstellung von Opfern des Menschenhandels sowie die Auferlegung missbräuchlicher Arbeitsbedingungen inklusive Geschlechtsdiskriminierung.

Vereinigtes Königreich: Einführung von Transitvisa für georgische und russische Staatsbürger

Alle georgischen und russischen Staatsbürger, die nach dem 5. Oktober 2023 über das Vereinigte Königreich reisen müssen, haben ein Transitvisum vor der Reise zu beantragen. Es geht dabei um Transitaufenthalte im Vereinigten Königreich, die weniger als 48 Stunden dauern und bei denen der Betroffene das Flughafengebäude verlässt oder aber, wenn das Gepäck abgeholt oder für einen Weiterflug eingecheckt werden muss.

Ägypten: Restriktion der Einreisevorschriften für kanadische Staatsbürger

Die Regierung in Ägypten hatte im Sommer angekündigt, dass die Ausstellung von E-Visa und Visa bei der Einreise in Ägypten für kanadische Staatsbürger ab dem 1. September 2023 nicht mehr zulässig sein wird. Nun wird diese Änderung bis zum 1. Oktober 2023 verschoben. Ab Oktober müssen kanadische Staatsbürger ein Visum vor der Einreise in Ägypten beantragen und sichern.

Best Practice

Settlement permit in Switzerland – C-permit

Challenges

After 10 years of regular and uninterrupted residence in Switzerland, a foreigner may apply for a C settlement permit. In the last 5 years before applying, the foreigner must have been in possession of a B residence permit. If there are no reasons for revocation in the sense of Art. 62 and 63 of the Foreigners and Integration Act and the person is integrated, nothing stands in the way of the settlement permit.

With integration, the legislator means the conformity of the behavior with the Swiss legislation, the language abilities, and the participation in the economic life in Switzerland. Very often, the conformity of behavior is related to the participation in the economic life. In the case of language skills, the required language skills are specified for each constellation of acquiring a settlement permit (regular and early issuance, family reunification).

The list of documents is long for third-country nationals. The most important documents are listed below:

Extract of Criminal record (for children from the age of 10).

Confirmation from the municipalities of residence for the last three years about any social welfare benefits received.

Original excerpt from the debt collection register (for children over 16 years of age; including detailed excerpt from the loss certificate register) of the municipalities of residence for the last three years.

Certificate attesting to the applicant's command of the German language orally at level A2 (speaking, listening) and in writing at level A1 (writing, reading). The accepted language certificates are telc, Goethe, ÖSD, SDS, TestDaF, KDE or fide (always to be clarified in advance by the canton, depending on the official language).

Current employment contract and current payslip.

Personal data (name and date of birth) and addresses of all children and children of the foreign spouse.

Practice shows that if the formal requirements are met (no debt collection, no penalties, no dependency on social welfare due to continuous employment, existence of the accepted language diploma), the settlement permit is granted without further ado.

Characteristics of the C-permit at a glance:

Discretionary decision = in principle no entitlement, except for spouses of Swiss nationals and permanent residents

Unlimited, despite control period of 5 years - In case of "integration deficits" downgrading to B permit

Without conditions (only reasons for revocation according to Art. 62 and 63 Foreigners and Integration Act)

Change of employer possible within all Switzerland

Change of canton, if no grounds for revocation according to Art. 63 Foreign Nationals and Integration Act

Early issuance in case of uninterrupted residence of 5 years and language level B1 (all other criteria must also be met)

EU/EFTA citizens must provide proof of language proficiency if not native speakers in the canton of residence.

Ordinary taxation with tax declaration instead of withholding tax by employer

Since the revision of the law in 2019, it has been possible for permanent residents who have lived in Switzerland for more than 15 years to be expelled from Switzerland, for example, due to drawing social welfare benefits through no fault of their own.

In the case of a Turkish woman who had lived in Switzerland for more than 20 years, the authorities downgraded her to a B residence permit because she separated from her husband and was not gainfully employed. The mother of 5 was also illiterate. Due to the lack of financial means, she and her children became dependent on social welfare. The cantonal migration authority, therefore, ordered the downgrading to a B permit. After a long legal process, she managed to prove that the welfare dependency was not her fault. Consequently, the court cancelled the downgrading.

Since the beginning of 2019, 597 people have been downgraded from a C to a B permit according to statistics from the State Secretariat for Migration (SEM). Most in the cantons of Zurich (170 cases) and Aargau (111 cases), followed by Berne, BaselLandschaft and Thurgau. People from Serbia, Turkey and northern Macedonia had their C permits revoked most frequently. Each canton interprets "integration deficits" differently.

However, the Federal Supreme Court has ruled in its last leading decision (decision of October 19, 2021 (2C_667/2020) that a downgrade can only be imposed in case of serious integration deficits. A warning would first have to be issued prior to a downgrade. In the case of a Kosovar citizen, the Federal Court overturned the downgrade, even though he had several road traffic convictions, they were still minor and had occurred before the 2019 revision of the law.

No change in the practice of the cantonal migration offices is expected yet, so the legal process is the alternative as an appeal protection.

Niederlassungsbewilligung in der Schweiz – C-Bewilligung

Herausforderungen

Nach 10 Jahren regelmässigen und ununterbrochenem Aufenthalt in der Schweiz darf ein Ausländer einen Antrag auf Erteilung einer Niederlassungsbewilligung C stellen. In den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung muss der Ausländer im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung B gewesen sein. Wenn keine Widerrufsgründe im Sinne von Art. 62 und 63 des Ausländerund Integrationsgesetzes vorliegen sowie die Person integriert ist, steht der Aufenthaltsbewilligung nichts im Wege.

Mit Integration meint der Gesetzgeber die Konformität des Verhaltens mit der Schweizer Gesetzgebung, die Sprachfähigkeiten und die Teilnahme am Wirtschaftsleben in der Schweiz. Sehr oft hängt die Konformität des Verhaltens mit der Teilnahme am Wirtschaftsleben zusammen. Bei den Sprachfähigkeiten sind die erforderlichen Sprachniveaus für jede Konstellation des Erwerbs der Niederlassungsbewilligung (ordentliche und vorzeitige Erteilung, Familiennachzug) festgelegt.

Die Liste der Unterlagen ist für Drittstaatsangehörige lang. Nachfolgend werden die wichtigsten Unterlagen aufgelistet:

Strafregisterauszug (für Kinder ab dem 10. Lebensjahr)

Bestätigung der Wohngemeinden der letzten drei Jahre über allfälligen Sozialhilfebezug

Betreibungsregisterauszug (für Kinder ab dem 16. Lebensjahr; inklusive detailliertem Auszug aus dem Verlustscheinregister) der Wohngemeinden der letzten drei Jahre im Original

Zertifikat, das der gesuchstellenden Person bescheinigt, die deutsche Sprache mündlich auf Niveau A2 (Sprechen, Hören) und schriftlich auf Niveau A1 (Schreiben, Lesen) zu beherrschen. Die akzeptierten Sprachzertifikate sind das telc, Goethe, ÖSD, SDS, TestDaF, KDE oder fide (immer kantonal je nach Amtssprache im Voraus abzuklären).

Aktueller Arbeitsvertrag und aktuelle Lohnabrechnung.

Angabe der Personalien (Name und Geburtsdatum) und Adressen aller Kinder und der Kinder des ausländischen Ehegatten oder der ausländischen Ehegattin.

Die Praxis zeigt, dass bei Erfüllung der formellen Voraussetzungen (keine Betreibungen, keine Strafen, keine Sozialhilfeabhängigkeit durch andauernde Erwerbstätigkeit, Vorhandensein des anerkannten Sprachdiploms) die Niederlassungsbewilligung ohne weiteres erteilt wird.

Charakteristika der C-Bewilligung im Überblick:

Ermessensentscheid = grundsätzlich kein Anspruch, ausser bei Ehegatten von Schweizern und Niedergelassenen

Unbefristet, trotz Kontrollfrist von 5 Jahren - Bei «Integrationsdefiziten» Rückstufung auf B-Bewilligung

Ohne Bedingungen (nur Widerrufsgründe nach Art. 62 und 63 Ausländer- und Integrationsgesetz)

Stellenwechsel innerhalb der ganzen Schweiz möglich

Kantonswechsel, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 63 Ausländer- und Integrationsgesetzes vorliegen

Vorzeitige Erteilung bei ununterbrochenem Aufenthalt von 5 Jahren und bei Sprachniveau B1 (alle anderen Kriterien müssen auch erfüllt sein)

EU/EFTA Staatsbürger müssen einen Sprachnachweis erbringen, wenn nicht muttersprachig im Wohnsitzkanton

Ordentliche Besteuerung mit Steuerklärung anstatt Quellensteuer durch den Arbeitgeber

Seit der Gesetzesrevision von 2019 ist es möglich, dass auch Niedergelassene die länger als 15 Jahre in der Schweiz leben, beispielsweise aufgrund von unverschuldetem Sozialhilfebezug aus der Schweiz weggewiesen werden.

Im Fall einer Türkin, die über 20 Jahre in der Schweiz lebte, hat die Behörde die Rückstufung auf eine Aufenthaltsbewilligung B verfügt, weil sie sich vom Mann trennte und keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen ist. Die 5-fache Mutter war zudem Analphabetin. Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel wurden sie und ihre Kinder sozialhilfeabhängig. Die kantonale Migrationsbehörde verfügte deshalb die Rückstufung. Nach langem gerichtlichem Weg gelang es ihr nachzuweisen, dass der Sozialhilfebezug unverschuldet war. Daher hat das Gericht die Rückstufung aufgehoben.

Seit Anfang 2019 wurden 597 Personen von einer C- auf eine B-Bewilligung zurückgestuft - gemäss der Statistik vom Staatssekretariat für Migration (SEM). Die meisten in den Kantonen Zürich (170 Fälle) und Aargau (111 Fälle), gefolgt von Bern, Basel-Landschaft und Thurgau. Am häufigsten wurde Menschen aus Serbien, der Türkei und Nordmazedonien die CBewilligung entzogen. Jeder Kanton interpretiert die «Integrationsdefizite» unterschiedlich. Das Bundesgericht hat aber in seinem letzten Leitentscheid (Urteil vom 19. Oktober 2021 (2C_667/2020) entschieden, dass eine Rückstufung nur bei ernsthaften Integrationsdefiziten verfügt werden kann.

Eine Verwarnung müsste zuerst im Vorfeld einer Rückstufung ergehen. Im Fall eines kosovarischen Staatsbürgers hob das Bundesgericht die Rückstufung auf, auch wenn er mehrere Strassenverkehrsurteile hatte, waren diese immer noch im Bagatellbereich und hatten sich vor der Gesetzesrevision von 2019 ereignet.

Erwartet wird noch keine Veränderung der Praxis der kantonalen Migrationsämter, deshalb ist der Rechtsweg die Alternative als Rechtsmittelschutz.

