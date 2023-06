ARTICLE

Short News June 22, 2023

European Union

Introduction of the digital Schengen visa

The European Commission has announced the digitalization of the Schengen visa as part of the process simplification. The application would be submitted online and instead of the classic visa stamp; there would only be a digital visa. This procedure would not only simplify the process, but also minimize visa falsifications and increase travel security.

Australia

No labor market tests for British citizens and permanent residents

In Australia, the regulation has now come into force according to which British citizens and residents are not subject to labor market tests if they want to work in Australia. This shortens the entire visa process to 1 to 2 months. This measure was taken in the context of the Skilled Worker Shortage (subclass 482).

Germany

Suspension of appeal procedure against negative visa decisions in China (mainland), Morocco and Turkey

The German representations abroad are faced with very long processing times as well as a very high volume of work. To support the staff, the German Government has decided to temporarily suspend the appeal procedure against negative visa decisions in China (mainland), Morocco and Turkey. In exchange, the representation officers must write more detailed rejection decisions. However, the rejected applicants are given the opportunity to have the rejection reviewed by the courts or to then submit a new application.

Kurznachrichten 22. Juni 2023

Europäische Union

Einführung des digitalen Schengen-Visums

Die Europäische Kommission hat im Rahmen der Prozessvereinfachung die Digitalisierung des Schengenvisums angekündigt. Der Antrag würde online eingereicht und anstelle der klassischen Visumsstempel, gäbe es nur noch ein digitales Visum. Dieses Prozedere würde nicht nur das Verfahren vereinfachen, sondern auch die Visumsfälschungen reduzieren sowie die Reisesicherheit erhöhen.

Australien

Keine arbeitsmarktliche Überprüfung für britische Staatsbürger und Aufenthalter Grossbritanniens

In Australien ist nun die Regelung in Kraft getreten, wonach britische Staatsbürger und Aufenthalter keiner arbeitsmarktlichen Überprüfung unterstellt sind, wenn sie in Australien arbeiten wollen. Dadurch verkürzt sich das ganze Visumsverfahren auf 1 bis 2 Monaten. Diese Massnahme wurde im Rahmen des Fachkräftemangels (Unterklasse 482) getroffen.

Deutschland

Aussetzung des Rechtsmittelverfahrens gegen negative Visumsentscheide in China (Festland), Marokko und der Türkei

Die deutschen Vertretungen im Ausland sind mit sehr langen Bearbeitungszeiten sowie mit einem sehr hohen Arbeitsvolumen konfrontiert. Um dem Personal entgegenzukommen hat die deutsche Regierung entschieden, das Einspracheverfahren bei negativen Visumsentscheiden in China (Festland), Marokko und der Türkei temporär auszusetzen. Dafür müssen die Vertretungsbeamten ansonsten ausführlichere Ablehnungsentscheide schreiben. Die abgelehnten Antragssteller erhalten jedoch die Möglichkeit, die Ablehnung gerichtlich überprüfen zu lassen oder einen neuen Antrag stellen.

Best Practice

Work Permit, then what?

120 Day Permit vs. Residence Permit L/B

Most of the time, expatriates or their HR Managers use our services before moving to Switzerland, especially early enough (most of the time) to obtain a work permit. All the clarifications and discussions are aimed at selecting the right option for the expat and, most importantly, getting the work permit. This is more time-consuming when it comes to local employment of third-country nationals and less so for expatriates who must work in Switzerland as part of an international, internal assignment. Thus, all parties involved focus on the work permit.

As soon as we are successful with the work permit, the phase actually begins in which the employee must become active. Depending on the nationality, a C-Schengen visa or then a national D-visa for residence must be applied for. With a 120-day permit, the employee is allowed to work in Switzerland for up to 120 days within a 12-month period. A C-Schengen visa, in addition to the work permit obtained (the approval of the labor market and migration authorities), is a mandatory requirement for entry for purpose of work in Switzerland.

For this type of visa, a personal appointment must be made at the respective embassy or consulate in the home country and/or country of residence. However, if the employee has already submitted the fingerprints for another Schengen visa within the last 5 years, the visa collection can be done in writing via mail. Otherwise, the person is obliged to hand in the fingerprints together with other documents at the Swiss representation. Once the visa stamp is obtained on the passport, the employee can enter Switzerland and work. The Schengen regulation concerning 90 days stay within a rolling 180-dayperiod must always be observed to avoid refusals of entry and entry bans.

Whoever holds a 120-day permit has the three V elements to be entitled to work:

Approval of the labor market authority (not all cantonal offices issue such a document) Approval of the migration office or SEM, the so-called authorization to issue visa Visa stamp on the passport

Then the person is entitled to work in Switzerland without further ado. If the employee is visa-exempt, the person may start working after receiving the approval from the Migration Office.

If the employee is to work in Switzerland for a longer stay, a national D-visa must be obtained. With this type of visa, the person does not have to hand in the documents personally and can send the application together with the documents via postal mail. The visa is issued within 5 working days and returned by registered mail. The person is then allowed to enter Switzerland.

Upon arrival in Switzerland, the person is required by law to register with the future residents' registration office of the place of residence within 14 days. With the registration at the residents' registration office, an application for a residence permit is sent to the responsible cantonal migration office. This office invites the person to register the biometric data to issue the biometric foreigner's identity card (residence permit card).

Weeks can pass between registration and biometric data collection, which is why most cantons allow the person to start working after registration. Strictly speaking, the person would have to show a valid residence permit card to be allowed to start working. Thus, the steps to complete the work and residence permit process are significantly more and time-consuming for a longer stay.

In summary, an expat with an L or B permit needs the following steps or elements of the procedure to be eligible to work:

Approval of the labor market authority Approval of the State Secretariat for Migration (SEM) Approval of the migration office in terms of authorization to issue visa Visa stamp on the passport Registration at the residents' registration office Registration of biometric data Receipt of the residence permit card

If the person is visa exempt, the employee may enter Switzerland after the approval of the Migration Office (in this case the document is called "assurance of residence permit" instead of "authorization to issue visa") to register directly.

In the case of a resident, the health insurance situation must then be checked. Depending on the situation, either an exemption from compulsory health insurance in Switzerland or the completion of a health insurance policy is due. In the case of a 120-day permit, there is no further obligation in this regard.

With this example, we have briefly shown the basic differences in the procedure for these types of work permits, which a resident in Switzerland in particular has to deal with. We strongly recommend informing the employee in advance of these steps, prior to moving to Switzerland.

Best Practice

Arbeitsbewilligung und dann?

120 Tage-Bewilligung vs. Aufenthaltsbewilligung L/B

Meistens beanspruchen die Expatriates bzw. ihre HR-Verantwortlichen unsere Dienstleistungen bereits im Vorfeld des Zuzugs in die Schweiz - vor allem früh genug (meistens), um eine Arbeitsbewilligung einzuholen. Die ganzen Abklärungen und Besprechungen zielen darauf ab, die richtige Option für den Expat auszuwählen und vor allem die Arbeitsbewilligung zu bekommen. Dies ist dann aufwandreicher, wenn es um die lokale Anstellung von Drittstaatsangehörigen geht und weniger bei Entsandten, die im Rahmen einer internationalen, internen Entsendung in der Schweiz arbeiten müssen. Somit konzentrieren sich alle Beteiligten auf die Arbeitsbewilligung.

Sobald wir mit der Arbeitsbewilligung erfolgreich sind, fängt eigentlich die Phase an, in welcher der Arbeitnehmer aktiv werden muss. Je nach Nationalität ist ein C-Schengen-Visum oder dann ein nationales D-Visum für Aufenthalter zu beantragen. Bei einer 120-Tage-Bewilligung darf der Arbeitnehmer bis zu 120 Tage innerhalb von 12 Monaten in der Schweiz arbeiten. Ein C-Schengen-Visum ist nebst der eingeholten Arbeitsbewilligung (die Verfügungen der Arbeitsmarkt- und Migrationsbehörde) ein Obligatorium für die Einreise zwecks Erwerbstätigkeit in der Schweiz.

Für diese Art Visums ist ein persönlicher Termin bei der jeweiligen Botschaft oder beim zuständigen Konsulat im Heimatund/oder Wohnsitzland zu vereinbaren. Wenn der Arbeitnehmer aber die Fingerabdrücke in den letzten 5 Jahre bereits für ein anderes Schengen-Visum abgegeben hat, kann das Visumsabholung schriftlich via Post erfolgen. Ansonsten ist die Person verpflichtet, die Fingerabdrücke samt weiterer Unterlagen bei der Schweizer Vertretung abzugeben. Mit der Einholung des Visumsstempels auf dem Pass kann der Arbeitnehmer in die Schweiz einreisen und hier arbeiten. Die Schengen Regelung betreffend 90 Tage Aufenthalt innerhalb einer rollenden 180-Tage-Periode ist immer einzuhalten, um Einreiseverweigerungen, d.h. Einreisesperren zu vermeiden.

Wer eine 120-Tage-Bewilligung innehat, verfügt über die drei V-Elemente, um arbeitsberechtigt zu sein:

Verfügung der Arbeitsmarktbehörde (nicht alle kantonalen Ämter stellen ein solches Dokument aus) Verfügung des Migrationsamt bzw. SEM, die sogenannte Ermächtigung zur Visumserteilung Visumsstempel auf dem Pass

Sodann ist die Person ohne Weiteres berechtigt, in der Schweiz zu arbeiten. Wenn der Arbeitnehmer visumsbefreit ist, darf die Person nach Erhalt der Verfügung vom Migrationsamt mit der Arbeit beginnen.

Wenn der Arbeitnehmer für einen längeren Aufenthalt in der Schweiz arbeiten soll, ist ein nationales D-Visum einzuholen. Bei dieser Art von Visum muss die Person die Unterlagen nicht persönlich abgeben und kann den Antrag samt Unterlagen via postalischen Weg verschicken. Das Visum wird innerhalb von 5 Werktagen ausgestellt und via eingeschriebene Post zurückgeschickt. Die Person darf dann in die Schweiz einreisen.

Nach Ankunft in die Schweiz ist die Person gesetzlich verpflichtet, sich innerhalb von 14 Tagen bei der zukünftigen Einwohnerkontrolle am Wohnsitz anzumelden.

Mit der Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle ergeht ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung an das zuständige kantonale Migrationsamt. Dieses lädt die Person zur Erfassung der biometrischen Daten ein, um den biometrischen Ausländerausweis auszustellen

Zwischen der Anmeldung und der biometrischen Datenerfassung können Wochen vergehen, weshalb die Mehrheit der Kantone zulässt, dass die Person nach der Anmeldung anfängt zu arbeiten. Ganz strikt gesehen, müsste die Person einen gültigen Ausländerausweis vorzeigen, damit sie die Stellen antreten darf. Somit sind die Schritte zwecks Vervollständigung des Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungsverfahren bei einem längeren Aufenthalt deutlich mehr und aufwendiger.

Zusammenfassend benötigt ein Expat mit einer L- oder B-Bewilligung die folgenden Schritte bzw. Elemente des Verfahrens, um arbeitsberechtigt zu sein:

Verfügung der Arbeitsmarktbehörde Verfügung des Staatssekretariats für Migration (SEM) Verfügung des Migrationsamt im Sinne der Ermächtigung zur Visumserteilung Visumsstempel auf dem Pass Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle Erfassung der biometrischen Daten Erhalt des Ausländerausweises

Wenn die Person visumsbefreit ist, darf der Arbeitnehmer nach der Verfügung des Migrationsamts (in diesem Fall heisst das Dokument „Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung“ anstatt „Ermächtigung zur Visumserteilung“) in die Schweiz einreisen, um sich direkt anzumelden.

Bei einem Aufenthalter ist dann die Krankenversicherungssituation zu überprüfen. Je nachdem ist entweder eine Befreiung von der obligatorischen Krankenversicherungspflicht in der Schweiz möglich oder der Abschluss einer Krankenversicherung fällig. Bei einer 120-Tage-Bewilligung besteht keine weitere Pflicht in dieser Hinsicht.

Damit sind die Grundunterschiede des Verfahrens bei diesen Arten von Arbeitsbewilligungen aufgezeigt; womit sich vor allem ein Aufenthalter in der Schweiz auseinandersetzen muss. Wir empfehlen dringend, den Arbeitnehmer vor seinem Umzug in die Schweiz über diese Schritte zu informieren.

