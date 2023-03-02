В соответствии со ст. 47 ГК Республики Узбекистан представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Порядок регистрации представительства иностранного юридического лица определён в ПКМ-410 от 23.10.2000 года.
Органом аккредитации представительства иностранного юридического лица является Министерство Инвестиций и Внешней Торговли Республики Узбекистан (далее МИВТ).
В соответствии с п. 8 ПКМ-410 – представительства не являются юридическими лицами и не осуществляют хозяйственную или иную коммерческую деятельность.
Для аккредитации в МИВТ иностранная фирма должна подать письменное заявление, в котором указываются (п. 10 ПКМ-410):
a) информация о деятельности иностранного юридического лица;
b) подробная информация о деловых и иных связях с предприятиями и организациями
Республики Узбекистан, заключенных договорах и соглашениях, выполнению которых
будет содействовать представительство;
c) перспективы развития сотрудничества;
d) срок, на который запрашивается разрешение на открытие представительства.
А также прилагаются следующие документы (п.11 ПКМ-410):
a) учредительные документы иностранного юридического лица согласно
законодательству государства регистрации, иностранного юридического лица (чаще
всего Устав и Учредительный Договор);
b) документ, подтверждающий официальную регистрацию в стране местонахождения
иностранного юридического лица, выданный соответствующим государственным
органом (свидетельство о государственной регистрации или выписка из торгового
реестра);
c) доверенность, выданная главе представительства иностранного юридического лица, с
указанием полных паспортных данных и предоставляемых ему полномочий;
d) положение о представительстве, утвержденное руководством иностранного
юридического лица и скрепленное её печатью.
Вышеуказанные документы должны быть легализованы в установленном порядке. Легализация не требуется, если на документах проставлен апостиль.
д) гарантийное письмо юридического или физического лица Республики Узбекистан, являющегося собственником нежилого помещения, подтверждающее готовность предоставить в аренду или реализовать представительству данное помещение (с указанием условий и срока аренды или реализации). Если указанные лица являются нанимателями предоставляемого помещения, то гарантийное письмо должно быть согласовано с собственником этого помещения.
Срок рассмотрения заявления об аккредитации – 10 рабочих дней. За аккредитацию взимается плата в размере 48 БРВ (базовых расчётных величин), по состоянию на 19.04.2020г., размер БРВ составляет 223 000 сум. Итого 10 704 000 сум.
Для аккредитации иностранного сотрудника представительство подает в аккредитующий орган письменное заявление, подписанное уполномоченным лицом (главой представительства или руководителем иностранной фирмы) (п.27 ПКМ-410).
К заявлению на аккредитацию прилагаются следующие документы (п.28 ПКМ-410):
a) личный листок (анкета) в двух экземплярах на узбекском и английском языках;
b) 2 фотокарточки (размером 3 х 4);
c) письмо-подтверждение о приеме на работу в представительство, подписанное главой
представительства или руководителем иностранной фирмы с легализацией или
проставлением апостиля;
d) сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
д) копия национального паспорта. Выдача персональной аккредитационной карточки производится МИВТ в течение 10 дней с даты подачи заявления.
Виза, по которой въехал в Республику Узбекистан иностранный сотрудник значения не имеет – главное, чтобы срока действия визы хватило на срок ожидания аккредитации.
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