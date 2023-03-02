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Uzbekistan: ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ИНОСТРАННЫХ СОТРУДНИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

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В соответствии со ст. 47 ГК Республики Узбекистан представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Порядок регистрации представительства иностранного юридического лица определён в ПКМ-410 от 23.10.2000 года.

Органом аккредитации представительства иностранного юридического лица является Министерство Инвестиций и Внешней Торговли Республики Узбекистан (далее МИВТ).

В соответствии с п. 8 ПКМ-410 – представительства не являются юридическими лицами и не осуществляют хозяйственную или иную коммерческую деятельность.

Для аккредитации в МИВТ иностранная фирма должна подать письменное заявление, в котором указываются (п. 10 ПКМ-410):

a) информация о деятельности иностранного юридического лица;

b) подробная информация о деловых и иных связях с предприятиями и организациями

Республики Узбекистан, заключенных договорах и соглашениях, выполнению которых

будет содействовать представительство;

c) перспективы развития сотрудничества;

d) срок, на который запрашивается разрешение на открытие представительства.

А также прилагаются следующие документы (п.11 ПКМ-410):

a) учредительные документы иностранного юридического лица согласно

законодательству государства регистрации, иностранного юридического лица (чаще

всего Устав и Учредительный Договор);

b) документ, подтверждающий официальную регистрацию в стране местонахождения

иностранного юридического лица, выданный соответствующим государственным

органом (свидетельство о государственной регистрации или выписка из торгового

реестра);

c) доверенность, выданная главе представительства иностранного юридического лица, с

указанием полных паспортных данных и предоставляемых ему полномочий;

d) положение о представительстве, утвержденное руководством иностранного

юридического лица и скрепленное её печатью.

Вышеуказанные документы должны быть легализованы в установленном порядке. Легализация не требуется, если на документах проставлен апостиль.

д) гарантийное письмо юридического или физического лица Республики Узбекистан, являющегося собственником нежилого помещения, подтверждающее готовность предоставить в аренду или реализовать представительству данное помещение (с указанием условий и срока аренды или реализации). Если указанные лица являются нанимателями предоставляемого помещения, то гарантийное письмо должно быть согласовано с собственником этого помещения.

Срок рассмотрения заявления об аккредитации – 10 рабочих дней. За аккредитацию взимается плата в размере 48 БРВ (базовых расчётных величин), по состоянию на 19.04.2020г., размер БРВ составляет 223 000 сум. Итого 10 704 000 сум.

Для аккредитации иностранного сотрудника представительство подает в аккредитующий орган письменное заявление, подписанное уполномоченным лицом (главой представительства или руководителем иностранной фирмы) (п.27 ПКМ-410).

К заявлению на аккредитацию прилагаются следующие документы (п.28 ПКМ-410):

a) личный листок (анкета) в двух экземплярах на узбекском и английском языках;

b) 2 фотокарточки (размером 3 х 4);

c) письмо-подтверждение о приеме на работу в представительство, подписанное главой

представительства или руководителем иностранной фирмы с легализацией или

проставлением апостиля;

d) сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;

д) копия национального паспорта. Выдача персональной аккредитационной карточки производится МИВТ в течение 10 дней с даты подачи заявления.

Виза, по которой въехал в Республику Узбекистан иностранный сотрудник значения не имеет – главное, чтобы срока действия визы хватило на срок ожидания аккредитации.

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