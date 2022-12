ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

United Kingdom - Switzerland / December 9, 2022

Provision of services from the United Kingdom - extension until 31 December 2025

Following Brexit, Switzerland and the United Kingdom agreed on the provision of rendering services in Switzerland, which would have expired on 31 December 2022. This agreement has now been extended until 31 December 2025.

For whom does this matter? This is important for the following groups of people:

UK nationals who are employed by a UK employer,



or





or Non-UK nationals who have been employed in the UK for 12 months and are employed by a UK employer.

People of these groups can continue to follow the notification procedure for the provision of rendering services in Switzerland for up to 90 days. This is a great relief for short-term assignments.

For UK nationals who are to be employed locally by a Swiss employer, it still applies that, in principle, search efforts must be made a corresponding quota for the work permit must be available.

Vereinigtes Königreich - Schweiz / 9. Dezember 2022

Erbringung von Dienstleistungen aus dem Vereinigten Königreich – Verlängerung bis 31. Dezember 2025

Nach dem Brexit hat die Schweiz mit dem Vereinigten Königreich eine Vereinbarung in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen in der Schweiz vereinbart, welche eigentlich per 31. Dezember 2022 abgelaufen wäre. Diese Vereinbarung wurde nun bis zum 31. Dezember 2025 verlängert.

Für wen spielt dies eine Rolle? Dies ist für folgende Personengruppen wichtig:

Britische Staatsangehörige, welche bei einem britischen Arbeitgeber angestellt sind,



oder





oder Nicht-britische-Staatsangehörige, welche bereits seit 12 Monaten im Vereinigten Königreich und bei einem britischen Arbeitgeber angestellt sind.

Für Personen dieser Personengruppen kann weiterhin das Meldeverfahren für die Erbringung von Dienstleistungen in der Schweiz für max. 90 Tage vorgenommen werden. Dies ist eine grosse Erleichterung für kurzfristige Einsätze. ,

Für britische Staatsangehörige, welche bei einem Schweizer Arbeitgeber lokal angestellt werden sollen, gilt nach wie vor, dass grundsätzlich Suchbemühungen vorgenommen werden müssen und ein entsprechendes Bewilligungskontingent für die Arbeitsbewilligung vorhanden sein muss.

Germany / December 9, 2022

Simplification for Indian Business Travelers and other updates

Due to the centralization of the German visa center in Mumbai, it is now possible to make an appointment at any VFS Global Visa Centre if the VFS Global Visa Centre responsible for the respective place of residence has no more available visa appointments. However, this facilitation only applies to Schengen visas up to 90 days, which mostly affects tourists and business travelers.

For all other visa types, such as the national D visa, family reunion, employment or study visas, applicants may only make an appointment at the responsible VFS Global Visa Centre. For students, the German government has set up a separate platform called the Academic Evaluation Centre to expedite the visa process.

It is not only the German representation in India that has problems with the availability of appointments as well as extended processing times. Also in Germany, administrative staff are struggling to get applications for an EU blue card processed. The government had launched a pilot project whereby applications are submitted and processed through an online platform. However, experience showed that even this form of application could not improve processing times due to the lack of staff as well as the previous COVID-19 restrictions and their backlog.

Deutschland / 9. Dezember 2022

Vereinfachung für indische Geschäftsreisende und weitere Updates

Aufgrund der Zentralisierung der deutschen Visumsvergabe in Mumbai ist es ab sofort möglich, einen Termin bei beliebigen VFS Global Visazentrum zu vereinbaren, wenn das für den jeweiligen Wohnsitz zuständige VFS Global Visazentrum keine Visumstermine mehr zur Verfügung hat. Diese Erleichterung gilt aber nur für Schengen Visa bis zu 90 Tage und betrifft daher am meisten Touristen und Geschäftsreisende.

Für alle anderen Visumstypen wie das nationale D-Visum, Visa zwecks Familiennachzug, Erwerbstätigkeit oder Studium dürfen Antragsteller nur einen Termin beim zuständigen VFS Global Visazentrum vereinbaren. Für Studenten hat die deutsche Regierung eine separate Plattform namens «Academic Evaluation Center» eingerichtet, um das Visumsverfahren zu beschleunigen.

Nicht nur die deutsche Vertretung in Indien hat Probleme mit der Verfügbarkeit von Terminen sowie verlängerten Bearbeitungszeiten. Auch in Deutschland kämpft das Verwaltungspersonal um Erledigung der Anträge für eine EUBlaukarte. Die Regierung hatte ein Pilotprojekt lanciert, wonach die Anträge mittels einer Online-Plattform eingereicht und überarbeitet werden. Die Erfahrung zeigte aber, dass auch diese Form der Antragstellung keine Verbesserung der Bearbeitungszeiten aufgrund des mangelnden Personals sowie der bisherigen Covid-19- Beschränkungen und deren Rückstand bewirken konnte.

Switzerland / December 9, 2022

Private use of business vehicles

For the 2022 tax return, which must be submitted by 31 March 2023, the following applies in connection with the private use of business vehicles: From the tax year 2022, the share of private usage is calculated at 10.8% of the vehicle price but will at least amount to CHF 1,800 per year.

This increased amount includes free use for the commute to work. Therefore, no further offsetting is required. Furthermore, a possible deduction in the tax return for the travel costs is no longer applicable.

Schweiz / 9. Dezember 2022

Private Nutzung von Geschäftsfahrzeugen

Für die Steuererklärung 2022, welche bis am 31. März 2023 eingereicht werden muss gilt im Zusammenhang mit der privaten Nutzung von Geschäftsfahrzeugen das Folgende: Ab dem Steuerjahr 2022 wird der Privatanteil mit 10.8% des Fahrzeugpreises aber mindestens mit CHF 1'800 pro Jahr berechnet.

In diesem erhöhten Betrag ist die unentgeltliche Nutzung für den Arbeitsweg enthalten. Daher benötigt es hierfür keine weitere Aufrechnung. Des Weiteren entfällt ein möglicher Abzug in der Steuererklärung für die Fahrkosten.

China / December 9, 2022

Tax changes for private pension schemes

The Ministry of Finance and Administration of Taxation has issued Notice No. 34 informing about the introduction of new favorable taxation rules regarding private pension schemes.

To whom does this apply? It applies to Chinese citizens who pay contributions to the basic pension insurance scheme. These persons can now pay additional contributions into a pension scheme voluntarily. Contributions are limited to RMB 12,000 per year and can be paid monthly, in several installments, or annually. Contributions can be deducted from earned income for tax purposes.

Contributions can be invested in fixed deposits, asset management products, pension insurance policies, mutual funds, or similar.

Withdrawals in old age can then be made either every month, in installments or as a lump sum and are taxed at a rate of 3% separate from other income. It is therefore advisable for Chinese employees on secondment to consider the possibility of paying this contribution.

China / 9. Dezember 2022

Steuerliche Änderung bei privater Altersvorsorge

Das Ministerium für Finanzen und Steuerverwaltung hat mit der Mitteilung Nummer 34 über die Einführung neuer vorteilhafter Besteuerungsregelungen bezüglich privater Altersvorsorgesystem informiert.

Für wen gilt dies? Es gilt für chinesische Staatsbürger, welche Beiträge in die Basis-Pensionsversicherung zahlen. Diese Personen können nun zusätzlich auf freiwilliger Basis Beiträge in eine Altersvorsorge zahlen. Die Beiträge sind auf RMB 12'000 pro Jahr beschränkt und können monatlich, in mehreren Raten oder jährlich gezahlt werden. Die Beiträge können vom Erwerbseinkommen für die Ermittlung der Steuern in Abzug gebracht werden.

Die Beiträge können in Festgeldanlagen, Vermögensverwaltungsprodukte, Pensionsversicherungspolicen, Fonds oder ähnliches investiert werden.

Der Bezug im Alter kann dann entweder auf monatlicher Basis, in Raten oder als Einmalbetrag erfolgen und werden mit einem Steuersatz von 3 % separate vom anderen Einkommen besteuert. Es ist daher ratsam, für chinesische Mitarbeiter, welche sich auf einer Entsendung befinden, die Möglichkeit dieser Beitragszahlung zu prüfen.

December 9, 2022

Global Mobility: What costs does the employer bear in the case of a home office arrangement?

When employees work from home, the question often arises of how the employer contributes to the resulting costs. Swiss employers often treat this question quite pragmatically and do not go into detail about the exact additional costs (e.g. electricity, Internet, telephone, heating costs, furnishing of the workplace). This would also be far too time-consuming.

Regularly no allowance is paid if the employee works from home at his or her request and could also work at the employer's office. Alternatively, a flat-rate "home office" allowance is often paid if the employee cannot always use an office workspace.

For employees abroad, country-specific peculiarities must be considered. In Germany, for example, the coverage of costs is regulated by law. However, this regulation also stipulates that the employer does not have to contribute to the additional costs if an office workspace would be available to the employee.

For the United Kingdom, for example, it can be stated that the employer can provide "home office equipment" tax-free. However, this requires that the employer purchases the equipment. Furthermore, the private use portion must be determined. However, if the employee purchases the equipment / furniture themselves and the employer reimburses them (whether through payroll or expenses), the reimbursement is generally subject to tax and social security in the UK.

In summary, it can be stated that the respective country-specific characteristics must also be accounted for when reimbursing home office costs. These include, on the one hand, local practice and, on the other, the legal framework. A uniform, corporatewide approach is, therefore, unlikely to be effective in most cases.

9. Dezember 2022

Global Mobility: Welche Kosten übernimmt der Arbeitgeber bei einem Homeoffice-Arrangement?

Wenn Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten, stellt sich oft die Frage, ob und wie sich der Arbeitgeber an den daraus resultierenden Kosten beteiligt. Schweizer Arbeitgeber behandeln diese Fragestellung oftmals recht pragmatisch und gehen nicht detailliert auf die exakten Mehrkosten ein (z.B. Strom, Internet, Telefon, Heizkosten, Einrichtung des Arbeitsplatzes, etc.). Das wäre auch viel zu aufwendig.

Vielmehr wird oftmals keine Zulage gezahlt, wenn der Arbeitnehmer auf eigenem Wunsch im Homeoffice arbeitet und auch im Büro arbeiten könnte. Alternativ wird oft eine pauschale «Home Office»-Zulage gezahlt, wenn der Mitarbeiter nicht immer einen Büroarbeitsplatz nutzen kann.

Für Mitarbeiter im Ausland muss auf die länderspezifischen Besonderheit Rücksicht genommen werden. In Deutschland ist beispielsweise die Kostenübernahme gesetzlich geregelt. Diese Regelung sieht allerdings auch vor, dass sich der Arbeitgeber nicht an den zusätzlichen Kosten beteiligen muss, wenn dem Mitarbeiter ein Arbeitsplatz im Büro zur Verfügung stehen würde.

Für Grossbritannien lässt sich beispielsweise festhalten, dass der Arbeitgeber «Home Office Equipment» steuerfrei zur Verfügung stellen kann. Hierbei wird allerdings vorausgesetzt, dass der Arbeitgeber die Ausstattung kauft. Ferner muss der private Nutzungsanteil eindeutig bestimmt werden. Wenn der Mitarbeiter die Geräte / Möbel jedoch selbst kauft und der Arbeitgeber diese erstattet (sei es über die Payroll oder über die Spesen), ist die Erstattung in Grossbritannien grundsätzlich steuer- und sozialversicherungspflichtig.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei der Erstattung von Home-Office-Kosten auch die jeweiligen länderspezifischen Besonderheiten berücksichtigt werden müssen. Hierzu gehören einerseits die ortsübliche Praxis und anderseits die gesetzlichen Rahmenbedingen. Ein einheitlicher, konzernweiter Ansatz, der auf alle Länder ausgerollt werden soll, dürfte daher in den meisten Fällen nicht zielführend sein.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.