Malaysia / December 1, 20223

Digitization of work and residence permits for expats and their dependents

An important step towards the digitization of the work and residence permits will take place from December 1, 2022. All expatriates and their dependents will now be able to submit renewal applications for their respective work and residence permits electronically. Applicants will receive an e-pass instead of the old sticker on the passport after the application has been received.

However, this relaxation only applies to renewal applications with the same passport as last year. Renewal applications with a new passport, new applications for an Employment Pass as well as new and renewal applications for Professional Visit Pass visas are still only possible via the traditional way of physical and personal document submission in country.

By digitizing the renewal process, applicants will receive the new e-pass after one day since application and do not need to be physically present in Malaysia. This eliminates the need to submit the passport to the Expatriates Services Division.

Malaysia / 1. Dezember 2022

Digitalisierung der Bewilligungsprozesse für Expats und ihre Angehörigen

Ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung der Bewilligungsprozesse findet ab dem 1. Dezember 2022 in Malaysia statt. Alle Entsandten und ihre Familienangehörigen können nun die Verlängerungsanträge für die jeweiligen Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen elektronisch einreichen. Antragsteller erhalten nach eingegangenem Antrag einen E-Pass anstelle des alten Stickers auf dem Pass.

Allerdings gilt diese Lockerung nur für Verlängerungsanträge mit gleichem Pass wie im Vorjahr. Verlängerungsanträge mit neuem Pass, neue Anträge für einen Employment Pass sowie neue und Verlängerungsanträge für Professional Visit Pass Visa sind weiterhin nur mittels des traditionellen Wegs der physischen und persönlichen Dokumenteneinreichung im Land möglich.

Durch die Digitalisierung des Verlängerungsprozesses erhalten Antragsteller den neuen E-Pass nach einem Tag ab Antragstellung und müssen nicht physisch vor Ort in Malaysia sein. Dadurch ist die Abgabe des Passes beim Expatriates Services Division nicht mehr erforderlich.

Switzerland / December 1, 2022

Work Permit quotas for the year 2023

On November 16 and 23, 2022, the Swiss government set the following 17,657 work permit quotas for the year 2023:

8,500 for employed third-country citizens (4,500 B residence permits and 4,000 L short-term residence permits). These are the same quotas as in 2022.

3,500 for employed citizens from the United Kingdom (2,100 B residence permits and 1,400 L short-term residence permits). These are the same quotas as in 2022.

2,157 for employed citizens from Croatia (1,150 B residence permits and 1,007 L short-term residence permits). The quotas were reintroduced for 2023 after being withdrawn for 2022.

3,500 for foreign service providers from EU/EFTA states: 500 B residence permits and 3,000 L short-term residence permits. These are the same quotas as in 2022.

Schweiz / 1. Dezember 2022

Arbeitsbewilligungskontingente für das Jahr 2023

Am 16. und 23. November 2022 hat die Schweizer Regierung die folgenden 17'657 Kontingente für Arbeitsbewilligungen für das Jahr 2023 festgelegt:

8'500 für erwerbstätige Bürger aus Drittstaaten (4'500 Aufenthaltsbewilligungen B und 4'000 Kurzaufenthaltsbewilligungen L). Dies ist die gleiche Anzahl an Kontingenten wie im Jahr 2022.

3'500 für erwerbstätige Bürger aus dem Vereinigten Königreich (2'100 Aufenthaltsbewilligungen B und 1'400 Kurzaufenthaltsbewilligungen L). Dies ist die gleiche Anzahl an Kontingenten wie im Jahr 2022.

2'157 für erwerbstätige Bürger aus Kroatien (1'150 Aufenthaltsbewilligungen B und 1'007 Kurzaufenthaltsbewilligungen L). Für das Jahr 2023 wurden die Kontingente wieder neu eingeführt, nachdem sie für das Jahr 2022 abgehoben wurden.

3'500 für ausländische Dienstleistungserbringer aus den EU/EFTA-Staaten: 500 Aufenthaltsbewilligungen B und 3'000 Kurzaufenthaltsbewilligungen L. Dies ist die gleiche Anzahl an Kontingenten wie im Jahr 2022.

